הסכם מימון ענק לחברת ענב: הפניקס מצטרפת לפרויקטים של התחדשות עירונית

ענב מקדמת יותר מ-35 פרויקטים של התחדשות עירונית ברחבי הארץ בהיקף של כ-25,000 יחידות דיור

חברת הנדל"ן ענב חתמה על הסכם מימון עם חברת הביטוח הפניקס. על פי ההסכם תעמיד הפניקס מסגרת אשראי בסך של עד 320 מיליון שקל לפרויקטי התחדשות עירונית של החברה. בשלב הראשון יועמד מימון בסך של 220 מיליון שקל, אשר ישמש כהעמדת הון עצמי לטובת ארבעה פרויקטים של ענב.

סוכם כי ההשקעה הראשונית תתמקד בארבעה פרויקטים: ברמת גן פרויקט של 240 יחידות דיור; בכפר סבא פרויקט שכולל 244 יחידות דיור; בקריית אונו פרויקט שכולל 255 יחידות דיור ופרויקט נוסף בתל אביב שיכלול 288 יחידות דיור.

ענב מקדמת כיום למעלה מ-35 פרויקטי התחדשות עירונית ברחבי הארץ, הכוללים כ-25,000 יחידות דיור בשלבים שונים. נכון להיום לחברה 6 פרויקטים בשיווק ובביצוע בהיקף של כ-1,400 יחידות דיור. בשנת 2026 צפויים להיות בביצוע ובשיווק ארבעה פרויקטים נוספים, בהיקף כולל של כ- 1,300 יחידות דיור נוספות. בין הערים שבהם מקדמת ענב פרויקטים: באר יעקב, תל אביב, רמת גן, קריית אונו, יהוד, חיפה, כפר סבא, ירושלים, נתניה, חדרה בני ברק ואילת.

לאחרונה חלה התקדמות משמעותית במספר פרויקטים שהבשילו למימוש בענב: התקבל היתר לשלב א' בפרויקט מתחם הרצל בבאר יעקב שיכלול בסה"כ כ-2,000 יחידות דיור; התקבל היתר במתחם מוהליבר ביהוד שיכלול כ-1,100 יחידות דיור ואף התקיים טקס הריסה של הבניינים בשלב הראשון של הפרויקט; כמו כן אושרה תוכנית במתחם הנורית בירושלים שתכלול 452 יחידות דיור ועוד כ-2,500 מ"ר למסחר ותעסוקה. בנוסף אושרה תוכנית למתחם אלי כהן בחדרה שיכלול 1,300 יחידות דיור.

את ההסכם עם הפניקס ביטוח הובילה עדי אבן, סמנכ"לית הכספים של ענב. את הליווי המשפטי של ענב הוביל עו"ד אריאל דינובצקי ממשרד דינובצקי בר ושות'. מטעם הפניקס ביטוח הוביל את העסקה איציק דגן, מנהל תחום אשראי לא סחיר. את הליווי המשפטי להפניקס ביצע עו"ד גל פיינגולד ממשרד מיתר. החתמים שליוו את העסקה הם גיל קלדרון ודן רימון ממנורה חיתום.

אפי כץ, מנכ"ל ענב: "ענב מברכת על שיתוף הפעולה עם הפניקס, אחד הגופים המוסדיים המרכזיים והמשפיעים במשק הישראלי. אנו פועלים כיום בעשרות פרויקטים נרחבים באזורים האטרקטיביים ביותר בארץ, בהיקף של עשרות אלפי יחידות דיור, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים, תכנון קפדני והתמקדות בצרכי הקהילה והמשפחות שיאכלסו את הפרויקטים. אנו רואים במהלך זה חיזוק פיננסי ומנוף משמעותי שיאפשר לנו להרחיב את פעילותנו, לייצר פתרונות דיור איכותיים לאלפי משפחות, ולהמשיך ולהשפיע לטובה על פני הערים בישראל בשנים הקרובות תוך הובלה של תחום ההתחדשות העירונית בישראל."





הדמיה של פרויקט ענב 360 בכפר סבא, קרדיט: Dvision3