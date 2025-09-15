הפד צפוי לחתוך ריבית השבוע והשווקים דרוכים

יו"ר הפד אותת לנו על הפחתת ריבית בספטמבר כבר לפני כמה שבועות. ואמנם באותם ימים, היו משקיעים שדחו את האפשרות הזו אך הנתונים בכל זאת תמכו בתחזית של הפד: האינפלציה נשארה יציבה (למרות המכסים), ושוק העבודה נחלש. צריך לזכור שהפד אחראי על שמירת האינפלציה ברמה יציבה ועל תעסוקה מקסימלית ולפחות כרגע, מה שמהווה סיכון גבוה יותר זה דווקא נושא התעסוקה.

ובכל אופן, הנתונים מאותתים על הורדות ריבית. והמשקיעים מסכימים: הם מתמחרים סיכוי של יותר מ-90% להפחתה של 0.25% בשבוע הבא - ועוד שתיים לפני סוף השנה. ובכל זאת, הוודאות הכמעט מוחלטת של היום, עשויה להתברר מחר כשגויה.

העניין הוא שמכסים או התחזקות כלכלית עלולים להעלות את המחירים והסוגיה הגיאופוליטית עלולה לטלטל את שרשראות האספקה ואת שוקי האנרגיה. זה יכול לגרום לפד להימנע מהורדות ריבית נוספים לאחר ספטמבר. או, מצד שני, האטה כלכלית גדולה יותר עלולה לאלץ את הפד לקצץ בצורה אגרסיבית יותר.

למעשה, משקיעים וסוחרים חלוקים בדעותיהם לא רק לגבי הורדות הריבית בהמשך. הם גם חלוקים בין שתי השקפות עולם מנוגדות לגבי הכלכלה. חלק מהמשקיעים מאמינים שהגרוע מכל מאחורינו והכלכלה בדרך להתאוששות. הטענות שלהם הן שהחברות משפרות את התחזיות שלהן, שיש פיזור רחב יותר של הון בין חברות קטנות וגדולות, המאזנים של החברות עמידים וניכר שיפור בסנטימנט של המשקיעים.

מצד שני, יש משקיעים וסוחרים שרואים בנתוני התעסוקה החלשים, בצרכנים הלחוצים מבחינה כספית, בהערכות המניות המנופחות ובשוק הדיור הרך סימני אזהרה. (מבחינה היסטורית, כל הנ"ל שימשו אינדיקטורים אמינים להאטה כלכלית) כשמוסיפים לזה את הסיכונים האינפלציוניים ממכסים ומדיניות ממשלתית, אפשר להבין את הספקנות שלהם.

הצעד הבא של הפד עשוי להשפיע על מצב הרוח בטווח הקצר, אבל הוא לא יפתור את הוויכוח הרחב יותר כי בואו ניקח בחשבון שהורדות ריבית תמיד עושים טוב למניות על הנייר - אך השווקים יתאוששו באמת רק אם הצמיחה הכלכלית והרווחים של החברות יחזיקו מעמד. ההיסטוריה מראה שכשמורידים ריבית כדי למנוע מיתון, התשואות הן גרועות יותר מאשר כשעושים זאת בסביבה כלכלית יציבה יותר. לכן חשוב לעקוב אחר הנתונים, להישאר גמישים ולזכור שהורדת הריבית זה בעצם צעד אחד במחזור גדול יותר בהרבה.

אם כן, הנתונים האחרונים מצביעים על כך שהאינפלציה הכללית בארה"ב הייתה פחות או יותר לפי מה שציפו, מחירי היצרנים, שמאד משפיעים על מדד האינפלציה המועדף על הפד - ירדו. ומבחינת נתוני התעסוקה, גיוסי העובדים באוגוסט לא ממש השתנו, תביעות האבטלה הגיעו לשיא של ארבע שנים, ותשלומי השכר הקודמים עודכנו כלפי מטה.





גרף אינפלציית ארצות הברית מאת TradigView



כך שסוחרים עדיין מהמרים על הורדת ריבית על ידי הפד בשבוע הבא (ביום רביעי). אבל עם מחירים שמכוונים לכיוון מעלה בזמן ששוק העבודה מתנדנד, עדיין לא ברור איך הבנק המרכזי של ארה"ב יטפל בריבית בחודשים הקרובים.

בינתיים באירופה, הבנק המרכזי האירופי שמר על הריבית יציבה שוב (לאחר שביצע 8 הורדות ריבית מאז חודש יוני האחרון) ונשיא הבנק המרכזי שם רמז על כך שמחזור הורדות הריבית עשוי להסתיים. ציפיות האינפלציה בבריטניה הגיעו לשיא של שנתיים כי הכלכלה נתקעה, מה שהגביר את החששות מ"סטגפלציה". הציפיות של משקי הבית לגבי האינפלציה בבריטניה קפצו לשיא של שנתיים... הבריטים נערכים לעליות מחירים של 3.6% בשנה הקרובה ו-3.8% בעוד חמש שנים. ולסיום, אפשר לומר שהבנק המרכזי באנגליה נמצא במצוקה כי הורדת הריבית יתר על המידה עלולה להזין את האינפלציה ושמירה על מדיניות הדוקה מדי עלולה לחנוק את הכלכלה שם שגם ככה שברירית.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.