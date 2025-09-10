בכיר מוול סטריט: "ישראל היא יתרון תחרותי ייחודי"

ביום הראשון של כנס TechTrek השנתי של בנק ההשקעות Jefferies בתל אביב, מאות משקיעים בינלאומיים נפגשו עם בכירים מהכלכלה ומההייטק הישראלי. בכנס משתתפים למעלה מ־300 משקיעים בכירים מרחבי העולם לצד יותר מ־500 יזמים ומנהלים מהאקוסיסטם המקומי. הכנס יימשך גם מחר (חמישי) בתל אביב עם סדרת פאנלים, הרצאות ופגישות ייעודיות.

במהלך היום התקיימו פאנלים ושיחות במגוון נושאים: חוסנה של הכלכלה הישראלית, מגמות השקעה גלובליות, אתגרי הסייבר, תנודתיות בהערכת שווי חברות טכנולוגיה, חדשנות בתשתיות ובצמיחה גלובלית, לצד דיון על חזרתן של הנפקות הטכנולוגיה לשווקים.

לאחר המושבים המרכזיים נערכו מאות פגישות אינטימיות בפורמט 1:1 שבהן נפגשו משקיעים בכירים עם יזמים ומנכ"לים ישראלים במטרה לחזק קשרים ולעודד שיתופי פעולה עתידיים בין השוק המקומי והבינלאומי.

ביל אקמן: "ישראל – יתרון תחרותי ייחודי"

ריץ’ הנדלר, מנכ"ל Jefferies, ראיין על הבמה את ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל Pershing Square Capital Management שהתייחס ליתרונות של ישראל כמעצמת חדשנות:

"ישראל היא מדינה קטנה מבחינה גאוגרפית, אך בעלת יחס מדהים של קניין רוחני ואינטליגנציה ביחס לאוכלוסייה – אולי הגבוה ביותר בעולם. זהו הכוח המניע המרכזי שלה. המדינה מעודדת עסקים ותומכת ביזמות, ולצד זה אנשים רבים ברחבי העולם רוצים לראות את ישראל מצליחה. יתרון נוסף שיש לישראל, והלוואי שהיה לנו בארה"ב, הוא שירות צבאי חובה. זהו יתרון תחרותי אדיר שמפתח חוסן אישי, בגרות וכישורים פרקטיים. רבים מהיזמים הישראלים מגיעים מהשירות עם ניסיון אמיתי ויכולות ניהול יוצאות דופן, וכל אלו יחד יוצרים יתרון ייחודי."

אקמן התייחס גם להקשר הגיאופוליטי:

"כאשר מסתכלים על העולם כיום, הסיכון הגיאופוליטי מהווה דאגה עבור משקיעים בכל מקום – לא רק בישראל. העולם הופך מסוכן יותר, ולישראל יש יתרון משום שהיא נאלצה לאורך ההיסטוריה לפתח מוצרים וטכנולוגיות שמגינים עליה. כך נוצר כאן ניסיון אמיתי ויכולות מוכחות. היתרון המשמעותי של ישראל הוא המגבלות והמחסור במשאבים שחייבו אותה לפתח פתרונות חדשניים – וזה מה שהפך אותה למה שהיא היום."

בהמשך, התייחס לחשיבות שבבניית חברות לאורך זמן:

"אני חושב שזה נהדר לבנות חברה ולמכור אותה לגוגל תמורת 30 מיליון דולר, אבל הכסף האמיתי עבור יזמים בישראל נמצא בבניית חברות גדולות ועמידות לאורך שנים. המטרה בעיניי היא להנפיק אותן, לתת להן לגדול ולהתחזק. הכוח של צמיחה מתמשכת (compounding) הוא באמת 'הפלא השמיני של העולם' – הוא מביא ערך גם למדינה וגם לצוות שבנה את החברה, במקום להתחיל כל פעם מחדש."

נגיד בנק ישראל: "חוסן יוצא דופן תחת עומס ביטחוני"

פרופ׳ אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, דיבר בפני משתתפי הכנס, סקר את חוסנה של הכלכלה הישראלית והתייחס למצב המאקרו־כלכלי הנוכחי:

"ישראל נכנסה למלחמת חרבות ברזל עם כלכלה חזקה, וחרף אירוע חריג בהיקפו – שקול ל־30 פעמים 9/11 – הציבור והמשק הפגינו חוסן יוצא דופן. גם תחת עומס ביטחוני כבד הצליחה הכלכלה לשמור על אחריות פיסקלית ולהמשיך לצמוח, כאשר ההיי־טק נותר מנוע הצמיחה המרכזי, המהווה מעל 60% מהייצוא ושליש מהמסים."

ג'פריס בישראל

בנק ההשקעות Jefferies מהבולטים בעולם, פעיל בישראל זה מספר שנים בהובלתו של נתי גינור , ומלווה חברות טכנולוגיה וסטארט־אפ מקומיות בתהליכי גיוס הון, הנפקות ציבוריות ועסקאות מיזוג ורכישה. פעילותו בישראל מהווה חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה הגלובלית של הבנק לחזק את נוכחותו בשווקי הטכנולוגיה החדשניים ביותר.

בשנת 2024 דורג ג'פריס כבנק ההשקעות מספר 1 בישראל, וייעץ השנה ב־12 עסקאות ישראליות בהיקף כולל של 12 מיליארד דולר בתחומי שוק ההון ומיזוגים ורכישות. בין העסקאות הבולטות: רכישת Verint על ידי Thoma Bravo , הנפקת eToro , רכישת Cognigy על ידי NiCE , גיוס האג"ח להמרה של Nova והשקעת Pershing Square בבורסה לניירות ערך בתל אביב.