גילת ראשונה בשוק עם מערכת ניהול רשת מבוססת בינה מלאכותית

גילת רשתות לוויין בע"מ (נאסד"ק: GILT, הבורסה לני"ע ת"א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיית, פתרונות ושירותי רשתות תקשורת לווייניות, הודיעה היום על טרנספורמציית בינה מלאכותית של מערכת ניהול הרשת (NMS) שלה, על ידי שילוב עם פרוטוקולMCP . יכולות הבינה המלאכותית החדשות הללו זמינות באופן מידי.
אינטגרציה זו מציגה אלמנט NMS-MCP חדש, המשמש כשער בין סוכני NMS ו-AI. ה-NMS-MCP תומך באימות זהות, רישוי ותקשורת מאובטחת, ומבטיח עמידה בדרישות תאימות ושלמות תפעולית.
מודלי AI של GPT מסדרה 4, 5 ו-5 מיני וכן o3, o4, o4 mini ו Claude Sonnet 4 זמינים להתממשקות ל-Total-NMS.
דוגמאות לשימוש בבינה מלאכותית:
סוכן NOC AI - סוכן מרכז תפעול רשת (NOC) יכול לנטר באופן רציף את תקינות המערכת, לזהות חריגות ולנקוט באמצעים יזומים. לדוגמה, במקרה של ירידה בביצועים או היווצרות צווארי בקבוק במשאבי רשת, הסוכן יכול להפעיל פעולות תיקון באופן אוטומטי, כגון הפעלה מחדש של שירותים, הקצאה מחדש של משאבים או הפניית בעיות לגורמים אנושיים בעת הצורך.
סוכן AI SDS - עבור סביבות לוויין מוגדרות תוכנה (SDS), סוכן AI יכול להתאים באופן דינמי את תצורות הרשת הלוויינית על סמך סדרי עדיפויות עסקיים, דפוסי תעבורה והסכמי שירות (SLA). הדבר מבטיח ניצול משאבים אופטימלי ואיכות שירות משופרת (QoS) עבור משתמשי הקצה.
"אנו רואים בבינה מלאכותית מכפיל עסקי קריטי עבור הלקוחות שלנו. זה יאפשר ללקוחותינו חדשנות מהירה ולנהל את הרשתות שלהם בפשטות רבה יותר", אמר אהרון מולוקנדוב, סמנכ"ל מו"פ ראשי בגילת. "אבן דרך זו מדגימה את ההובלה הברורה שלנו בטכנולוגיית SATCOM ואת המחויבות שלנו לתת מענה לצרכים העסקיים של לקוחותינו. זה רק הצעד הראשון במהפכת הבינה המלאכותית שלנו –המשיכו לעקוב אחר ההתפתחויות הבאות".