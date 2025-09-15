לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - אוגוסט 2025

תשואות מנורה פנסיה, אוגוסט 2025
|
|
נכסים ליום 31.08.2025 בש''ח
|
תשואה לחודש הדיווח
|
תשואה מתחילת שנה
|
תשואה מצטברת 12 חודשים
|
תשואה מצטברת 36 חודשים
|
תשואה מצטברת 60 חודשים
|
הערות
|
ממוצע 3 שנים
|
ממוצע 5 שנים
|
מנורה מבטחים פנסיה - כללי
|
106,133,376,083
|
1.09%
|
9.45%
|
14.94%
|
33.84%
|
62.96%
|
|
10.20%
|
10.26%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה
|
2,461,413,966
|
1.23%
|
8.84%
|
13.44%
|
29.16%
|
40.80%
|
8.90%
|
7.08%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות
|
8,888,928,350
|
1.44%
|
12.13%
|
19.02%
|
46.26%
|
83.69%
|
13.51%
|
12.93%
|
מנורה מבטחים פנסיה- מסלול אג"ח ממשלות
|
792,619,390
|
0.79%
|
4.17%
|
החל מיום 01/07/2024
|
|
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מקבלי קצבה קיימים
|
4,972,963,585
|
0.74%
|
4.35%
|
7.35%
|
14.53%
|
24.18%
|
4.63%
|
4.43%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול קצבה לזכאים קיימים
|
365,963,911
|
0.77%
|
5.28%
|
7.80%
|
23.45%
|
23.45%
|
7.27%
|
4.30%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
26,373,785,585
|
0.88%
|
6.73%
|
10.31%
|
29.09%
|
29.09%
|
8.88%
|
5.24%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030
|
9,660,177,486
|
0.94%
|
7.13%
|
11.05%
|
26.72%
|
48.62%
|
8.21%
|
8.25%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040
|
18,200,945,022
|
1.15%
|
9.44%
|
14.52%
|
34.05%
|
61.95%
|
10.26%
|
10.12%
|
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055
|
12,607,627,421
|
1.28%
|
10.77%
|
16.56%
|
38.37%
|
69.77%
|
11.43%
|
11.17%
|
מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח
|
334,928,961
|
0.88%
|
5.29%
|
5.75%
|
33.82%
|
המסלול הופעל בחודש ינואר 2021
|
10.20%
|
|
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות
|
6,341,515,313
|
0.86%
|
4.81%
|
6.30%
|
44.56%
|
המסלול הופעל בחודש ינואר 2021
|
13.07%
|
|
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר
|
407,875,159
|
0.77%
|
4.22%
|
12.83%
|
המסלול הופעל בחודש מרס 2023
|
|
|
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש
|
580,341,236
|
0.60%
|
8.35%
|
13.48%
|
המסלול הופעל בחודש ינואר 2023
|
|
|
מנורה מבטחים פנסיה קיימות
|
10,107,928
|
1.49%
|
6.60%
|
3.25%
|
המסלול הופעל בחודש מאי 2023
|
|
|
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500
|
16,752,673,265
|
0.28%
|
2.21%
|
6.76%
|
|
|
המסלול הופעל בחודש אפריל 2022
|
|