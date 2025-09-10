דו״חות מצוינים לאורקל: צבר ההזמנות מזנק, החברה חותמת על חוזים חדשים

ענקית הטק אורקל פרסמה במהלך הלילה דו"חות כספיים מצוינים לרבעון הראשון של השנה הפיסיקלית, 2026.
צבר ההזמנות בסוף הרבעון עמד על 455 מיליארד דולר, עליה של 359%, רובן מיוחסות לפעילות חטיבת הענן של החברה. ההכנסות ברבעון צמחו ב-12% ל-14.9 מיליארד דולר.
להודעה המלאה באנגלית לחצו כאן.
"ברבעון הראשון חתמנו על ארבעה חוזים בהיקף של מיליארדי דולרים עם שלושה לקוחות שונים, מה שהוביל לצמיחה בצבר ההזמנות שהגיעה ל־455 מיליארד דולר", אמרה צפרא כץ, מנכ"לית אורקל. "זה היה רבעון יוצא דופן, כאשר הביקוש לתשתית הענן של אורקל (Oracle Cloud Infrastructure) ממשיך לגדול. בחודשים הקרובים אנו צפויים לחתום על חוזים נוספים בהיקף של מיליארדי דולרים, וצבר ההזמנות צפוי לעבור את רף חצי הטריליון דולר.
אנו צופים שהכנסות מפעילות תשתית הענן של אורקל יגדלו השנה ב־77% ל־18 מיליארד דולר, ובהמשך יעלו ל־32 מיליארד, 73 מיליארד, 114 מיליארד ו־144 מיליארד דולר בארבע השנים שלאחר מכן. מרבית ההכנסות החזויות לחמש השנים הללו כבר כלולות בצבר ההזמנות שדיווחנו. אורקל פותחת את שנת 2026 עם התחלה מרשימה במיוחד."