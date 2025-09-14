HPE מכריזה על מינוי רועי גיאת לתפקיד מנהל HPE Networking ישראל

חברת HPE ישראל (Hewlett Packard Enterprise Israel) שמחה להודיע על מינויו של רועי גיאת לתפקיד מנהל חטיבת התקשורת של HPE בישראל (HPE Networking). המינוי יכנס לתוקף מיידי.
בעקבות השלמת המיזוג הגלובלי בשווי של כ- 14 מיליארד דולר בין Juniper Networks לבין חטיבת Aruba מבית HPE, החליטה החברה האם על הקמת חטיבת התקשורת של HPE (HPE Networking). המיזוג בין Juniper ו-Aruba יוצר את אחד הגופים החזקים בעולם בתחום הרשתות וסייבר. בכפוף להחלטה זו, הוקמה חטיבה ממוזגת גם בישראל.
במסגרת תפקידו החדש יוביל גיאת את פעילות חטיבת התקשורת החדשה והמאוחדת, אשר משלבת בתוכה את עוצמות שני המותגים המובילים בתחום התקשורת. קבוצה זו תמשיך להוביל ולספק פתרונות מתקדמים ללקוחות ממשלתיים, ביטחוניים ועיסקיים כאחד. גיאת יוביל את האסטרטגיה העסקית והביצועית של הארגון בישראל, תוך התמקדות בהאצת הצמיחה, העמקת קשרי הלקוחות והשותפים ואימוץ הפורטפוליו המקיף של HPE Networking של פתרונות תקשורת מאובטחים מבוססי AI.
רועי גיאת (42), הצטרף ל-HP בשנת 2011, ומילא מגוון תפקידי ניהול בכירים בחברה. בשלוש השנים האחרונות משמש רועי כמנהל קבוצת HPE Aruba בישראל. רועי הינו בוגר תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
לדברי גיאת: “אנחנו ב- HPE Networking יוצרים, ביחד עם שותפינו העסקיים, גוף תקשורת ואבטחת מידע עם פתרונות מקצה לקצה, המבוסס על חדשנות עולמית ומותאם לצורכי השוק המקומי. זהו צעד שממקם את HPE בחזית הטכנולוגייה – כזה שמעניק ללקוחותינו יתרון תחרותי משמעותי ומכפיל כוח לעשייה ולחדשנות”
המינוי של רועי גיאת הוא צעד טבעי שמחזק את המובילות של HPE בישראל ומביא את חזון החברה לידי ביטוי בשוק המקומי – פתרונות AI, ניהול חכם וחיבוריות מתקדמת, מקצה לקצה.