לפני פנסיה נט - תשואות פנסיה הראל - אוגוסט 2025

תשואות פנסיה הראל - אוגוסט 2025

 

 
תשואות פנסיה הראל / Image-by-Glen-Kelp-from-Pixabayתשואות פנסיה הראל / Image-by-Glen-Kelp-from-Pixabay
 
נטלי גרין
15/09/2025

ממשק תשואה ליצוא - פנסיה אוגוסט 2025

קוד דנאל

קוד אוצר

תאור קופה

חודש

תשואה חודשית

תשואה מתחילת השנה

תשואה 12 חודשים

תשואה 3 שנים

תשואה 5 שנים

תשואה ממוצעת 3 שנים

תשואה ממוצעת 5 שנים

סטית תקן 5 שנים

יתרה

1323

2172

הראל פנסיה - גילעד כללי

אוגוסט

      1.10%

        8.24%

     12.58%

     30.46%

     54.26%

        9.27%

        9.06%

    4.83

       48,676,804.06

1324

2173

הראל פנסיה הלכה

אוגוסט

      1.01%

        8.49%

     13.76%

     34.62%

     50.82%

     10.42%

        8.57%

    5.56

          4,301,185.30

1325

2174

הראל פנסיה אג"ח ללא מניות

אוגוסט

      0.70%

        4.75%

        6.54%

     14.78%

     21.08%

        4.70%

        3.90%

    1.79

              272,519.60

1338

12027

הראל פנסיה בסיסי למקבלי קיצבה

אוגוסט

      0.86%

        6.36%

        9.50%

     26.73%

     44.21%

        8.22%

        7.60%

    2.03

       11,951,619.43

1339

12028

הראל פנסיה הלכה למקבלי קיצבה

אוגוסט

      0.91%

        6.67%

        9.97%

     28.18%

     46.24%

        8.63%

        7.90%

    2.32

              679,129.12

1334

2203

הראל גלעד פנסיה -  בסיסי למקבלי קצבה קיימים

אוגוסט

      0.77%

        4.73%

        7.53%

     17.29%

     29.34%

        5.46%

        5.28%

    3.00

          1,922,217.79

1521

2204

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה קיימים

אוגוסט

      0.66%

        3.04%

        5.84%

        4.11%

        2.54%

        1.35%

        0.50%

    6.58

                 66,347.56

1331

8806

הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים

אוגוסט

      0.67%

        4.13%

        6.70%

     15.47%

     26.14%

        4.91%

        4.75%

    2.90

                 64,920.87

1333

8588

הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה

אוגוסט

      0.76%

        5.16%

        7.77%

     20.42%

     33.80%

        6.39%

        6.00%

    2.29

                 25,917.25

6542

13424

הראל פנסיה כללית- מחקה S&P 500

אוגוסט

    -0.06%

        0.63%

        5.76%

     67.25%

                   -  

     18.70%

                   -  

           -  

          2,460,170.88

6545

14192

הראל פנסיה כללית-עוקב מדדים גמיש

אוגוסט

      0.72%

        8.63%

     13.83%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

                 25,049.96

1343

14200

הראל פנסיה-קיימות

אוגוסט

      1.70%

        7.35%

      -1.60%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

                 28,693.01

6543

13684

הראל פנסיה כללית הלכה

אוגוסט

      0.98%

        7.83%

     11.77%

     25.35%

                   -  

        7.82%

                   -  

           -  

                 23,280.04

1344

15038

הראל פנסיה – פאסיבי מדדי מניות

אוגוסט

      0.45%

        4.17%

     12.20%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

          1,644,210.68

1529

12140

הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קיצבה

אוגוסט

      0.88%

        6.95%

     11.55%

     27.21%

     37.27%

        8.35%

        6.54%

    6.05

              323,328.36

31090

283

קרן פנסיה ה.ע.ל - קרן פנסיה ותיקה

אוגוסט

      0.83%

        4.77%

        8.43%

     12.87%

     20.62%

        4.12%

        3.82%

    5.46

       17,322,304.75

6548

15039

הראל פנסיה כללית – פאסיבי מדדי מניות

אוגוסט

      0.32%

        3.36%

     13.85%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

              187,288.65

1341

14198

הראל פנסיה-עוקב מדדים גמיש

אוגוסט

      0.73%

        9.34%

     14.74%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -   

           -  

              445,480.12

1342

14199

הראל פנסיה-משולב סחיר

אוגוסט

      0.55%

        3.12%

        4.27%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

              111,669.69

1326

2175

הראל פנסיה מניות

אוגוסט

      1.23%

     11.45%

     18.05%

     42.75%

     74.49%

     12.60%

     11.78%

    7.87

       10,850,649.29

742

2177

הראל מנוף קרן פנסיה

אוגוסט

      1.07%

        8.25%

     12.56%

     30.42%

     53.80%

        9.26%

        8.99%

    4.76

          9,625,907.06

1332

9097

הראל פנסיה שקלי טווח קצר

אוגוסט

      0.50%

        3.72%

        5.55%

     16.19%

     21.23%

        5.13%

        3.93%

    0.58

              235,509.53

6508

9823

הראל פנסיה מסלול לבני 50 ומטה

אוגוסט

      1.14%

        9.48%

     14.31%

     32.56%

     57.71%

        9.85%

        9.54%

    5.72

       39,584,405.49

6504

9827

הראל פנסיה ילידי שנות ה-60

אוגוסט

      1.08%

        8.39%

     12.75%

     30.45%

     51.97%

        9.27%

        8.73%

    4.79

       12,507,503.30

6502

9829

הראל פנסיה מסלול לבני 60 ומעלה

אוגוסט

      0.93%

        6.82%

     10.30%

     23.38%

     38.43%

        7.25%

        6.72%

    3.46

          5,607,427.23

1340

13415

הראל פנסיה- מחקה מדד 500 S&P

אוגוסט

      0.16%

        2.02%

        6.47%

     55.67%

                   -  

     15.90%

                   -  

           -  

       29,858,746.17

6540

13278

הראל פנסיה כללית מניות

אוגוסט

      1.43%

     14.17%

     22.37%

     49.59%

                   -  

     14.37%

                   -  

           -  

              713,774.15

6541

13279

הראל פנסיה כללית שקלי טווח קצר

אוגוסט

      0.40%

        3.01%

        4.56%

     12.54%

                   -  

        4.02%

                   -  

           -  

                 15,074.64

1520

2164

הראל פנסיה כללית כללי

אוגוסט

      1.08%

        7.79%

     11.73%

     25.09%

     41.69%

        7.75%

        7.22%

    5.49

              978,882.06

6531

9856

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

אוגוסט

      0.96%

        6.65%

     10.17%

     21.13%

     25.75%

        6.60%

        4.69%

    4.39

              246,829.90

6533

9858

הראל פנסיה כללית מסלול לגילאי 50 עד 60

אוגוסט

      1.07%

        8.13%

     12.33%

     27.93%

     38.58%

        8.56%

        6.74%

    5.62

              523,729.45

6537

9862

הראל פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

אוגוסט

      1.20%

        9.42%

     14.11%

     30.62%

     46.65%

        9.31%

        7.96%

    6.57

          1,683,444.03

1347

15276

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה-מסלול אג"ח סחיר

אוגוסט

      0.75%

        4.64%

        7.53%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

                 45,900.69

6549

15279

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה כללית – מניות סחיר

אוגוסט

      1.49%

     28.81%

     52.18%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

                 59,714.98

1345

15277

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה – מניות סחיר

אוגוסט

      1.22%

     21.69%

     37.51%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

              829,849.05

4751

447

עתידית קופת פנסיה בע"מ

אוגוסט

      0.81%

        4.91%

        8.39%

     11.04%

     21.12%

        3.55%

        3.91%

    6.18

          1,396,441.53

1346

15278

הראל פנסיה וגמל בע"מ – הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח

אוגוסט

    -0.30%

      -1.37%

      -1.51%

                   -  

                   -  

                   -  

                   -  

           -  

                 37,651.10

                         
                         
                         
                         

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד

              
