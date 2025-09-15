לפני ביטוח נט - תשואות הכשרה ביטוח - אוגוסט 2025

|
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
35012
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן י'
|
1,862
|
1.04%
|
7.29%
|
12.53%
|
23.94%
|
50.61%
|
|
הכשרה מסלול כללי
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
62
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ- כללי
|
4,691
|
0.97%
|
7.74%
|
12.86%
|
27.29%
|
45.39%
|
|
תשואות פולסית חיסכון לחודש _______ - מסלול מניות
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
58
|
הכשרה-מניות
|
584
|
1.00%
|
13.19%
|
22.07%
|
50.82%
|
76.14%
|
|
תשואות פולסית חיסכון לחודש _______ - מסלול אג"ח
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
57
|
הכשרה-אג"ח ממשלת ישראל
|
342
|
0.77%
|
2.97%
|
4.69%
|
8.91%
|
12.53%
|
|
תשואות - הכשרה עד גיל 50
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
9629
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה
|
269
|
1.05%
|
7.56%
|
12.76%
|
23.26%
|
40.24%
|
|
תשואות הכשרה לבני - 50-60
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
9630
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60
|
226
|
0.88%
|
7.56%
|
12.24%
|
24.11%
|
39.31%
|
|
תשואת - הכשרה לבני גיל 60 ומעלה
|
מספר אוצר
|
שם קופה
|
סך נכסים (מיל' שח)
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 ח' אחרונים
|
תשואה 36 ח' אחרונים
|
תשואה 60 ח' אחרונים
|
9631
|
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה
|
188
|
0.81%
|
5.55%
|
9.08%
|
17.77%
|
30.96%