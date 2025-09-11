העסקה הגדולה בהיסטוריה של הענן: אורקל ו-OpenAI משנות את כללי המשחק

DB:
אינפלציה: כ־50% מההשפעה הישירה של המכסים כבר באה לידי ביטוי במחירי הסחורות בליבה, וצפויה השפעה נוספת, כולל השפעות עקיפות (סיבוב שני). עם זאת, תהליכי דה-אינפלציה בתחומים אחרים צפויים לקזז זאת. ייתכן שהאינפלציה תעלה, אך לא בחדות שאפיינה את השנים 2021–2022, והעלייה תיתפס כספק זמנית.
חשיפה למניות: אסטרטגיות שיטתיות הובילו לחשיפת יתר כוללת, אך המשקיעים המבוססים על ניתוח פונדמנטלי שומרים על עמדה נייטרלית, על אף גורמים תומכים. אם אותם משקיעים יגדילו את החשיפה, הדבר עשוי לתרום לעליות נוספות בשוק.
סיכונים פוליטיים: אי־הוודאות בנוגע למדיניות סחר, הגירה ונושאים נוספים נמשכת. אם יתגברו הסיכונים לצמיחה או אינפלציה, ובמקביל יירד שיעור התמיכה בנשיא (כפי שנראה לאחר יום השחרור), ייתכן שמקבלי ההחלטות ירככו את המדיניות.
דויטשה בנק מעלים מחיר יעד למדד סאפ 500 לסוף שנת 2025 ל-7000.
JPM:
כ־30 מניות בקטגוריית הבינה המלאכותית במדד S&P 500 מהוות יחד כ-43% משווי השוק הכולל. באופן מרשים עוד יותר, אותן מניות היו אחראיות כמעט במלואן לתשואות ולרוב הצמיחה ברווחים מאז השקת ChatGPT בנובמבר 2022.
Barclays:
מעלים מחיר יעד למדד S&P 500 ל-7000, רווחיות חזקה של החברות וצמיחה בבינה מלאכותית מקזזות את הסיכונים בשוק העבודה.
חייבים לאחל חמישי שמח ללארי אליסון, אחד משלנו , אחד שתומך בישראל שנים רבות , מאתמול איש הכי עשיר בעולם!
רק דבר אחד נשאר לו זה להפוך את אורקל למניה דואלית ולהנפיק אותה בבורסה בתל אביב !!!!!
אורקל ו-OpenAI חתמו על חוזה בשווי של 300 מיליארד דולר, החוזה הגדול ביותר אי פעם בתחום מחשוב הענן, על פי דיווח של הוול סטריט ג’ורנל.