ליגת 30-70 של FUNDER - אלטשולר שחם מנצחת באוגוסט, IBI בשנה, מגדל בשנתיים

האמת היא שציפינו לחודש אוגוסט קשה למדי. והוא הגיע עם תשואות נמוכות למדי אבל עדיין כולן חיוביות (!). זו הייתה הפתעה יפה וטובה למשקיעים שחששו מאוד לגורלם בחודש הקשה הזה... המנעד בין הטובה ביותר והגרועה אינו גדול מכפי שראינו בחודשים הטובים באמת. הוא עומד בין 1.13% ו-0.39% כאשר רק 3 קרנות הניבו פחות מהממוצע של הקרנות המוצגות. יש לומר מיד: חודש אוגוסט לא שינה הרבה באיזון היחסי שהין הקרנות שלפנינו.

אי-בי-אי עדיין נשארה הטובה ביותר, בסה"כ, למרות שהיא אינה מובילה בשני טווחים מתוך 5 הטווחים הנמדדים. כפי שתראו העניינים המעניינים דווקא נמצאים בגיוסים: לקראת אוגוסט, ראינו בחודש יולי שני גיוסים יפים במיוחד שהיו בולטים כאשר הפדיונות היו קטנים מאוד יחסית לגודלי הקרנות. כאמור, הסה"כ של חודש אוגוסט היה חודש של שקט יחסי בקרנות למרות התנודתיות הגדולה שראינו בבורסה באותה תקופה.



תשואות הקרנות







כאמור, ההבדל בין הטובה והגרועה קטן יחסית למה שהיינו רגילים בחודשים הטובים מאוד. בראש הרשימה אנו מוצאים את אלטשולר שחם עם 1.13% מול ממוצע טבלה של 0.76% כאשר הגרועה הינה הקרן של מגדל עם 0.39% בלבד. שימו לב שיש שני סוגי קרנות: אלו שהיום האחרון של הדיווח שלהן היה ב-28-08-2025 וכאלו ב-31-08-2025. זה נובע מסוגי הנכסים (חו"ל) שהן מחזיקות. לכן, יש כאן עיוות מסוים אבל לא קריטי לדעתי או משנה מצב כללי של החודש כולו.

אי-בי-אי ממשיכה להיות הטובה ביותר מתחילת השנה עם 12.33% מול ממוצע של 10.03% כאשר שנתית היא מובילה עם 20.72% מול 17.72%. היא גם מובילה עבור השלוש שנים עם 33.14% מול ממוצע של 29.89%. בסה"כ, שליטה לא קטנה של המרחב הזה... הקרן הטוב ביותר בשנתיים האחרונות יצאה זו של מגדל עם 30.76%. בסה"כ אחזור על ההערכה הכללית הבאה: מאז 2022 אנו נמצאים בשוק טוב ומניב מצוין למי שהאמין ולא נרתע מן המצב הביטחוני-כלכלי הקשה זמנית.



הנה גרפים של התקופות המתועדות בטבלה:







נתוני הקרנות והחשיפות





בחשיפות אין שינויים גדולים. במיוחד כאשר הן מדווחות על המצב בסוף יוני שבו השוק היה עדיין מצוין. החשיפה הקטנה ביותר למניות נמצאה בקרן של אי-בי-אי עם 28.31% בלבד כאשר זה קטן מן הממוצע העומד על 29.44% (!) מול ה-30% המותרים. אין כאן קרן עם חשיפת מט"ח גדולה מ-10% וזה אומר כמה כולן מרוכזות ומנסות להתמחות בשוק המקומי הרותח. בחזית האג"ח העניינים קצת שונים: הטובה ביותר מחזיקה 71.31% אג"ח (אלטשולר שחם) כאשר הכי פחות אג"ח נמצא בקרן של ילין לפידות (48.7%). הפרש משמעתי מאוד...

יש לציין את הדירוג הממוצע של +BBB בקסם ובאי-בי-אי כאשר כל הקרנות עם מח"מ בינוני למדי. כאמור, אין הרבה שינויים או מצבים מיוחדים. סטיות התקן של הקרנות כולן עומדות בפחות מ-1% וזה אומר שיש לנו כאן תנודתיות קטנה מאוד יחסית למה שקרה בשוק המניות ואפילו בשוק ההון כולו בחודש הזה. לבסוף נזכיר את הגיוסים היפים של מגדל עם 68.30 מיליוני שקלים ושל אי-בי-אי עם 53.88 מיליוני שקלים. במקרה של מגדל זה קצת לא יצא טוב למשקיעים כאשר הם היו הקרן הפחות טובה באוגוסט...



לסיכום נאמר:

אין הרבה מה לומר על חודש אוגוסט חוץ מעניין אחד בולט: ציפינו להרבה יותר גרוע ויצא לא רע כאשר כל התשואות של הקרנות יצאו חיוביות החודש. אלטשולר שחם יצאה מנצחת כאשר מגדל עמדה אחרונה. אבל, אנו נניח שחודש ספטמבר יהיה הרבה יותר טוב בגלל שהמלחמה מתחילה לעשות סימנים של הגעה לסופה וזה מעורר מאוד את המשקיעים לחשוב בצורה חיובית על ה"יום שאחרי" ולהיות מאוד חיובים בשוק. בכל מקרה, נקווה לטוב עבור שני הדברים יחד: סיום המלחמה ושוק ההון!



כמו כל חודש נאמר מחדש:

הבה נרחיב במקצת על הכללים שעל פיהם אנו החלטנו על אוסף הקרנות הספציפי. ראשית, נציין שאנו עוסקים במעקב אחרי הקרנות האלו, קרנות ה-30-70, מאז נובמבר 2021, עם השינויים שצייננו מעלה, והנה ההיגיון לשואלים על כללי הבחירה:

1) דרגנו את החברות המנהלות על פי היקף הנכסים הגדול ביותר בקרנות מסורתיות.

2) בחרנו קרן אחת מכל חברה, בקטגוריה עד 30% מניות באג״ח כללי בארץ.

3) הקרן הייתה צריכה להיות עם וותק של לפחות שנה, כאשר רצוי יותר משנתיים.

4) ניהול התיק בקרן הוא "נטו" של 30-70, ולא כעוקב תיק בנקאי, או אחר.

5) אנו מנסים לעקוב אחרי קרנות עם מעל 100 מיליון שקלים בהון המנוהל.

