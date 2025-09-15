לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה הראל - אוגוסט 2025

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה אוגוסט 2025
|
קוד דנאל
|
קוד אוצר
|
תאור קופה
|
חודש
|
תשואה חודשית
|
תשואה מתחילת השנה
|
תשואה 12 חודשים
|
תשואה 3 שנים
|
תשואה 5 שנים
|
תשואה ממוצעת 3 שנים
|
תשואה ממוצעת 5 שנים
|
סטית תקן 5 שנים
|
יתרה
|
1323
|
2172
|
הראל פנסיה - גילעד כללי
|
אוגוסט
|
1.10%
|
8.24%
|
12.58%
|
30.46%
|
54.26%
|
9.27%
|
9.06%
|
4.83
|
48,676,804.06
|
1324
|
2173
|
הראל פנסיה הלכה
|
אוגוסט
|
1.01%
|
8.49%
|
13.76%
|
34.62%
|
50.82%
|
10.42%
|
8.57%
|
5.56
|
4,301,185.30
|
1325
|
2174
|
הראל פנסיה אג"ח ללא מניות
|
אוגוסט
|
0.70%
|
4.75%
|
6.54%
|
14.78%
|
21.08%
|
4.70%
|
3.90%
|
1.79
|
272,519.60
|
1338
|
12027
|
הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה
|
אוגוסט
|
0.86%
|
6.36%
|
9.50%
|
26.73%
|
44.21%
|
8.22%
|
7.60%
|
2.03
|
11,951,619.43
|
1339
|
12028
|
הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה
|
אוגוסט
|
0.91%
|
6.67%
|
9.97%
|
28.18%
|
46.24%
|
8.63%
|
7.90%
|
2.32
|
679,129.12
|
1334
|
2203
|
הראל גלעד פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
אוגוסט
|
0.77%
|
4.73%
|
7.53%
|
17.29%
|
29.34%
|
5.46%
|
5.28%
|
3.00
|
1,922,217.79
|
1521
|
2204
|
הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
אוגוסט
|
0.66%
|
3.04%
|
5.84%
|
4.11%
|
2.54%
|
1.35%
|
0.50%
|
6.58
|
66,347.56
|
1331
|
8806
|
הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים
|
אוגוסט
|
0.67%
|
4.13%
|
6.70%
|
15.47%
|
26.14%
|
4.91%
|
4.75%
|
2.90
|
64,920.87
|
1333
|
8588
|
הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה
|
אוגוסט
|
0.76%
|
5.16%
|
7.77%
|
20.42%
|
33.80%
|
6.39%
|
6.00%
|
2.29
|
25,917.25
|
6542
|
13424
|
הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500
|
אוגוסט
|
-0.06%
|
0.63%
|
5.76%
|
67.25%
|
-
|
18.70%
|
-
|
-
|
2,460,170.88
|
6545
|
14192
|
הראל פנסיה כללית-עוקב מדדים גמיש
|
אוגוסט
|
0.72%
|
8.63%
|
13.83%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25,049.96
|
1343
|
14200
|
הראל פנסיה-קיימות
|
אוגוסט
|
1.70%
|
7.35%
|
-1.60%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
28,693.01
|
6543
|
13684
|
הראל פנסיה כללית הלכה
|
אוגוסט
|
0.98%
|
7.83%
|
11.77%
|
25.35%
|
-
|
7.82%
|
-
|
-
|
23,280.04
|
1344
|
15038
|
הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות
|
אוגוסט
|
0.45%
|
4.17%
|
12.20%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,644,210.68
|
1529
|
12140
|
הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה
|
אוגוסט
|
0.88%
|
6.95%
|
11.55%
|
27.21%
|
37.27%
|
8.35%
|
6.54%
|
6.05
|
323,328.36
|
31090
|
283
|
קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה
|
אוגוסט
|
0.83%
|
4.77%
|
8.43%
|
12.87%
|
20.62%
|
4.12%
|
3.82%
|
5.46
|
17,322,304.75
|
6548
|
15039
|
הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות
|
אוגוסט
|
0.32%
|
3.36%
|
13.85%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
187,288.65
|
1341
|
14198
|
הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש
|
אוגוסט
|
0.73%
|
9.34%
|
14.74%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
445,480.12
|
1342
|
14199
|
הראל פנסיה-משולב סחיר
|
אוגוסט
|
0.55%
|
3.12%
|
4.27%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
111,669.69
|
1326
|
2175
|
הראל פנסיה מניות
|
אוגוסט
|
1.23%
|
11.45%
|
18.05%
|
42.75%
|
74.49%
|
12.60%
|
11.78%
|
7.87
|
10,850,649.29
|
742
|
2177
|
הראל מנוף קרן פנסיה
|
אוגוסט
|
1.07%
|
8.25%
|
12.56%
|
30.42%
|
53.80%
|
9.26%
|
8.99%
|
4.76
|
9,625,907.06
|
1332
|
9097
|
הראל פנסיה שקלי טווח קצר
|
אוגוסט
|
0.50%
|
3.72%
|
5.55%
|
16.19%
|
21.23%
|
5.13%
|
3.93%
|
0.58
|
235,509.53
|
6508
|
9823
|
הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה
|
אוגוסט
|
1.14%
|
9.48%
|
14.31%
|
32.56%
|
57.71%
|
9.85%
|
9.54%
|
5.72
|
39,584,405.49
|
6504
|
9827
|
הראל פנסיה ילידי שנות ה-60
|
אוגוסט
|
1.08%
|
8.39%
|
12.75%
|
30.45%
|
51.97%
|
9.27%
|
8.73%
|
4.79
|
12,507,503.30
|
6502
|
9829
|
הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה
|
אוגוסט
|
0.93%
|
6.82%
|
10.30%
|
23.38%
|
38.43%
|
7.25%
|
6.72%
|
3.46
|
5,607,427.23
|
1340
|
13415
|
הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P
|
אוגוסט
|
0.16%
|
2.02%
|
6.47%
|
55.67%
|
-
|
15.90%
|
-
|
-
|
29,858,746.17
|
6540
|
13278
|
הראל פנסיה כללית מניות
|
אוגוסט
|
1.43%
|
14.17%
|
22.37%
|
49.59%
|
-
|
14.37%
|
-
|
-
|
713,774.15
|
6541
|
13279
|
הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר
|
אוגוסט
|
0.40%
|
3.01%
|
4.56%
|
12.54%
|
-
|
4.02%
|
-
|
-
|
15,074.64
|
1520
|
2164
|
הראל פנסיה כללית כללי
|
אוגוסט
|
1.08%
|
7.79%
|
11.73%
|
25.09%
|
41.69%
|
7.75%
|
7.22%
|
5.49
|
978,882.06
|
6531
|
9856
|
הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
|
אוגוסט
|
0.96%
|
6.65%
|
10.17%
|
21.13%
|
25.75%
|
6.60%
|
4.69%
|
4.39
|
246,829.90
|
6533
|
9858
|
הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60
|
אוגוסט
|
1.07%
|
8.13%
|
12.33%
|
27.93%
|
38.58%
|
8.56%
|
6.74%
|
5.62
|
523,729.45
|
6537
|
9862
|
הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
|
אוגוסט
|
1.20%
|
9.42%
|
14.11%
|
30.62%
|
46.65%
|
9.31%
|
7.96%
|
6.57
|
1,683,444.03
|
1347
|
15276
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה-מסלול אג"ח סחיר
|
אוגוסט
|
0.75%
|
4.64%
|
7.53%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
45,900.69
|
6549
|
15279
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה כללית – מניות סחיר
|
אוגוסט
|
1.49%
|
28.81%
|
52.18%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
59,714.98
|
1345
|
15277
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה – מניות סחיר
|
אוגוסט
|
1.22%
|
21.69%
|
37.51%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
829,849.05
|
4751
|
447
|
עתידית קופת פנסיה בע"מ
|
אוגוסט
|
0.81%
|
4.91%
|
8.39%
|
11.04%
|
21.12%
|
3.55%
|
3.91%
|
6.18
|
1,396,441.53
|
1346
|
15278
|
הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח
|
אוגוסט
|
-0.30%
|
-1.37%
|
-1.51%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
37,651.10
|
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד