כמה השקיעה קרן ההשתלמות "אלטשולר שחם מניות" ב"אורקל" ? סקירת בורסות יומית

אורקל

ברביעי מניית אורקל טסה כ 36% וכפי שפורסם אכן (בדקנו) קופות הגמל וההשתלמות של אלטשולר החזיקו לפני העלייה בכ 250 מיליון דולר במניה.

ארז וילף

שאלנו את ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם מה היתה הסיבה שבעקבותיה השקיעו בה ?

"אורקל, שבעבר נתפסה כחברת תוכנה ותיקה, הצליחה להפוך בשנים האחרונות לאחד מעמודי התווך החדשים של מהפכת ה-AI. היה לה את הבסיס- הטכנולוגיה, הלקוחות והפוטנציאל, כדי להשתלב כספק מרכזי לשירותי ענן עבור ענקיות כמו גוגל, מטא ואמזון. המעבר הזה לא היה מיידי, לקח לה זמן לשנות כיוון מחברה שמספקת פתרונות תוכנה ייעודיים לחברה שמביאה יכולות לעולם החדש של הבינה המלאכותית."

מה היה בדו"ח האחרון שהקפיץ אותה ?

"בדו"ח האחרון הוכיח שהיא עשתה את הקפיצה הזו, ואפילו הפתיעה בעוצמת הפעילות ברבעון אחד בלבד."

יש עוד חברות כאלו בקנה ?

ההשקעה באורקל היא חלק משורת השקעות נוספות שביצענו באלטשולר שחם בחברות שעשויות להיות קשורות לתחום. אנחנו מאמינים שסקטור הטכנולוגיה הוא זה שיצמח ויתפתח בשנים הקרובות יותר מכל סקטור אחר, ולכן אנחנו רואים בהשקעות הללו לא מהלך קצר טווח, אלא אסטרטגיה ארוכת טווח".

___________

כתב פאנדר מוסיף שההערכה במערכת פאנדר היא שקרן ההשתלמות המנייתית החזיקה כ 1% (בדומה להשקעות דומות בקרן) במניות אורקל, כשההנחה היא שהקרן במסלול כללי החזיקה כמחצית מכך. את תוצאות העלייה במניית אורקל נוכל לראות רק בתוצאות ספטמבר שיפורסמו באוקטובר.



קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של ירידות חדות, הקרנות הגיבו קצת מוזר. בחיוב היומי מצאנו קרן של 10-90, יחד עם האג"ח הממשלתי הצמוד ל-10 שנים, וגם קצת אג"ח שקלי. ברמה החודשית ממשיכים לככב ת"א 90 ומניות הטכנולוגיה, כאשר הרמה השנתית לא השתנתה: בנקים וקצת ביטוח. בצד היורד של הספקטרום זה המצב: יומית: בנקים בבלעדיות, חודשית: בנקים בבלעדיות, ושנתית: דולר ואג"ח קונצרני דולרי.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

קטגוריית ה-30-70 סבלה היום (11-09) אבל לא כל כך הרבה. וזה מעניין לאור הירידות החדות שראינו בכל הסקטורים... בכל אופן, הקרנות שלפנינו נשלטות על ידי שתי קרנות עיקריות: זו של תמיר פישמן העוקבת, המובילה יומית (0.11%), חודשית (0.77%) וגם עבור השלוש שנים (38.57%). השנייה הינה הקרן של אי-בי-אי, המובילה מתחילת השנה (12.71%) ושנתית (20.54%).

די מדהים ששתי הקרנות האלו לוקחות את כל הביצועים! אי-בי-אי גובה 0.89% שנתית אבל ללקוחותיה אין כנראה בעיה עם זה. לעומת זאת, הקרן של הורייזן גובה 0.9% ללא ביצועים דומים... הקרן של ילין לפידות ממשיכה להיות הגדולה מכולן עם 1.360 מיליארדי שקלם, ויש לציין שישנן 4 קרנות מעוכבות עדכון עקב אופי הנכסים הנמצאים בהן. לבסוף: ארבע קרנות גייסו דו-ספרתית, כאשר הגיוס הגדול היה של סיגמא עם 83.46 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: המתח שהיה בתחילת השבוע, לגבי נתוני האינפלציה והמכרזים של האג"ח הממשלתי, נמוג לאיטו כאשר הנתונים החלו להגיע. ב-PPI הייתה הפתעה חיובית ענקית וה-CPI עמד בציפיות בצורה סבירה מאוד. בסה"כ אין איום אינפלציוני בגלל עניין המכסים... גם המכרזים עברו בשלום: ה-10 שנים קיבל ביקוש אדיר של פי 2.7 וזאת בתשואה יורדת של 4.03% מול 4.26% בפעם הקודמת (!).

ה-30 שנה קיבל ביקוש של פי 2.4 מול 2.3 בפעם הקודמת כאשר התשואה יורדת מ-4.81% ל-4.65%. ולמרות שממשיכים להגיע נתונים כלליים המצביעים על מיתון (חזית התעסוקה) הסברה היא שהמצב לא רע בכלל וגם מרשה לפד להוריד את הריבית במפגש הבא (17-09). וכך, שוק המניות החליט היום (11-09) לעשות עוד צעד חיובי קדימה למרות מצבי קניות היתר העוצמתיים:





תל-אביב: אחרי העליות הנהדרות שקיבלנו כאשר נודע על המבצע בקטאר (יום שלישי), ראינו שוק מתאזן והופך להיות מעורב עם מימושים קטנים (יום רביעי). ראו מטה עבור המחזור הכללי של מניות מדד ת"א 35 והפעילות של המוסדיים באותו יום. הסבילות והטיפוס על הגדר להמתין לבאות היה שלילי בפני עצמו... וכך, הגענו ליום חמישי. האם השתנה משהו במלחמה? לא ממש. אמנם אין עדיין אישורים לגבי הפעולה בקטאר, ויש כנראה תגובה ערבית לעניין, שמתארגנת, אבל לא נראה שזו הסיבה למה שקרה היום (11-09).

כמו כן, נתוני האינפלציה האמריקאיים של כל השבוע הראו שאין בעיה בחזית הזו עבור הפד, והשוק האמריקאי קיבל זאת טוב במיוחד. מה גם שדי בטוח שהריבית המקומית גם תרד... אז מה הסיבה לירידות בסוף השבוע? אניגמה. אולי עייפות החומר או משהו דומה. בסוף זה היה כך: ת"א 35: 1.01%-, ת"א 90: 1.27%-, מניות קטנות: 1.06%-, פיננסים: 2.42%-, נדל"ן: 1.26%-, בנקים: 2.43%- (!!), וטכנולוגיה: 0.07% כעלייה די בודדת...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-10-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי חזרנו למצב שהיינו לפני כמה ימים: מחזורים קטנים ועמידה על הגדר של המוסדיים. מה קורה כאן? האם נגמרה להם הרוח האופטימית? הירידות של היום (11-09) בהחלט מתאימות לתיאוריה הזו. בכל אופן, ב-10-09 קיבלנו מחזור כללי של 1.085 מיליארדים עבור כל מניות ת"א 35. וזה מעט מאוד... המוסדיים קנו ב-270.1 ומכרו ב-266.5, דהיינו נטו של 3.5. בסה"כ שאננות וסבילות. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו: דיסקונט א (7.9-), בינלאומי (26.5-). המניות שנקנו הכי הרבה היו: ביג (10.8) ודלק קבוצה (11.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה





תמונה: Dreamstime



