פרויקט ענק ברמלה: הכשרת הישוב חותמת על הסכם עם סולל בונה לשלב א׳

לאחרונה עדכנה החברה על קבלת היתר בניה לשלב א' שיכלול 270 יחידות דיור; בימים אלו מתחילים הדיירים להתפנות לקראת הריסת המבנים.

עד כה מכרה החברה בפרויקט 40 דירות בהיקף של כ-93 מיליון שקל כולל מע"מ.

הפרויקט שייבנה במספר שלבים, הוא הגדול ביותר של החברה ואחד מפרויקטי ההתחדשות העירונית הגדולים בארץ; הפרויקט כולל למעלה מ-3,000 יח"ד, כ-7,500 מ"ר שטחי מסחר וכ-5,600 מ"ר שטחי תעסוקה.

הכשרת הישוב התחדשות עירונית מעדכנת על התקדמות נוספת בפרויקט הענק ברמלה, ומדווחת שביום 14/09/2025 התקשרה בהסכם קבלן עם סולל בונה מקבוצת שיכון ובינוי. הקבלן יבנה את שלב א' בפרויקט במסגרתו יוקמו 270 יחידות דיור, לרבות הריסת המבנים הקיימים, בשיטת "עד המפתח" ואחריות כוללת, וזאת תמורת סך כולל של כ-287 מיליון שקל בתוספת מע"מ. העבודות במתחם צפויות להתחיל בחודשים הקרובים ולהימשך כ-42 חודשים.

במקביל, דיירי הפרויקט ברמלה החלו לפנות את הדירות הישנות לקראת הריסתן והתחלת הבניה. הכשרת הישוב התחדשות עירונית כבר החלה בשיווק הפרויקט ועד כה מכרה 40 דירות בהיקף כ-92.5 מיליון שקל כולל מע"מ.

לפני כחודשיים עדכנה החברה על קבלת היתר בניה מלא לשלב א' בפרויקט, שבו יהרסו 48 יחידות דיור ובמקומן יוקמו 270 דירות חדשות. פרויקט 'מתחם בן גוריון' כולו כולל הריסה של כ-500 יחידות דיור והקמת כ-2,500 יחידות דיור, וכן כ-400 יחידות דיור המיועדות לעיבוי וחיזוק. הפרויקט יכלול כ-7,500 מ"ר שטחי מסחר וכ-5,600 מ"ר שטחי תעסוקה, לצד מבני ציבור ושטחים לרווחת התושבים. הפרויקט משתרע על שטח של כ-150 דונם, בין הרחובות יהודה שטיין, שדרות בן גוריון, שדרות דוד רזיאל ו-א.ס. לוי ברמלה, וייבנה ב-6 שלבים.

החברה מעריכה כי הרווח הגולמי הכולל בפרויקט יסתכם בסך של כ-647 מיליון שקל. הרווח הגולמי הצפוי בגין שלב א' הינו כ-52 מיליון שקל (חלק החברה).

שלב א' בפרויקט רמלה כלול בעסקת השותפות הראשונה שחתמה הכשרת הישוב התחדשות עירונית עם מנורה מבטחים חברה לביטוח, וחלקה של החברה בפרויקט הוא 65%.

בנוסף להתקדמות המשמעותית בפרויקט רמלה, הכשרת הישוב התחדשות עירונית עדכנה בחודשים האחרונים על קבלת היתרים בתנאים בשלושה פרויקטים נוספים: היתר הריסה והיתר בנייה בתנאים, לביצוע פרויקט ברחוב ירושלמי 12 בשכונת בבלי בתל אביב, שבמסגרתו ייבנו 27 יח"ד. הרווח הגולמי הצפוי מן הפרויקט מוערך בכ-14 מיליון שקל. היתר בתנאים שניתן על ידי הוועדה המקומית יבנה, להריסה ובנייה לפרויקט של 244 יח"ד ברחוב הדרור בעיר. הרווח הגולמי הצפוי להכשרת הישוב התחדשות עירונית מן הפרויקט מוערך בכ-81 מיליון שקל. וכן, החלטת ועדה להיתר הריסה והיתר בנייה בתנאים לפרויקט בהיקף של 106 יח"ד בשני מבנים ברחוב נחל עוז בת"א-יפו. חלק החברה ברווח הגולמי הצפוי מהפרויקט מוערך בכ-33.5 מיליון שקל.

הכשרת הישוב התחדשות עירונית מחזיקה בצבר יח"ד מהגדולים בארץ בתחום ההתחדשות העירונית, עם כ-30,000 יח"ד בשלבי קידום שונים, מהם קרוב ל-9,000 יח"ד שצפויים להיות בשלים לשיווק וביצוע במהלך השנים 2025-2027.

הכשרת הישוב התחדשות עירונית היא חברה בת של הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי הפועלת בתחום ייזום והשכרת נכסים מניבים בישראל, בפולין ובגרמניה - שטחי מסחר, משרדים ופארקים לוגיסטיים; ייזום למגורים בפולין והתחדשות עירונית בישראל.

דניאל נמרודי, סמנכ"ל נכסים הכשרת הישוב: "אנו ממשיכים לפתח את פרויקטי החברה במלוא המרץ, ובהמשך לקבלת היתר הבניה ברמלה, מעדכנים כי חתמנו על הסכם קבלן עם סולל בונה, מהחברות המובילות והמנוסות בארץ. המאמצים והמשאבים הרבים שהשקענו לקידום הפרויקט, מתחילים להתממש ובימים אלה מתחילים הדיירים לפנות את הדירות הישנות, בדרך אל הבית החדש שיקבלו בסוף הבניה. מדובר בציון דרך משמעותי, המתווסף לשלושה היתרים נוספים לפרויקטים שקיבלנו בחודשים האחרונים, ומהווה נדבך חשוב במימוש צבר הפרויקטים שלנו. הפרויקט יציב את החברה בחזית יזמות המגורים בישראל. נמשיך לפעול במקצועיות ובקפדנות, בהיקפים משמעותיים, למימוש הפרויקטים של החברה בעשרות פרויקטים בכל רחבי הארץ."

אסף ענבר, מנכ"ל סולל בונה: "אנו גאים על האמון שנותנת בנו הכשרת הישוב בפרויקט ההתחדשות העירונית המשמעותי ברמלה. שיתוף הפעולה האסטרטגי בין שתי החברות הוותיקות בענף – הכשרת הישוב וסולל בונה – מביאה לידי ביטוי שילוב כוחות ייחודי בין חברה יזמית מובילה לבין חברת ביצוע בעלת מוניטין וניסיון של עשרות שנים בהקמת מגה-פרויקטים למגורים ברחבי הארץ. סולל בונה מחויבת לעמוד ביעדי הפרויקט באיכות הגבוהה ביותר ובמועדים שנקבעו. לקידום תחום ההתחדשות העירונית בישראל חשיבות רבה, ואנו משקיעים את מלוא היכולות הניהוליות והניסיון לטובת הצלחת הפרויקט ותושבי רמלה."





הדמיית פרויקט בן גוריון ברמלה, קרדיט: VIEWPOINT