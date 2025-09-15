מעט מניות טק דוחפות את S&P500 למעלה, הדאגה במקומה ? ניתוח טכני פונדמטלי FUNDER

כאשר מסתכלים על מדד המניות העיקרי של ארה"ב, מדד S&P500, אין מנוס מלקבל תחושה בולטת אחת: התפעלות מהמגמה החיובית המתמשכת והיפה כל כך, על ידי תעלה עולה קלאסית מן הספרים הישנים והטובים של התורה הטכנית. מנעד התעלה קטן מאוד יחסית, והזווית אופטימאלית ממש. בקיצור, משהו מהסרטים הטובים של פעם... אבל, מי שמתעניין ומסתכל מתחת למכסה המנוע של השוק יימצא שיש כאן משהו שדברנו עליו בעבר אבל חשבנו שקצת נעלם לו. תחילה, הנה החיזיון המדהים של המדד, על ידי גרף יומי שלו:





הנקודה ה"רעה" שניתן לציין כאן היא הסטייה השלילית המתמשכת בין המחיר והמומנטום אבל שימו לב שגם זו קצת משתנה לטוב לאחרונה. בכל אופן, זו תצוגה האומרת דבר אחד שלמדנו לפני הרבה שנים: כל עוד המגמה בתוקף אין לחשוב או לעשות כנגדה דבר. כרגע, קו המגמה התומך, יחד עם הממוצע הנע 20 ובמיוחד הגבול התחתון של רצועת הבולינגר (2 סטיות תקן מן הממוצע) הם הרצפה החזקה של תנועת המחיר האדירה הזו.

השאלה שנותרה היא: האם הכול טוב כפי שזה נראה? קודם כל נזכיר אלמנט חשוב בתפיסה שלנו של שוק חיובי: הוא חייב להיות מוגדר כך טכנית על ידי ההגדרה הנובעת מן השיאים והשפלים (לעלות ברצף), המחזורים צריכים לתמוך בכיוון המגמה (לגדול בעליות ולקטון בתיקונים), והוא חייב להיות די רחב ולא תלוי בכמות קטנה מדי של מניות. שני התנאים הראשונים אכן מתקיימים (בנושא המחזורים זה ברוב המקרים קורה...), אבל החלק השלישי בבעיה מסוימת.

זכורה לנו התקופה שראינו כותרות יומיות על הנושא של מניות הטכנולוגיה הגדולות כמהוות מנוע כמעט בלעדי להמשך המגמה העולה. וכאשר נושא הריבית כמעט הוכרע לטובת ירידת קרובה, ראינו התרחבות השוק לכיוון סקטורים אחרים מן הטכנולוגיה ולכיוון מניות בעלות שווי שוק קטן מן הפילים הגדולים. והנה, למרבה הפלא, כאשר אנו בפתח מימוש ההבטחה בנושא הריבית, שאמורה להיטיב עם הכלכלה כולה ובמיוחד עם הנדל"ן ועם החברות הקטנות שאין להן רזרבות גדולות וצריכות מימון שוטף, הדומיננטיות של מניות הטכנולוגיה חזרה ובגדול. הוכחה? הנה שני גרפים המצביעים על כך בצורה בולטת. ראשית, גרף יומי של היחס בין תעודת הסל המייצגת את המדד עם שווי זהה לכל מניה (RSP) ותעודת הסל של השוק הכללי (SPY):





רואים בבירור בגרף את ה-180 מעלות שקרה בשליש האחרון של אוגוסט כאשר המדד עם השווי הזהה לכל מניה נהיה חלש בהרבה לעומת המדד עם שווי השוק הרגיל לכל מניה. בגדול: כאשר יש השפעה חיובית מאוד של המניות הגדולות מאוד על המדד, היחס הזה יירד וכאשר השוק מתרחב וגם המניות הבינוניות עולות ומשתתפות, היחס הזה יהיה יציב או יעלה. הנה הגרף השני, והוא היחס בין תעודת הסל של השוק (SPY) ותעודת הסל של 7 המופלאות (MAGS):





גם כאן אנו רואים שבאוגוסט הייתה תקופה שבה השפעת מניות הטכנולוגיה הגדולות (אותן מופלאות...) ירדה במקצת והיחס איים לפרוץ את קו המגמה התוחם היורד. אבל, זה לא ארך הרבה זמן וההשפעה חזרה להיות דומיננטית מאוד והיחס חזר לרדת בצורה חדה.

מה כל זה אומר? לכאורה, הורדת הריבית הייתה צריכה להיות טובה למניות הכלכלה האמיתית, אלו של הצריכה הרגילה, הנדל"ן, היזמות, וכו... בקיצור, להרבה מאוד מן המניות שהוזנחו לאחרונה והמייצגות חברות הצריכות מימון שוטף וזול. דווקא מניות הטכנולוגיה הגדולות ניזוקות מן הירידה הזו בגלל שהן יקבלו הרבה פחות על רזרבות המזומן שיש בידיהן והמביאות להן המון כסף בפיקדונות השונים. אז למה המשקיעים קונים אותם בצורה מאסיבית וחוזרת צרות השוק שראינו מאז אמצע אפריל?

לדעתי, זה קצת נובע מן האפקט של ההשקעות הפאסיביות (סכומים אוטומטיים שנכנסים לקרנות ולתעודות סל), וגם מן ההנחה הידועה: "מה שעבד בעבר ימשיך לעבוד בעתיד". כידוע, קשה לנתק אנשים מהרגלים ישנים, במיוחד כאשר אלו הניבו כל כך הרבה תשואה.... האם זה קצת מדאיג? כן. אבל זה לא אמור לשנות את העמדה העקרונית שלנו מול השוק כולו והמדדים האמריקאיים העיקריים: אלו חיוביים כל עוד לא יוכח אחרת! יחד ננצח ובגדול!

