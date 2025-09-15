לפני גמל נט - תשואות אלטשולר שחם גמל, השתלמות ופנסיה, אוגוסט 2025

תשואות קופות הגמל של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ נתוני אוגוסט 2025
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
|
|
שם הקופה
|
סך נכסים באלפי ₪ 31.08.2025
|
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 9.2024 עד 8.2025
|
תשואה מצטברת 9.2022 עד 8.2025 (36 חודשים)
|
תשואה מצטברת 9.2020 עד 8.2025 (60 חודשים)
|
תשואה לחודש אוגוסט 2025
|
תשואה מצטברת מינואר עד אוגוסט 2025
|
1093
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי
|
33,864,592
|
12.17%
|
29.15%
|
35.68%
|
1.14%
|
8.28%
|
1377
|
אלטשולר שחם השתלמות מניות
|
6,761,955
|
18.86%
|
51.55%
|
60.61%
|
1.15%
|
13.04%
|
1290
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
|
735,598
|
13.54%
|
32.22%
|
40.84%
|
1.06%
|
9.24%
|
558
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
|
4,625,665
|
8.02%
|
17.20%
|
22.50%
|
0.81%
|
5.41%
|
1378
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות
|
606,131
|
5.26%
|
12.76%
|
14.59%
|
0.81%
|
3.52%
|
1399
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות
|
203,872
|
5.66%
|
11.44%
|
12.40%
|
1.01%
|
3.90%
|
1398
|
אלטשולר שחם השתלמות כספי
|
272,615
|
5.11%
|
13.38%
|
13.69%
|
0.64%
|
3.25%
|
12256
|
אלטשולר שחם השתלמות הלכה
|
309,806
|
10.94%
|
30.51%
|
31.30%
|
1.37%
|
7.80%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1376
|
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות
|
772,181
|
5.13%
|
12.86%
|
15.27%
|
0.87%
|
3.48%
|
1375
|
אלטשולר שחם גמל מניות
|
3,155,148
|
18.94%
|
50.94%
|
59.91%
|
1.15%
|
13.11%
|
1395
|
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות
|
184,077
|
5.82%
|
11.11%
|
11.61%
|
0.97%
|
4.09%
|
1394
|
אלטשולר שחם גמל כספי
|
317,473
|
5.12%
|
13.22%
|
13.73%
|
0.64%
|
3.22%
|
9950
|
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
|
5,132,750
|
13.76%
|
33.28%
|
40.22%
|
1.19%
|
9.52%
|
9951
|
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60
|
28,953,615
|
11.92%
|
27.29%
|
34.97%
|
1.19%
|
8.15%
|
9952
|
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
|
11,289,015
|
8.33%
|
20.22%
|
24.36%
|
0.93%
|
5.70%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9757
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
|
18,659,262
|
14.56%
|
40.94%
|
53.36%
|
1.12%
|
10.09%
|
9758
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
|
5,034,030
|
13.27%
|
38.24%
|
47.41%
|
1.11%
|
9.19%
|
9759
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
|
2,246,220
|
9.24%
|
27.42%
|
34.53%
|
0.93%
|
6.10%
|
9760
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה
|
287,773
|
11.86%
|
37.21%
|
44.83%
|
1.19%
|
8.18%
|
12419
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות
|
3,981,314
|
16.31%
|
47.25%
|
64.08%
|
1.03%
|
11.20%
|
2196
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
9,834
|
9.16%
|
30.66%
|
49.04%
|
0.87%
|
6.12%
|
12138
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
2,819,449
|
9.18%
|
29.46%
|
46.54%
|
0.86%
|
5.92%
|
12139
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה
|
110,980
|
8.49%
|
7.73%
|
0.00%
|
1.04%
|
5.86%
|
8580
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים
|
254
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
4.23%
|
9761
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
|
454,670
|
14.21%
|
35.93%
|
39.35%
|
1.25%
|
10.00%
|
9762
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60
|
174,012
|
12.42%
|
32.68%
|
36.19%
|
1.23%
|
8.69%
|
9763
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
|
64,804
|
8.81%
|
21.76%
|
23.39%
|
1.12%
|
6.10%
|
13211
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות
|
192,013
|
18.95%
|
53.77%
|
0.00%
|
1.12%
|
12.95%
|
13212
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית "הלכה"
|
3,200
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.80%
|
6.92%
|
|
7798
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
|
4,879,590
|
12.33%
|
30.57%
|
34.47%
|
1.18%
|
8.51%
|
7799
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
|
4,339,228
|
18.97%
|
52.20%
|
60.69%
|
1.16%
|
12.96%
|
7800
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
|
748,862
|
8.49%
|
19.32%
|
21.96%
|
0.96%
|
5.93%
|
7801
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות
|
146,330
|
5.35%
|
12.54%
|
12.63%
|
0.84%
|
3.65%
|
7802
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
|
61,430
|
5.12%
|
13.56%
|
13.53%
|
0.62%
|
3.33%
|
12257
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
|
135,297
|
10.34%
|
29.35%
|
29.84%
|
1.26%
|
7.38%
|
|
11325
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט
|
1,090,546
|
8.52%
|
21.47%
|
24.85%
|
1.04%
|
5.88%
|
11326
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
|
2,090,525
|
12.41%
|
31.47%
|
36.69%
|
1.22%
|
8.77%
|
11327
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
|
7,097,676
|
18.74%
|
52.28%
|
61.34%
|
1.13%
|
12.86%
|
11328
|
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה
|
910,230
|
10.53%
|
29.92%
|
31.94%
|
1.25%
|
7.41%
|
|
1094
|
אלטשולר שחם פיצויים כללי
|
583,260
|
11.38%
|
27.78%
|
37.88%
|
1.10%
|
8.02%
|
588
|
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות
|
105,133
|
7.38%
|
15.88%
|
19.73%
|
0.98%
|
5.60%
|
1417
|
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות
|
28,969
|
5.64%
|
11.54%
|
12.84%
|
0.87%
|
3.95%
|
2008
|
אלטשולר שחם פיצויים כספי
|
17,770
|
4.39%
|
12.70%
|
0.00%
|
0.63%
|
2.88%
|
|
|
|
989
|
אלטשולר שחם גמל פאסיבי- מדדי מניות
|
1,190,606
|
9.16%
|
51.25%
|
67.98%
|
-0.33%
|
3.88%
|
2017
|
אלטשולר שחם גמל הלכה
|
229,115
|
9.53%
|
30.89%
|
36.42%
|
0.78%
|
6.07%
|
9844
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50
|
204,670
|
14.32%
|
37.39%
|
41.77%
|
1.29%
|
10.04%
|
9845
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60
|
437,173
|
12.19%
|
29.78%
|
38.33%
|
1.22%
|
8.61%
|
9846
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה
|
163,658
|
8.93%
|
22.55%
|
26.87%
|
1.12%
|
6.21%
|
1219
|
קמה
|
-
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
872
|
אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה
|
55,162
|
12.69%
|
31.88%
|
35.57%
|
1.22%
|
8.93%
|
1309
|
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח
|
86,979
|
4.82%
|
11.58%
|
12.41%
|
0.96%
|
3.33%
|
1912
|
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי
|
370
|
11.19%
|
31.41%
|
32.95%
|
-0.07%
|
7.75%
|
|
13820
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית פאסיבי- מדדי מניות
|
82,936
|
9.34%
|
43.88%
|
0.00%
|
-0.29%
|
4.03%
|
13819
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי – מדדי מניות
|
1,238,995
|
9.10%
|
40.61%
|
0.00%
|
-0.02%
|
4.73%
|
|
14353
|
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר
|
734,205
|
12.82%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.20%
|
9.16%
|
14354
|
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש
|
235,344
|
4.36%
|
0.00%
|
0.00%
|
-0.05%
|
0.87%
|
14234
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר
|
10,095
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.21%
|
9.07%
|
14235
|
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש
|
48,948
|
8.73%
|
0.00%
|
0.00%
|
-0.32%
|
3.48%
|
14302
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
|
19,899
|
13.39%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.11%
|
9.14%
|
14303
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
|
54,108
|
6.61%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.20%
|
3.02%
|
14304
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול משולב סחיר
|
451
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.16%
|
8.61%
|
14305
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש
|
2,581
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.19%
|
1.41%
|
|
|
|
|
|
|
|
14858
|
אלטשולר שחם גמל מחקה מדדS&P 500
|
584,161
|
5.79%
|
0.00%
|
0.00%
|
-0.32%
|
0.66%
|
14863
|
אלטשולר שחם השתלמות פאסיבי - מדדי מניות
|
1,286,433
|
8.98%
|
0.00%
|
0.00%
|
-0.30%
|
3.78%
|
14862
|
אלטשולר שחם השתלמות מחקה מדד S&P 500
|
1,335,473
|
5.73%
|
0.00%
|
0.00%
|
-0.35%
|
0.57%
|
14864
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס פאסיבי- מדדי מניות
|
535,025
|
8.78%
|
0.00%
|
0.00%
|
-0.35%
|
3.66%
|
14865
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מחקה מדד S&P 500
|
1,004,671
|
5.77%
|
0.00%
|
0.00%
|
-0.33%
|
0.58%
|
14850
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד 500P&S
|
2,153,348
|
6.44%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.01%
|
1.99%
|
14854
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית מחקה מדד 500 P&S
|
104,192
|
5.83%
|
0.00%
|
0.00%
|
-0.28%
|
0.58%
|
15028
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי פאסיבי
|
175,646
|
11.74%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.95%
|
8.08%
|
15314
|
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה
|
12,618
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.50%
|
0.00%
|
15313
|
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה
|
580
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.48%
|
0.00%
|
15315
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדים - גמיש
|
42,812
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
0.96%
|
0.00%
|
15458
|
השתלמות משולב סחיר
|
168,896
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.09%
|
0.00%
|
15540
|
אלטשולר שחם גמל מניות סחיר
|
92,078
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.19%
|
0.00%
|
15541
|
אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר
|
21,327
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
1.02%
|
0.00%