לפני ביטוח נט - תשואות הכשרה ביטוח - אוגוסט 2025

תשואות הכשרה ביטוח - אוגוסט 2025

 

 
רועי קדוש, צילום: שירעד שליטרועי קדוש, צילום: שירעד שליט
 
עידו אסיאג
15/09/2025

הכשרה חברה לביטוח / משתתפות אוגוסט -2025 ("Funder")

  
   

 

    

מספר אוצר

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

    

35012

הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן י'

         1,862

1.04%

7.29%

12.53%

23.94%

50.61%

    

 

                  

הכשרה מסלול כללי

    

מספר אוצר

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

    

62

הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי

         4,691

0.97%

7.74%

12.86%

27.29%

45.39%

    

 

                  

תשואות פולסית חיסכון לחודש _______ - מסלול מניות

    

מספר אוצר

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

    

58

הכשרה-מניות

            584

1.00%

13.19%

22.07%

50.82%

76.14%

    

 

                  

תשואות פולסית חיסכון לחודש _______ - מסלול אג"ח

    

מספר אוצר

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

    

57

הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל

            342

0.77%

2.97%

4.69%

8.91%

12.53%

    

 

                  

תשואות  - הכשרה עד גיל 50

    

מספר אוצר

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

    

9629

הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני  50 ומטה

            269

1.05%

7.56%

12.76%

23.26%

40.24%

    

 

                  

תשואות  הכשרה לבני - 50-60

    

מספר אוצר

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

    

9630

הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60

            226

0.88%

7.56%

12.24%

24.11%

39.31%

    

 

                  

תשואת - הכשרה לבני גיל 60 ומעלה

    

מספר אוצר

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 ח' אחרונים

תשואה 36 ח' אחרונים

תשואה 60 ח' אחרונים

    

9631

הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני  60 ומעלה

            188

0.81%

5.55%

9.08%

17.77%

30.96%

    
