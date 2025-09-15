תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה מנורה מבטחים - אוגוסט 2025

תשואות פנסיה מנורה מבטחים - אוגוסט 2025

 

 
תשואות פנסיה מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstimeתשואות פנסיה מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstime
 
עומר רגב
15/09/2025

תשואות מנורה פנסיה, אוגוסט 2025

 

 

נכסים ליום 31.08.2025 בש''ח

תשואה לחודש הדיווח

תשואה מתחילת שנה

תשואה מצטברת 12 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

הערות

ממוצע 3 שנים

ממוצע 5 שנים

מנורה מבטחים פנסיה - כללי

       106,133,376,083

1.09%

9.45%

14.94%

33.84%

62.96%

 

10.20%

10.26%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה

             2,461,413,966

1.23%

8.84%

13.44%

29.16%

40.80%

  

8.90%

7.08%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות

             8,888,928,350

1.44%

12.13%

19.02%

46.26%

83.69%

  

13.51%

12.93%

מנורה מבטחים פנסיה-  מסלול אג"ח ממשלות

                 792,619,390

0.79%

4.17%

      

החל מיום 01/07/2024

 

 

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מקבלי קצבה קיימים

             4,972,963,585

0.74%

4.35%

7.35%

14.53%

24.18%

  

4.63%

4.43%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול קצבה לזכאים קיימים

                 365,963,911

0.77%

5.28%

7.80%

23.45%

23.45%

  

7.27%

4.30%

 מנורה מבטחים פנסיה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

          26,373,785,585

0.88%

6.73%

10.31%

29.09%

29.09%

  

8.88%

5.24%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030

             9,660,177,486

0.94%

7.13%

11.05%

26.72%

48.62%

  

8.21%

8.25%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

          18,200,945,022

1.15%

9.44%

14.52%

34.05%

61.95%

  

10.26%

10.12%

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055

          12,607,627,421

1.28%

10.77%

16.56%

38.37%

69.77%

  

11.43%

11.17%

מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח

                 334,928,961

0.88%

5.29%

5.75%

33.82%

  

המסלול הופעל בחודש ינואר 2021

10.20%

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות

             6,341,515,313

0.86%

4.81%

6.30%

44.56%

  

המסלול הופעל בחודש ינואר 2021

13.07%

 

מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר

                 407,875,159

0.77%

4.22%

12.83%

    

המסלול הופעל בחודש מרס 2023

 

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש

                 580,341,236

0.60%

8.35%

13.48%

    

המסלול הופעל בחודש ינואר 2023

 

 

מנורה מבטחים פנסיה קיימות

                    10,107,928

1.49%

6.60%

3.25%

    

המסלול הופעל בחודש מאי 2023

 

 

מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500

          16,752,673,265

0.28%

2.21%

6.76%

 

 

המסלול הופעל בחודש אפריל 2022

 

 
