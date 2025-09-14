לאחר שני רבעונים של ירידות, משקיעים קמעונאיים (Retail Investors) נותנים שוב אמון בפוטנציאל ארוך הטווח של השוק האמריקאי, ואף הגדילו את החשיפה שלהם אליו - כך עולה מהסקירה הרבעונית Retail Investor Beat של פלטפורמת המסחר וההשקעות איטורו (eToro).

הסקירה, המתבססת על תשובות של כ-11,000 משקיעים פרטיים ב-13 מדינות בעולם, חשפה כי 38% רואים כעת בארה"ב את האזור עם פוטנציאל התשואה החזק ביותר לטווח ארוך - עלייה של 12% מהרבעון הקודם. זהו היפוך של מגמת הירידות הרצופות של 9% ברבעון הראשון של השנה ו-17% ברבעון השני.

הביטחון המחודש בשוק האמריקני בא לידי ביטוי בתיקי ההשקעות של המשקיעים הקמעונאיים; 43% מהם חשופים כעת לשוק האמריקאי - עלייה של 8% מהרבעון הקודם – נתון שיא מאז איטורו החלה לפרסם את דוחות Retail Investor Beat ברבעון הראשון של 2023.

ללה אקונר (Lale Akoner), אסטרטגית השווקים הגלובליים של איטורו אמרה: "מוקדם יותר השנה, חששות גבוהים בנוגע לחוסר-יציבות פוליטית וחוסר-וודאות מאקרו-כלכלית בארה"ב, גרמו למשקיעים קמעונאיים לגוון את ההשקעות שלהם בצורה אגרסיבית יותר, לפנות לאירופה ולשווקים מתעוררים, ולעתים קרובות - גם לצמצם את החשיפה לארה"ב.

"כעת, כשהביטחון בחוסנה של הכלכלה האמריקאית משתפר, אנו רואים היפוך של המגמה הזו. תיקי ההשקעות נוטים שוב לכיוון ארה"ב, שיקוף של ההכרה בכך שלמרות הגיוון הגלובלי, השוק האמריקאי נותר אבן יסוד בהשקעות גלובליות. משקיעים קמעונאיים מאזנים באופן אפקטיבי בין גיוון לבין ההכרה הברורה בכך שהזדמנויות הצמיחה לטווח הארוך עדיין מעוגנות במידה רבה בארה"ב".

מספר הולך וגדל של משקיעים מצמצם את החשיפה ל"שבע המופלאות"

כאשר נשאלו המשקיעים כיצד הם מעריכים את הביצועים של "שבע המופלאות" (מניות אמזון, אפל, מיקרוסופט, מטא, טסלה, אנבידיה ואלפאבית) במהלך 2025, הם הציגו תחזית מאוזנת. 13% מהם צופים שמניות אלה יתעלו משמעותית על ביצועי השוק, בעוד 33% סבורים שהביצועים יתעלו על ביצועי השוק באופן מועט.

הנתונים מראים שמספר המשקיעים שמתכננים להפחית את השקעותיהם במניות "שבע המופלאות" עלה במעט לעומת השנה שעברה. במניות מטא, אפל, אנבידיה וטסלה נרשמה עלייה של 2 נקודות אחוז כל אחת, ובשאר החברות נרשמה עלייה של נקודת אחוז אחת. המשקיעים גם הפחיתו במעט את החשיפה הכוללת שלהם למניות הללו. ראוי לציון כי מספר המשקיעים שאינם מושקעים או לא מתכננים להשקיע בטסלה גדל ב-6 נקודות אחוז. רק במניות מטא, אלפאבית ואנבידיה נרשמה עלייה קלה בשיעור המשקיעים שמתכננים להגדיל את ההשקעה בהן.

"הקבוצה המכונה 'שבע המופלאות' שלטה בשווקים בשנים האחרונות, אך הסיכון הגובר מריכוז יתר גורם למשקיעים לבחון מחדש את ההשקעות שלהם", אמרה אקונר. "הנתונים האחרונים מראים שהמשקיעים הקמעונאיים מצמצמים חשיפה אליהן - לא בגלל שהם מטילים ספק בפוטנציאל ארוך הטווח של החברות הללו, אלא משום שתלות מוגזמת במספר מצומצם של ענקיות טכנולוגיה חושפת את התיקים לסיכון בסביבה תנודתית".

"השינוי הזה משקף גישה ממושמעת יותר: המשקיעים מכירים בעוצמה של 'שבע המופלאות', אך פועלים באופן אקטיבי כדי לשפר את הגיוון בתיקי ההשקעות שלהם. מדובר בשינוי תפיסתי שמבטא בגרות ומעבר מרדיפה אחר תשואות לניהול סיכונים אסטרטגי יותר", הוסיפה אקונר.





הדולר האמריקאי ממשיך לשמור על מעמדו הבלתי מעורער כמטבע הרזרבה העולמי

בעוד המשקיעים הקמעונאיים ממשיכים להיערך לאפשרות של היחלשות ארוכת טווח של הדולר, 50% מהם כבר ביצעו התאמות בתיקי ההשקעות שלהם, או מתכננים לעשות כן (עלייה מ-48% ברבעון הקודם). עם זאת, הרוב (83%) סומכים על כך שהדולר האמריקאי יישאר מטבע הרזרבה העולמי ב-10 השנים הבאות, בין אם הם מאמינים שהדולר ייחלש (33%), יתחזק (22%) או יישאר יציב (28%). רק 7% מהמשקיעים הקמעונאיים סבורים שהדולר האמריקאי יאבד את מעמדו כמטבע הרזרבה העולמי בעשור הקרוב. מתוכם, 25% מאמינים בביטקוין, ביואן הסיני או באירו (בהתאמה), 23% בזהב ו-16% במטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים .

אקונר: "הדולר האמריקאי הוא מטבע הרזרבה העולמי העיקרי כבר יותר מ-70 שנה. הדומיננטיות שלו נמשכה גם במהלך משברים כלכליים משמעותיים, כולל קריסת מערכת ברטון-וודס והמשבר הפיננסי העולמי ב-2008. למרות שהדולר רשם ירידה של כ-9% השנה, בעיקר בשל המדיניות הפיסקלית של וושינגטון, משקיעים קמעונאיים עדיין מאמינים בתפקיד המרכזי של הדולר כמטבע רזרבה עולמי. במקביל, הם מתאימים את האסטרטגיות שלהם כדי לגדר סיכונים מול תנודתיות ולהגן על התשואות לטווח הארוך"

החששות ממיתון עולמי נרגעים

הדו"ח האחרון של Retail Investor Beat חושף כי החששות ממיתון מתפוגגים. למרות שהכלכלה הגלובלית והאפשרות למיתון עדיין נתפסות כאיום המרכזי ביותר על תיק ההשקעות של משקיעים קמעונאיים, רמת הדאגה ירדה מ-26% ברבעון השני לרמה של 23% - בדומה לשנה שעברה. האינפלציה נותרה במקום השני עם 19%.

לעומת זאת, 14% מהמשקיעים רואים כעת את הכלכלה המקומית שלהם כסיכון המרכזי, עלייה מ-11% ברבעון הקודם. בהסתכלות לפי מדינות, המשקיעים בארה"ב הם המודאגים ביותר (28%), ואחריהם בבריטניה (20%), באוסטרליה (17%) ובצרפת (15%), בעוד בגרמניה, בספרד ובאיטליה רמות הדאגה נמצאות מתחת לממוצע עם 12% כל אחת.

אקונר: "האמון המחודש בשוק האמריקאי - אבן יסוד ביציבות הפיננסית הגלובלית - מסביר מדוע פחות משקיעים רואים כיום את הכלכלה העולמית כאיום המרכזי על תיקי ההשקעות. עם זאת, האופטימיות הזו לא משתקפת בכלכלה המקומית. המשקיעים האמריקאים ממשיכים להביע דאגה מהמצב הכלכלי בארה״ב, בין היתר בשל החלטות פוליטיות ומדיניות שמגבירות את תחושת הסיכון שלהם.

במקביל, האינפלציה ממשיכה להוות דאגה מרכזית, אך זו התייצבה. הדבר מצביע על כך שמשקיעים קמעונאיים מסתגלים לסביבת ריבית גבוהה ומתמשכת, ומפנים את המיקוד שלהם מזעזועים גלובליים יסודיים לדינמיקות כלכליות מקומיות. התחושה הכללית היא של זהירות - אבל עם גישה יותר פרגמטית ומעשית."