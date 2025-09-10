גיוס הון בהולמס פלייס: מיטב גמל ופנסיה מגדילה את חלקה בחברה

דירקטוריון החברה אישר הצעה פרטית של כ-9.3 מיליון מניות רגילות במחיר של 7.53 ש"ח למניה, פרמיה של כ-5% מעל המחיר הממוצע ב-30 הימים האחרונים
קבוצת הולמס פלייס מודיעה כי דירקטוריון הולמס פלייס אישר הצעה פרטית של 9,296,150 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. למשקיעים מסווגים במחיר של 7.53 ש"ח למניה.
עיקר ההקצאה צפויה למיטב גמל ופנסיה סל מניות ישראל, חברה בקבוצת מיטב בית השקעות, המחזיקה כיום כ-5.17% מהון החברה. עם השלמת ההקצאה, צפויה מיטב להחזיק כ-12.55% מהון החברה הרשום למסחר וכ-16.06% במקרה של מימוש כתבי האופציה שיקצו לה.
המחיר בהקצאה משקף פרמיה לעומת מחיר השוק – גבוה ממחיר הסגירה אמש (7.517 ש"ח) ובכ-5% מעל הממוצע החודשי האחרון (7.17 ש"ח).
במסגרת ההצעה הפרטית יוקצו לניצעים גם כתבי אופציה במחיר מימוש של 9.66 ש"ח למניה עד ספטמבר 2027.
השלמת העסקה כפופה לאישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של המניות המוקצות ושל מניות המימוש.
קרן שתוי, מנכ"לית קבוצת הולמס פלייס: ״הביקוש מצד המוסדיים מצביע על הבעת אמון משמעותית בחברה ובתוכנית הצמיחה והאסטרטגיה שלנו קדימה, כפי שהצגנו אותה השבוע לשוק ההון. אנו ממשיכים לממש את האסטרטגיה ארוכת הטווח, להתרחב בפריסת המועדונים ולחזק את מנועי הצמיחה, תוך שמירה על מבנה הון יציב וגמישות פיננסית לטובת בעלי המניות שלנו."