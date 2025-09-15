שוק הזהב והמניות: ביטחון ואופטימיות

מאקרו ישראל וחו"ל: יציבות פיסקלית מול אינפלציה "דביקה" בארה"ב, והיערכות להחלטת ריבית הפד Goldman:
קרנות גידור חוזרות לרכוש לאחר פרסום מדד המחירים , מזרימים כסף למניות הטכנולוגיה בקצב המהיר ביותר מאז פברואר.
JPM:
לאורך כל השנה, הזהב היה הפוזיציה שבה הייתה לנו מידת הביטחון הגבוהה ביותר, ואנו ממשיכים להאמין כי יש לו עוד לאן לעלות במיוחד כשאנו נכנסים למחזור של הפחתות ריבית מצד הפד, בליווי חששות מהסטגפלציה, עצמאות הפד, וגידור נרחב מפני ירידת ערך המטבע.
הביקוש מצד משקיעים הפך כעת למנוע המרכזי לעליות בזהב, כאשר אנו נכנסים שוב ל”תקופת זהב” של זרימות הכסף במהלך מחזור הפחתות הריבית הקרוב.
תרחיש הזהב ב-5,000 דולר לפי JPM: אם החששות לגבי עצמאות הפד יתממשו, האמון באג”ח ממשלת ארה”ב עלול להישחק – מה שיוביל לעלייה חדה בחששות מהידרדרות ערך החוב ויגביר את זרימות ההשקעה לזהב, תוך דחיפת הראלי מעבר לתחזיות הבסיס.
עם קצב גידול היצע מוגבל ותפקידו כנכס ממשי המשמש לשמירת ערך, הזהב ממשיך להוות גידור אופטימלי – בעודו שוק קטן יחסית של 9.4 טריליון דולר בלבד, כ-4% מהשווי הכולל של שוקי המניות, האג”ח וההשקעות האלטרנטיביות בעולם.
בינתיים:
Gold : 3680
Nasdaq futures: +0.1%
Russell 2000 future : +0.3%
TA-125 : +0.95%