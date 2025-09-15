לפני פעמון הפתיחה: דוחות בתי ההשקעות הגדולים בעולם

BMO Capital Market:
ההיסטוריה מראה שמניות ארה”ב נוטות להניב תשואות חיוביות מיד לאחר הורדות ריבית ראשוניות, וכן במהלך 12 עד 24 החודשים שלאחר מכן. מאז 1982, מדד S&P 500 רשם תשואות חיוביות במהלך 12 החודשים שלאחר הורדת ריבית בשמונה מתוך עשרת המחזורים האחרונים, עם תשואה ממוצעת של כמעט 11%, לפי הנתונים.
במחזורים שבהם הפחתות הריבית הצליחו להאריך את ההתרחבות הכלכלית ולשמור על מגמת עלייה ברווחי החברות שוק המניות הניב ביצועים טובים.
לעומת זאת, במחזורים שבהם תמריצים מוניטריים לא הצליחו למנוע מיתון כלכלי, כמו בשנים 2001 ו-2007, המניות רשמו ירידות חדות בשנה שלאחר מכן, בעקבות היחלשות בצמיחת הרווחים.
צוות שוקי ההון של BMO סבור שהתנאים הכלכליים הנוכחיים משתייכים לקטגוריה הראשונה, הודות לשוק עבודה שעדיין מפגין חוסן, צמיחה בתמ”ג מעל הממוצע, ורווחים יציבים מצד חברות הענק במדד S&P 500.
Goldman:
פריצה כלפי מעלה למחיר יעד של 4,000 דולר לזהב לאחר תקופת האטה עונתית מצד הבנקים המרכזיים בקיץ.
הזהב פרץ לאחרונה את טווח הדשדוש הרב-חודשי של 3,200–3,450 דולר, וזינק ב-6% מאז 26 באוגוסט, לרמה של כ-3,650 דולר.
הפריצה האחרונה משקפת פעילות רכישה מצד שלושה סוגי קונים:
עלייה בהחזקות קרנות הסל ,תרומה של כ-1.5 % לראלי של 6%.
התחזקות בפוזיציות ספקולטיביות ,תרומה של כ-1.2%.
ככל הנראה, חידוש הביקוש מצד בנקים מרכזיים לאחר האטה עונתית בתקופת הקיץ.
DB:
סנטימנט המשקיעים בסקרים נותר נמוך מאוד.
פער כה גדול בין ראלי במניות לבין סנטימנט שלילי מצד המשקיעים נראה לאחרונה מספר פעמים בשנת 2023, במיוחד סביב החששות השגויים מ”ייבוש נזילות” לאחר פתרון תקרת החוב.
במקרים קודמים שבהם הסנטימנט ירד לרמות קיצוניות כאלה, התשואה החציונית של מדד S&P 500 בשלושת החודשים הבאים הייתה כ-4%, ובששת החודשים הבאים אף חזקה יותר כ-8%.
GS:
מדד S&P 500 הגיע לראשונה בהיסטוריה לרמה של 6,600 נקודות, עלייה של 36% מאז השפל באפריל 2025.
הנאסד”ק זינק בכ-50% מאז אותו שפל של אפריל. זהו אחד מראלי המניות החזקים בהיסטוריה ביותר בארה״ב בחלוף 5 חודשים.
ובכל זאת, התחושה האופורית שמצופה לראות בשיאים היסטוריים עדיין נעדרת.
