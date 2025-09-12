תנועות משקיעים בקרנות השבוע, אלו סוגי הקרנות שנרכשו - סקירה שבועית של המסחר

מדדי המניות בתל אביב

מדדי איגרות החוב

הממשלתיות ומדדי איגרות החוב הקונצרניות סיימו את השבוע בעליות שערים, על רקע המשך הירידה בגירעון הממשלתי, והתחזקות הציפיות להפחתת ריבית בארה"ב. מגמות אלו השפיעו על עקומי התשואות בארה"ב ובישראל, והתשואה לפדיון של איגרת החוב ל-10 שנים בישראל ירדה במקביל לירידת התשואה לפדיון של איגרת החוב ל-10 שנים בארה"ב.

בשוק המניות

גויסו השבוע בארץ כ-1.6 מיליארד שקל, מתוכם כ-280 מיליון שקל גויסו על ידי חברת מחלבות גד (החברה ה-15 שביצעה השנה הנפקה ראשונית לציבור), וכ-1.2 מיליארד שקל גויסו על ידי חברת נאוויטס פטרוליום.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות

גויסו השבוע כ-8.7 מיליארד שקל, ב-12 הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית אחת. מתוך סכום זה, בנק לאומי גייס חוב בהיקף של כ-5.2 מיליארד שקל.

בקרנות המחקות

מדדי מניות מקומיים ובקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים נרשמו השבוע רכישות, לעומת מכירות בשבוע הקודם. בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים נרשמו השבוע רכישות, בדומה לשבוע הקודם.

בקרנות האקטיביות

המשקיעות באיגרות חוב מקומיות, בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות מקומיות, ובקרנות הכספיות, נרשמו השבוע הזרמות, בדומה לשבוע הקודם.

מדדי המניות בתל אביב

סיימו את השבוע במגמה חיובית, כאשר מדד ת"א-35 ומדד ת"א-125, עלו בשיעורים של כ-1.5% וכ-1.7%, בהתאמה, ושברו השבוע פעמיים את שיא כל הזמנים. מדד ת"א-90 עלה בשיעור של כ-2.2% ושבר אף הוא את שיא כל הזמנים. מחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם השבוע בכ-2.5 מיליארד שקל.

תנועות משקיעים בקרנות השבוע - רכישות של כ 1.6 מיליארד שקלים

בקרנות המחקות מדדי מניות מקומיים

נרשמו השבוע קניות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל, לעומת מכירות נטו בהיקף של כ-0.1 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי מניות בינלאומיים

נרשמו רכישות נטו בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל, בהמשך לרכישות נטו בהיקף של 0.1 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות המחקות מדדי אג"ח מקומיים

נרשמו השבוע רכישות נטו בהיקף נמוך, לעומת מכירות נטו בהיקף נמוך בשבוע שעבר.

בקרנות הכספיות

נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.6 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף דומה בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב

מקומיות נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-0.5 מיליארד שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-0.3 מיליארד שקל בשבוע שעבר.

בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות

מקומיות נרשמו השבוע הזרמות בהיקף של כ-95 מיליון שקל, בהמשך להזרמות בהיקף של כ-40 מיליון שקל בשבוע הקודם.

השבוע שהיה בבורסה

מגמה מעורבת נרשמה השבוע בבורסות בארה"ב, כאשר מדד ה- Dow Jones ירד בשיעור של כ-0.3%, מדד ה- S&P 500 עלה בשיעור של כ-0.5%, ומדד ה-Nasdaq עלה בשיעור של כ-0.8%.

הבורסות באירופה נסחרו השבוע גם כן במגמה מעורבת, כאשר מדד DAX 40 ירד בשיעור של כ-0.6%, מדד FTSE 100 עלה בשיעור של כ-0.1%, מדד CAC 40 עלה בשיעור של כ-0.8%, ומדד EURO STOXX 50 עלה בשיעור של כ-0.3%.

בשוק איגרות החוב – האפיק הממשלתי הצמוד עלה בשיעור של כ-0.6%, והאפיק הלא צמוד עלה בשיעור של כ-0.3%. מדד תל גוב-צמודות 15+ הוביל את העליות והוסיף כ-1.2%, ומדד תל גוב-שקלי 10+ עלה בשיעור של כ-0.6%.

מדד איגרות החוב הקונצרניות הצמודות עלה בשיעור של כ-0.1%, ומדד איגרות החוב הלא צמודות עלה בשיעור של כ-0.1%. מדד תל בונד-צמודות 5-15 עלה בשיעור של כ-0.1%, ומדד תל בונד-שקלי 5-10 עלה בשיעור של כ-0.1%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עומדת על 4.07%, ירידה קלה בהשוואה לתשואה בשיעור של כ-4.12% בסוף השבוע הקודם. במקביל, תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים ירדה השבוע והיא עומדת על 3.99%, בהשוואה ל-4.19% בסוף השבוע הקודם. ירידת התשואה לפדיון של איגרת החוב האמריקאית מקורה בנתוני מאקרו חלשים שפורסמו השבוע בארה"ב (דוח תעסוקה חלש, עלייה בשיעור האבטלה ומדד מחירים ליצרן נמוך מהתחזיות), והובילו לעלייה בהסתברות להורדת הריבית.



הנפקות בשוק המניות

חברת מחלבות גד (חברת מניות חדשה, ה-15 השנה), העוסקת בייצור ושיווק מוצרי חלב וגבינות, גייסה כ-280 מיליון שקל בהנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, לפי שווי חברה של כ-936 מיליון שקל, לאחר ההנפקה. מתוך הסכום שגויס כ-70 מיליון שקל היו בדרך של הצעת מכר, וכ-210 מיליון שקל היו בדרך של הנפקת מניות חדשות.

חברת נאוויטס פטרוליום העוסקת בפעילות בינלאומית של חיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז, גייסה כ-1.2 מיליארד שקל בהנפקת מניות וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות. ההנפקה בוצעה בשני שלבים: השלב הראשון בוצע במסגרת הצעה לא אחידה לגופים מוסדיים וגויס בו הון בהיקף של כ-878 מיליון שקל, והשלב השני בוצע במסגרת הצעה אחידה לציבור וגויס בו הון בהיקף של כ-351 מיליון שקל.

חברת אדגר השקעות העוסקת בנדל"ן מניב בישראל ובחו"ל גייסה כ-130 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור.

חברת סולרום המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרומכני, בעיקר לשוק הביטחוני, גייסה ממשקיעים מוסדיים כ-33 מיליון שקל, בהצעה פרטית של מניות ושל כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות.

חברת נובה העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות מדידה אופטיות לשימוש בתעשיית המוליכים למחצה, גייסה כ-2.2 מיליארד שקל (650 מיליון דולר) בהנפקה בחו"ל של איגרות חוב הניתנות להמרה למניות.



הנפקות בשוק איגרות החוב

בשוק איגרות החוב הקונצרני גוייסו השבוע כ-8.7 מיליארד שקל ב-12 הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית, בהן חברה חדשה אחת (ה-19 מתחילת השנה), פיקהיל, כמפורט בטבלה שלהלן: