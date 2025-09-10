בורסת תל אביב מסכמת חודש שיא: זינוק של 119% במחזורי המסחר באוגוסט

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה: "במבט קדימה, הפחתת הריבית האפשרית עוד השנה וכן זרם ההנפקות הראשוניות, צפויים להוות מנועי תמיכה בנזילות המוגברת. הגברת הנזילות משפרת את איכות התמחור של החברות ומוזילה עלויות מסחר ובכך יוצרת אקו-סיסטם של שוק הון דינמי ומתפתח"

3 המניות הסחירות ביותר בחודש אוגוסט - הפועלים, לאומי והפניקס

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מפרסמת את דוח המסחר החודשי לחודש אוגוסט 2025, המצביע על חודש יוצא דופן ושיא במחזורי המסחר בניירות ערך. הדוח המקיף כולל ניתוח מעמיק בחמישה פרקים:

1. סיכום מחזורי המסחר בבורסה.

2. תוכנית עשיית השוק של הבורסה (Tailor Made).

3. המניות המובילות במחזורי המסחר בחודש אוגוסט.

4. ניתוח תוכנית עשיית השוק במדד ת"א-90.

5. ניתוח עשיית השוק בניירות הערך שמחוץ למדד ת"א-125.

1. מחזורי מסחר שיא בשוק המניות:

שוק המניות בבורסה רשם באוגוסט 2025 מחזור מסחר יומי ממוצע של כ- 3.2 מיליארד שקל (ללא קרנות סל מנייתיות) - גידול של 25% לעומת יולי האחרון, וזינוק של 119% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. מתחילת השנה, מחזורי המסחר המצטברים בשוק המניות טיפסו לכ-322 מיליארד שקל, עלייה של 72% לעומת התקופה המקבילה ב-2024. עלייה זו מיוחסת, בין השאר, לדוחות כספיים חיוביים בענפים מובילים (בראשם הפיננסים), גידול בחלקם של משקיעי הריטייל, ביקושים מוסדיים חזקים ועניין גובר מצד משקיעים זרים. גם אירועים טכניים, כמו מימושים של קרן העושר הנורבגית ועדכוני מדדים (MSCI ומדדי הבורסה המקומיים), יחד עם צעדים פרו-נזילותיים של הבורסה (תוכניות נזילות, פיתוח שוק החוזים העתידיים ושלב המסחר בשער הנעילה), תרמו משמעותית לגידול במחזורי המסחר בבורסה.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה, מציין כי "במבט קדימה, הפחתת הריבית האפשרית עוד השנה וכן זרם ההנפקות הראשוניות, צפויים להוות מנועי תמיכה בנזילות המוגברת. הגברת הנזילות משפרת את איכות התמחור של החברות ומוזילה עלויות מסחר ובכך יוצרת אקו-סיסטם של שוק הון דינמי ומתפתח".

2. מניית בנק הפועלים ממשיכה להוביל את מחזורי המסחר:

מניית בנק הפועלים רושמת חודש שני ברציפות של הובלה בטבלת מחזורי המסחר במניות בבורסת תל אביב. הבנק רשם מחזור מסחר חודשי מצרפי של כ-5.3 מיליארד שקל, המשקף נתח שוק של 8.1% מסך המסחר במניות (ללא קרנות סל). המחזור היומי הממוצע במניית הפועלים עמד על כ-267 מיליון שקל, וצוותי עושי השוק של הבנק היו אחראים לכ-11.6% מהמסחר היומי במניות, בהיקף מצרפי של כ-800 מיליון שקל בחודש אוגוסט. התרומה הישירה של עושי השוק למחזור היומי במניית הפועלים הסתכמה בכ־40 מיליון שקל בממוצע, לעומת כ־33 מיליון שקל בממוצע בחודש יולי.

בבורסה מציינים כי הצלחת מודל הנזילות של בנק הפועלים מעוררת עניין בחברות נוספות, כאשר בשבוע שעבר הודיע גם בנק מזרחי טפחות, שהמניה שלו היא בין הסחירות ביותר בבורסה, על מינוי של שני עושי שוק במסגרת תוכנית מותאמת אישית לצרכיו. מגמה זו מציבה את תוכניות עשיית השוק כגורם מרכזי בחיזוק הנזילות והדינמיות במסחר בבורסת תל אביב, עם השפעה גוברת והולכת על מבנה השוק המקומי.

3. המניות המובילות במחזורי המסחר באוגוסט:

מניות הבנקים המשיכו להוביל את טבלת הסחירות בבורסת תל אביב גם בחודש אוגוסט. מניית בנק הפועלים מובילה את טבלת הסחירות בבורסה חודש שני ברציפות. באוגוסט נרשם במניית הפועלים מחזור מסחר יומי ממוצע של כ-267 מיליון שקל. עם זאת, מניית בנק לאומי שומרת על ההובלה מתחילת שנת 2025, עם מחזור יומי ממוצע של כ-202 מיליון שקל, לעומת כ-190 מיליון שקל בבנק הפועלים.

במקום השלישי בטבלת הסחירות בחודש אוגוסט התמקמה מניית הפניקס, על רקע זינוק במניות הביטוח, עלייה בהיקף הנכסים העוקבים אחרי מדד ת"א-ביטוח, וכניסתה של הפניקס למדדי MSCI. מניית הפניקס ריכזה מחזור יומי ממוצע חריג בהיקפו, כ- 182 מיליון שקל, אבל מתחילת השנה היא מדורגת רק במקום התשיעי, עם כ- 71 מיליון שקל בממוצע ליום. גם מניית כלל ביטוח נהנתה מהראלי בענף, עם מחזור יומי ממוצע של כ- 71 מיליון שקל באוגוסט, שהציב אותה במקום העשירי החודשי ובמקום ה־12 בסיכום מתחילת השנה.

מניית אלביט מערכות ממשיכה ליהנות מהמומנטום הביטחוני בעולם, על רקע הגדלת תקציבי ביטחון והתחזקות מדדים עוקבים. באוגוסט רשמה המניה מחזור יומי ממוצע של כ- 168 מיליון שקל, שמציב אותה במקום הרביעי בדירוג החודשי, בעוד שבסיכום מתחילת השנה היא ממוקמת שלישית עם מחזור ממוצע של כ- 111 מיליון שקל.

לצד אלביט מערכות, עוד שלוש מניות דואליות - טבע, נובה ונייס - נכללות בעשירייה הפותחת של מחזורי המסחר מתחילת השנה, עם מחזורים יומיים ממוצעים של כ- 108 מיליון שקל, כ- 87 מיליון שקל וכ־76 מיליון שקל, בהתאמה. הרישום הכפול תורם לנזילות במניות אלה, הנכללות במדדי הדגל של בורסת ת"א שגייסו מתחילת השנה כ-10 מיליארד שקל.

מניות הבנקים בולטות במיוחד בין המניות הסחירות בבורסה: לצד לאומי ופועלים, גם מניות דיסקונט ומזרחי טפחות מדורגות גבוה בעשירייה הראשונה, עם מחזורים יומיים ממוצעים של כ-98 מיליון שקל וכ־93 מיליון שקל, בהתאמה. בנק מזרחי טפחות הודיע באחרונה על הצטרפותו לתוכנית עשיית שוק בהתאמה אישית של הבורסה ומינה שני עושי שוק. הבנק הבינלאומי הוא היחיד מבין חמשת הגדולים שלא נכנס לעשירייה הפותחת, והוא מדורג במקום ה־12, עם מחזור מסחר יומי ממוצע של כ- 39 מיליון שקל.

העשירייה הראשונה כוללת גם את מניית איי.סי.אל, המדורגת עשירית מתחילת השנה, עם מחזור יומי ממוצע של כ- 43 מיליון שקל. בסך הכול ריכזו 10 המניות הסחירות ביותר בבורסה מתחילת 2025 מחזור יומי מצרפי של כ-1.1 מיליארד שקל, המהווה כשליש מהמסחר היומי הממוצע בבורסה.

4. ניתוח תוכנית עשיית השוק במדד ת"א-90:

היקף הפעילות המצרפי של עושי השוק במדד ת"א-90 באוגוסט עמד על כ- 335 מיליון שקל, מתוכם כ-200 מיליון שקל היו עסקאות "Maker" (אספקת נזילות). נתח השוק הכולל של עושי השוק במדד עמד על כ-1.5%. המניות עם מחזורי המסחר הגבוהים ביותר מצד עושי השוק היו מגדל ביטוח עם כ- 27 מיליון שקל, נקסט ויז'ן עם כ- 11.1 מיליון שקל, אלוני חץ עם כ- 7.3 מיליון שקל, אל על גם היא עם כ- 7.3 מיליון שקל, ואנרג'יקס עם כ- 7.1 מיליון שקל.

המיקוד של עושי השוק בחברות גדולות וסחירות יחסית במדד ת"א-90, לצד מניות תנודתיות, כמו אל על ונקסט ויז'ן, מעיד על שילוב בין אסטרטגיות נזילות לבין מסחר ארביטראז'י. במבט יחסי על נתח המסחר במניה שבוצע על ידי עושי שוק, בולטות כמה מניות שבהן תרומתם משמעותית במיוחד. כך למשל, במניית שוב אנרגיה היוו עושי השוק 16.7% מהמסחר, במניית וילאר 10.9%, בנכסים ובניין 10.5%, באקרשטיין 9.8% וביוחננוף 8.3%. המשמעות היא שבמניות אלה עושי השוק ממלאים תפקיד קריטי ביצירת נזילות ולעתים אף מהווים "שחקן מרכזי" במסחר.

בנוסף, יש להתייחס להשפעות המאקרו בשוק ההון. מניות ת"א-90 הציגו עלייה של 26% מתחילת שנת 2025 ושל 31% בשנת 2024 כולה. עם זאת, בחודש אוגוסט הראלי נבלם - מה שהוביל לירידה מסוימת בפעילות המסחר. קרנות נאמנות העוקבות אחר המדד פדו כ-90 מיליון שקל באוגוסט, וזאת לאחר גיוסים גדולים של כ-1.9 מיליארד שקל מתחילת השנה. הירידה בצבירות בקרנות גררה אף היא ירידה מסוימת בהיקף הפעילות של עושי השוק לעומת חודש יולי.

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה, מציין כי "אוגוסט היה עוד חודש שבו עושי השוק במניות ת"א-90 תרמו תרומה ניכרת לנזילות, ומחזור המסחר המצרפי שלהם הסתכם בכ-0.6 ימי מסחר במניות ת"א-90, שזה שקול לעוד כמעט יום מסחר שלם במניות אלה. ניתוח הנתונים מלמד כי בחלק ממניות ת"א-90 תפקיד עושי השוק דרמטי באספקת נזילות, ואילו באחרים ישנה תרומה מתונה יחסית, ואנו מצפים כי בחודשים הבאים ועם המשך הפעלת התוכנית נהיה עדים לשיפור מתמשך במעורבות של עושי השוק במסחר בת"א-90. הבורסה מממנת באמצעיה את מרבית המשאבים לתוכנית עשיית שוק זו, ולפיכך הציפייה היא שעושי השוק ימשיכו ויגבירו את חלקם בעוגת הסחירות והנזילות".

5. עשיית השוק בניירות ערך מחוץ למדד ת"א-125:

בסקירת פעילות עשיית השוק בניירות ערך שמחוץ למדד ת"א-125 בחודש אוגוסט 2025, עולה כי היקף התוכנית הגיע ל-205 ניירות ערך - מה שמהווה גידול של 29 ניירות ערך מאז תחילת התוכנית במאי 2025, כאשר חמישה מהם נוספו בחודש אוגוסט לבדו. עושי השוק היו אחראים ל-2% מהמחזור המצרפי בניירות הערך שבתחום פעילותם. עוד נתון משמעותי הוא שכ-88% מהפעילות שלהם התמקדה בצד ה-"Maker" - כלומר, באספקת נזילות לשוק - מה שמעיד על תרומה מהותית ליעילות המסחר.

נוסף על כך, ב-52 ניירות ערך, המהווים כ-25% מכלל התוכנית, נתח הפעילות של עושי השוק היה 10% ומעלה מהמחזור החודשי. הדבר מצביע על כך שבמניות הקטנות ובניירות ערך שהם דלי-סחירות, עושי השוק ממלאים תפקיד קריטי ביצירת רציפות מסחרית על ידי מתן ציטוטים קבועים בספר הפקודות, ולעתים אף הופכים לשחקן מרכזי במסחר.

לסיכום, אוגוסט 2025 מהווה נקודת ציון חשובה לבורסה לניירות ערך בתל אביב, עם מחזורי מסחר שיא וחיזוק משמעותי בנזילות השוק, הנתמכים על ידי מגוון גורמים כלכליים, טכניים ופעולות יזומות של הבורסה.