משרד אלמקייס פתרונות מיסוי מודיע על הצטרפות רו"ח עינת דואני כשותפה

משרד אלמקייס פתרונות מיסוי, מהמובילים בישראל בתחום המיסוי, הודיע על הצטרפותה של רו"ח עינת דואני כשותפה. במסגרת תפקידה תעמיק דואני את פעילות המשרד במיסוי ישראלי ותסייע בהמשך פיתוח תחומי המיסוי הבינלאומי, נאמנויות, העברות בין דוריות וקריפטו.
דואני מביאה עמה קרוב לשני עשורים של ניסיון מקצועי ויצירתי בליווי חברות ויחידים בתיקים מורכבים. היא כיהנה בתפקידי מיסוי בכירים ב-EY ובמשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן, ובהמשך הקימה משרד בוטיק עצמאי. בנוסף, עינת מרצה באקדמיה ומשמשת כחברה בוועדות מרכזיות בלשכת רואי החשבון, בהן ועדת מיסים, ועדת חקיקה וועדת השתלמויות וקריפטו. בשנה האחרונה הצטרפה גם לצוות ההיגוי של המרכז למדיניות מיסוי בישראל שהוקם על ידי המכללה למנהל.
לדברי רו"ח עינת דואני: "אלמקייס פתרונות מיסוי הוא משרד שהחוזקה המרכזית שלו היא ההון האנושי, היצירתיות והמקצועיות. החיבור מאפשר לנו להעניק ללקוחות ערך מוסף, מעטפת רחבה, אסטרטגית וחדשנית לניהול תיקים מורכבים. אני רואה בשותפות הזדמנות לגדול יחד עם צוות מצוין ולהביא את הערך שלי ללקוחות המשרד".
רו"ח ועו"ד חגי אלמקייס, מייסד המשרד, הוסיף: "עינת מביאה איתה שילוב נדיר של חשיבה יצירתית, מומחיות מקצועית וניסיון פרקטי בליווי לקוחות מובילים במשק. הצטרפותה מהווה חיזוק משמעותי ליכולות המשרד, במיוחד במיסוי הישראלי, תחום שהחשיבות שלו הולכת וגוברת עבור לקוחותינו".