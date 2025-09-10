משרד התקשורת מציג: חדשנות וטכנולוגיה בנגב ובדרום

כנס "מובילים בתקשורת", ביוזמת שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, נערך בשבוע שעבר (חמישי, 4.9.25) בשדרות בהשתתפות של כ- 800 בכירים בשוק התקשורת מישראל ומהעולם. הכנס הפגיש לראשונה בכירים בשוק התקשורת הישראלי, מנהלי חברות טכנולוגיה ישראליות ובינלאומיות, נציגי רשויות מקומיות, שגרירים ונספחים כלכליים מעשרות מדינות ומקבלי החלטות מהממשלה, ועסק בעתיד תשתיות התקשורת בישראל, תוך שילוב תערוכת חדשנות, שיח אסטרטגי על עתיד שוק התקשורת וייזום שיתופי פעולה רב-מגזריים.

בכנס נידונו הנושאים הבוערים ביותר בתחום התקשורת, בהם: יצירת סביבה רגולטורית ועסקית המעודדת חדשנות, הקמת תשתיות סלולריות במרחב האורבני, שימושי התקשורת במדינת ישראל בשנת 2030, מערכות חירום, שירותים מתקדמים באזורי הפריפריה, בדגש על הנגב, שילוב של טכנולוגיות בלתי מאוישות בתשתיות עירוניות ועוד. בנוסף, התקיים שיח מקצועי ואסטרטגי עם בכירי התחום, על עתיד שוק התקשורת בישראל. בתערוכת החדשנות הציגו כ-30 חברות תקשורת וטכנולוגיה מגוון פיתוחים ויישומים מתקדמים בתחומי תשתיות, בינה מלאכותית, סייבר ועוד.

מנכ"ל המשרד, אלעד מקדסי הכריז בכנס על תמרוץ רשויות מקומיות בסך של עד חצי מיליון ש"ח לרשות שתנגיש את נכסיה כדי להגדיל משמעותית את מספר אתרי הסלולר על נכסים ציבוריים ולשפר את איכות הקליטה לתושבים.

עוד הוכרז על קידום מהלך משותף להאצת חדשנות בתחום תשתיות תקשורת מתקדמות בנגב המערבי בשיתוף המרכז הטכנולוגי לביטחון ולחוסן ("מטב"ח"). במסגרת זו יופעלו תכניות חדשנות שיתמקדו בפיתוח פתרונות טכנולוגיים מגוונים, ובהם בתחומי האגריטק, ערים חכמות, תשתיות, בנייה ולוגיסטיקה מתקדמת, על בסיס תשתיות תקשורת מתקדמות כגון רשתות 5G פרטיות ואתרי הרצה לסטארט-אפים.

על מנת להאיץ חדשנות בעולם תשתיות התקשורת יפעלו משרד התקשורת, חברות תקשורת וטכנולוגיה, חברות סטרטאפ, הממשלה והרשויות המקומיות ב-3 צירים מרכזיים: קידום רגולציה מאפשרת ותומכת חדשנות, פיתוח סביבה עסקית המעודדת שיתופי פעולה, והרחבת הגישה לתשתיות תקשורת מתקדמות ולשירותי בזק רחבי פס, כמנוע צמיחה המבטיח שיותר אזורים בישראל יהפכו למוקדי הזדמנויות כלכליות וחברתיות. מנכ"לי חברות תקשורת וטכנולוגיה רבות תמכו בחזון המשותף, בירכו על המהלך והביעו את נכונותם להיות חלק אינטגרלי ממנו.

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי: "היום התחלנו מהלך אסטרטגי גדול: חזון משותף לממשלה, לרשויות המקומיות ולחברות התקשורת שיציב את ישראל בחזית החדשנות העולמית. תשתיות תקשורת מתקדמות הן לא מותרות – הן הבסיס למדינה חזקה, מחוברת ומובילה. אנחנו שמים את התשתיות במרכז סדר היום, כדי שהטכנולוגיה והקידמה יגיעו לכל יישוב בישראל, מהפריפריה ועד המרכז. זהו השלב הראשון בתהליך רחב היקף שאנו מובילים, ואני מזמין את כל השותפים להצטרף אלינו כדי להפוך את החזון למציאות".

מנכ''ל משרד התקשורת, אלעד מקדסי: "תשתיות תקשורת מתקדמות הן מנוע חדשנות שמאפשר לרעיונות טכנולוגיים להפוך למציאות, וליוזמות חדשניות להפוך לפתרונות פורצי דרך. אנו רואים בתשתיות התקשורת המתקדמות כוח מניע לחדשנות הישראלית שיחזק את מעמדנו הטכנולוגי העולמי, יחזק את הביטחון ברמה המקומית והלאומית ויאפשר לכל פינה בישראל להתחבר ולהיות חלק מהמהפכה הטכנולוגית. חזון זה מתבסס על שותפות ייחודית בין הממשלה, תעשיית התקשורת וחברות הטכנולוגיה החדשניות שיחד יתרמו לפיתוח סביבת פעילות (eco-system) מוּטת חדשנות".

מנכ"ל המטב"ח (המרכז לביטחון וחוסן בנגב המערבי), דודי גבאי: "אנחנו בונים כאן אקו-סיסטם שלם שישיג שלוש מטרות מרכזיות: יצירת מקומות עבודה איכותיים בפריפריה, חיזוק החוסן הלאומי, והבטחת מקומה של ישראל כמובילה טכנולוגית בזירה הבינלאומית".

יו"ר אשכול נגב מערבי וראש עיריית שדרות, אלון דוידי: "שדרות בפרט והנגב המערבי בכלל מוביל בשנים האחרונות תנועה של חדשנות בעולמות טכנולוגיים שונים מתוך הבנה שיצירת מנועי צמיחה סביבם, תייצר פיתוח כלכלי ופיתוח תעסוקתי לרווחת תושבי האשכול כולו."

ראש העיר נתיבות, יחיאל זוהר: "נתיבות מברכת על השותפות במיזם החדשנות הלאומי בנגב המערבי כמהלך פורץ דרך שימצב את האזור כולו כמרכז בינלאומי לטכנולוגיה מתקדמת. אנו מייחסים חשיבות רבה להצלחת המיזם שטומן בחובו הזדמנות ליצירת מקומות עבודה איכותיים לצעירים ויתרום לחיזוק החוסן הכלכלי-חברתי של העיר, והפיכת נתיבות לגורם משמעותי בזירת החדשנות הישראלית."

ראש העיר אופקים, איציק דנינו: ״אופקים מברכת על ההזדמנות הגדולה שמביאה עמה השקת המיזם של משרד התקשורת, רשות החדשנות והמטב״ח. מדובר בצעד חשוב ששם את הנגב המערבי ואת אופקים בתוכו בחזית החדשנות הטכנולוגית של ישראל. אני מודה לשר התקשורת, שלמה קרעי, ולמטב״ח על השותפות ועל המשאבים שמושקעים כאן. אופקים שמחה לקחת חלק פעיל ביוזמה ותשמח לקדם ברחבי העיר הקמה של מעבדות ופרויקטים שיתרמו לפיתוחה הכלכלי של העיר, לחדשנות מקומית ולקידום תחום האגרוטק אותו היא מובילה בשנים האחרונות. זהו חיבור מרגש בין חזון לאומי לבין עשייה מקומית״.

נשיא המכללה האקדמית ספיר, פרופ׳ ניר קידר: "לצד הקמת הפקולטה לטכנולוגיה במכללה האקדמית ספיר, אנו גאים לקחת חלק בפרויקט תכניות החדשנות לתקשורת מתקדמת ורואים בו חלק בלתי נפרד ממשימתה של קהילת ספיר - להפריח את ההייטק בדרום, לאחר שנפגע גם אחרי השבעה באוקטובר. השילוב של עשייה חדשנית שמכילה בתוכה גם סטודנטים - וגם חוקרים, לצד לימודי התחום - יממשו את הפוטנציאל של כוח האדם הערכי והמקצועי שיש לנו כאן בנגב והעוטף. זו המתודה להפיכת אתגרי האזור למנוע צמיחה, חוסן וחדשנות בינלאומית".

מנכ"ל בזק, ניר דוד: "האסטרטגיה של בזק נשענת בין היתר על אימוץ חדשנות והטמעת טכנולוגיות דיגיטליות פורצות דרך במטרה לספק פתרונות מתקדמים כמענה לצרכי הלקוח המשתנים והחתירה למצוינות תפעולית. בהיותה חלק בלתי נפרד ממרקם החברה הישראלית, בזק נותנת עדיפות להתקשרות עם חברות טכנולוגיה מקומיות, בדגש על חברות הסטרטאפ הטכנולוגיות, כשותפיה העסקיים במימוש אסטרטגיה זו. כך למשל במהלך השנה האחרונה בחרה בזק במספר צמתי החלטה להתקשר עם החברות טכנולוגיה מקומיות בראשית דרכן. בזק צפויה להמשיך מהלך זה גם בשנת 2026 – לחדש ולהעמיק שיתופי פעולה עם חברות סטארט-אפ נוספות".

מנכ"לית קבוצת HOT, טל גרנות: "קבוצת HOT מגיעה לכל בית בישראל עם התשתיות המתקדמות ביותר והטכנולוגיות המובילות בעולם, ומספקת כבר היום לעסקים וארגונים את שירותי הדור הבא. במסגרת ההיערכות לתכניות 2026 נוביל וניזום שיתופי פעולה אסטרטגיים עם משרדי הממשלה וחברות טכנולוגיה, במסגרתם, נקים פיילוטים ונאפשר גישה ליכולות הרשת שלנו, כדי לאפשר לסטארט-אפים בשלבים מוקדמים לפתח וליישם פתרונות חדשניים בתחומי הבינה המלאכותית, רשתות סלולר פרטיות, ה-IoT והסייבר. ברור לנו שבלי תשתית מתקדמת שמגיעה לכל יישוב ולכל אזור בארץ אי אפשר באמת להפוך רעיונות חדשניים למציאות, לכן HOT מתחייבת לפעול בשיתופי פעולה ובמסגרות ניסוי שיאיצו את הדרך מהרעיון אל השוק, ישפרו את חייהם של אזרחי ישראל ויחזקו את מעמדה של ישראל כמובילה עולמית."

מנכ"ל פלאפון, אילן סיגל: "כחברה חדשנית המובילה את הדור החמישי בישראל, פלאפון מקדמת שיתופי פעולה עם חברות מובילות בתעשייה וסטארט-אפים באמצעות מערכות מתקדמות, שירותי סייבר וזיהוי המבוססים על הרשת הסלולרית. בנוסף הכרזנו על הקמת "מעבדת החדשנות של פלאפון" בה אנחנו מזמינים סטארט-אפים להתנסות, לפתח ולבדוק טכנולוגיות חדשות בסביבה אמיתית על גבי הרשת המהירה שלנו – 5G MAX".

מנכ"ל סלקום, אלי אדדי: "כחברת התקשורת הכי ישראלית שיש, סלקום רואה בפיתוח תשתית תקשורת מתקדמת ומובילה טכנולוגית שליחות ופועלת כל העת על מנת לחבר בין הישראלים בכל זמן ובכל מקום, בארץ או בעולם. סלקום מקדמת כל העת חדשנות טכנולוגית באמצעות שיתופי פעולה עם חברות וסטארט אפים פורצי דרך על רשת ה-5G הגדולה והמובילה של סלקום, לצד סיוע ומתן שירותים ופתרונות מתקדמים ומובילים לכלל לקוחותינו, מצה"ל וגופי בטחון חירום והצלה ועד בתי חולים במרכז ובפריפריה. נמשיך לקחת חלק במיזמים מחקריים וחדשניים בעולמות התקשורת, בדגש על AI, לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל."

קבוצת התקשורת פרטנר: ״כחברה שמחברת בין מיליוני ישראלים מדי יום, אנו רואים במיזם החדשנות בנגב המערבי הזדמנות להוכיח כיצד תשתיות מתקדמות הופכות למנוע צמיחה לאומי. נעמיד לרשות הסטארט-אפים והחברות המקומיות את הידע שלנו ויכולות הרשתות שלנו, כדי לאפשר פיתוח ויישום של רעיונות פורצי דרך״.

מנכ"ל נוקיה ישראל, אריק טל: "חברת נוקיה שואפת מאז ומתמיד להיות בחוד החנית של החדשנות, ואנו שמחים להשיק את פורטל המפתחים של Network as Code. הפורטל פתוח לחברות הזנק, לארגונים ולמפתחים המעוניינים ליצור שירותים חדשים או לשדרג שירותים קיימים, תוך שימוש באנליטיקות מתקדמות מהרשתות הסלולריות. בין השימושים האפשריים: מניעת הונאות, חיזוק הזהות הדיגיטלית, ניהול רחפנים ושליטה מרחוק ברכבים אוטונומיים."





קרדיט צילום: רונן חורש, לע״מ