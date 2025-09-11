הפתעה בשוק: מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה יותר מהצפוי

מדד המחירים לצרכן בארה"ב עולה ב-0.4%, גבוהים מהקונצנזוס

בניגוד לקונצנזוס הציפיות, מדד המחירים לצרכן בארה"ב מפתיע עם עליה של 0.4% באוגוסט, בסה"כ, כאשר הליבה עולה ב-0.3% כצפוי. העליות האלה מנוכות עונתיות. אז אם מכפילים ב-12, כדי לקבל אומדן שנתי, מקבלים סביבת אינפלציה של קרוב ל-5%. וגם אם זה קצת גבוה, נזכור שגם בחודש שעבר ראינו עלייה משמעותית של 0.3% בליבה. אפשר להרחיב את התרגיל הזה עד לשנה, כאשר הנתון היום דוחף כלפי מעלה את האינפלציה הכוללת במדינה לרמת 2.9% - שיא מאז ינואר. כנ"ל, אינפלציית הליבה עולה לרמת 3.1%.

אחרי פרסום מדד המחירים ליצרן, אתמול, התגברו מעט הציפיות שנראה את הפד מעדיף הורדת ריבית של 0.5%, בשבוע הבא. ובכן, קשה לתת פרשנות אופטימית לנתון האינפלציה היום. ובפרט אם זוכרים שיש פה נתון שני ברציפות שבו השפעת המכסים בולטת במיוחד. ובכל מקרה לא ברור אם התמסורת מהכיוון הזה הגיעה לשיא. ויתרה מזאת, קשה מאוד להעריך עד מתי היא תימשך. כנ"ל, גם אם שוק התעסוקה האמריקאי לא מגייס הרבה עובדים בשלב הזה, בטח אחרי העדכון כלפי מטה של ה-NFP השבוע, מוקדם עדיין לקבוע שמדיניות ההגירה הנוכחית לא תייצר מחסור בעובדים בהמשך. על הרקע הזה, שווקי הריביות בארה"ב ממשיכים לתמחר הסתברות מתונה מאוד של אחוזים בודדים להורדת ריבית של 0.5% בשבוע הבא.

בראייה מקומית, בימים האחרונים ראינו הסתברות בסדר גודל של 40% שבנק ישראל יוריד גם הוא את הריבית בסוף החודש. אנחנו רואים את המדד בארה"ב ככזה שמצמצם משמעותית את ההסתברות עבור הורדה בהחלטה הזו, במובן זה שהיה נדרש היום נתון שלילי במיוחד כדי לתמרץ את אותה הורדה של 0.5% על ידי הפד, שהייתה יכולה להטות את הכף המקומית. אם זה יבוא, נעריך שזה יבוא בגלל מדד אוגוסט נמוך יחסית בישראל, אולי עם טיסות שלא יתנו את חלקן הצפוי, או סתם סביבה גיאופוליטית שקטה באופן מפתיע בשבועיים הקרובים, שתביא להתחזקות השקל.