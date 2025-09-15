הפד עשוי להפחית ריבית השבוע, השווקים בעולם בשיאים

הפדרל ריזרב האמריקאי נכנס לשלב מכריע, כשהוא מנסה לאזן בין לחצים אינפלציוניים מתמשכים לבין סימני חולשה בשוק העבודה. אף שהאינפלציה הכללית מטפסת מעט, היא נותרת בטווח נשלט יחסית. נתונים אחרונים מצביעים על האטה בקצב עליית השכר ועל עלייה במספר דורשי העבודה. במקביל, חדשות חיוביות על השקעות בתחומי הבינה המלאכותית והענן, יחד עם הציפייה הגוברת להפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס (bps) על ידי הפד השבוע, מזינות ראלי רחב בשוקי המניות. מדדי S&P 500 ונאסד״ק הגיעו לשיאים חדשים, וגם בבורסות ביפן, טאיוואן ודרום קוריאה נרשמו שיאים היסטוריים.

באירופה, הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי בשבוע שעבר ושינה את הערכת הסיכונים לצמיחה מ"מוטה כלפי מטה" ל"מאוזנת יותר". ההסתברות להפחתת ריבית עד סוף השנה נותרה נמוכה, אם כי אנו צופים שתהיה הפחתה אחת אחרונה במהלך 12 החודשים הקרובים.

באסיה, מדד מחירי היצרן (PPI) של סין לחודש אוגוסט הראה שיפור מתון, בתמיכת צעדים של בייג'ין נגד תופעת ה"עבודה לשווא" (anti-involution). עם זאת, לחצים דפלציוניים עדיין קיימים, ואנו צופים כי הבנק המרכזי הסיני (PBoC) ילך בעקבות הפד ויבצע הפחתת ריבית, תוך שמירה על יציבות המטבע. ביפן, על אף אינפלציה גבוהה, צפוי הבנק המרכזי לנקוט גישה זהירה בישיבה הקרובה ביום שישי, בשל אי־הוודאות סביב היצוא והחשש מתגובה חריפה של השווקים למהלך אפשרי בעקבות הפד. בשוק הסחורות, מחירי הנפט התמתנו בשל חששות מעודף היצע וביקוש חלש יותר בארה״ב, אך ההתפתחויות הגיאופוליטיות ברוסיה-אוקראינה ובמזרח התיכון ימשיכו להיות משתנה משמעותי למעקב.

ארה"ב: הפד צפוי להפחית ריבית ב-25 נקודות בסיס השבוע

האירוע המרכזי בארה"ב השבוע הוא ללא ספק פגישת ה-FOMC שתתקיים ב-16–17 בספטמבר. לאחר פרסום נתוני אינפלציה מתונים בשבוע שעבר, השוק צופה במידה רבה הפחתת ריבית של 25 נקודות בסיס בפגישה זו. בנוסף, התחזיות מעדכנות כעת כי הפחתות הריבית המצטברות השנה יעמדו על כ-72 נקודות בסיס, כאשר העלייה במספר דורשי העבודה בשבוע שעבר מגבירה את החששות לגבי שוק העבודה. הדיון כעת מתמקד בגודל ההפחתה (25 או 50 נקודות בסיס) ולא בשאלה האם היא תתרחש.

ביום שלישי יתפרסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש אוגוסט (צפויה עלייה של 0.3% בקבוצת השליטה הקמעונאית), מה שעשוי להעיד על התאוששות מסוימת בצריכה הפרטית לאחר האטה חדה בתחילת 2025. באותו היום יתפרסמו נתוני הייצור התעשייתי (עלייה של 0.1% לעומת ירידה של 0.1% ביולי, תוך שמירה על שיעור ניצול כושר ייצור של 77.5%). שוק הנדל"ן יהיה גם הוא במוקד – הריביות הגבוהות ממשיכות להעיב על התחום, ולכן כל הפחתת ריבית מצד הפד תתקבל בברכה על ידי משקי הבית. נתון על מצב השוק יתקבל בסקר הסנטימנט של איגוד בוני הבתים (NAHB) ביום שלישי, ולאחר מכן יפורסמו ביום רביעי התחלות הבנייה והיתרי הבנייה (שצפויים להישאר ברמה נמוכה).

בשורה התחתונה: לאור סימני היחלשות בשוק העבודה והתמתנות בצפי הכלכלי, ייתכן שהפד יבחר לעבור מעמדת המתנה וזהירות למהלך של הפחתת ריבית כבר השבוע, תוך המשך בחינה של השפעת המכסים על האינפלציה והמחירים לצרכן. ההערכה המרכזית היא שהפד יבצע הפחתה נוספת של 50 נקודות בסיס עד סוף השנה.

גוש האירו: לוח זמנים מאקרו רגוע יחסית

כצפוי, הבנק המרכזי האירופי (ECB) הותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטת המדיניות המוניטרית בשבוע שעבר. גישת "המתן וראה" נתמכת בנתוני צמיחה נאים לרבעון השני, שיפור באינדיקטורים של סנטימנט עסקי ועלייה מתונה באינפלציה באוגוסט. עם זאת, לא ניתן לשלול אפשרות של הורדת ריבית נוספת בעתיד במיוחד לנוכח תחזית מעודכנת של אינפלציית הליבה מתחת ל-2% לשנים 2026 ו-2027.

השבוע צפוי לוח זמנים רגוע יחסית: מאזן הסחר של גוש האירו ליולי יתפרסם ביום שני, ואחריו ביום שלישי נתוני הייצור התעשייתי ליולי לכלל האזור. באמצע השבוע נקבל גם את הקריאה השנייה לאינפלציית גוש האירו לאוגוסט, כאשר הקריאה המוקדמת הצביעה על אינפלציה שנתית של 2.1% ואינפלציית ליבה של 2.3%. פרסום עלויות העבודה ביום שלישי יספק אינדיקציה נוספת ללחצי המחירים במגזר השירותים.

מסקנה: ה-ECB הותיר את הריבית ללא שינוי בשבוע שעבר. הרף להורדה נוספת של הריבית נותר גבוה, אך הדלת להתאמות מדיניות נוספות עדיין פתוחה. אנו צופים הורדת ריבית אחת נוספת לרמה של 1.75% ב-12 החודשים הקרובים.

בריטניה: יתרונות למדיניות מתואמת

בשלישי ורביעי יתפרסמו מגוון אינדיקטורים לשוק העבודה ונתוני אינפלציה, שיהוו משתנים חשובים בהחלטות ועדת המדיניות המוניטרית (MPC) של בנק אנגליה. לאחר העלייה ביולי בשיעורי האינפלציה, ובמיוחד באינפלציית השירותים שהגיעה ל-5.0%, ניתן לשלול כמעט לחלוטין הורדת ריבית בישיבת הוועדה הקרובה ביום חמישי. ההסתברות המשתמעת מהשוק להפחתת ריבית נמוכה מ-1%. עם זאת, הנתונים עשויים להשפיע על הציפיות להפחתות ריבית לקראת דצמבר 2025 או פברואר 2026. גורם חשוב נוסף שישפיע על לחצי האינפלציה לטווח הארוך יהיה הצעדים התקציביים שיוחלטו במסגרת התקציב הקרוב, הצפוי להתפרסם ב-26 בנובמבר. העלאות המסים והרגולציה מהשנה שעברה העלו את עלויות החברות, תרמו לאינפלציה מצד ההיצע ושמרו על רמות אינפלציה גבוהות. התקציב הקרוב, אם כן, צריך להימנע מצעדים שיגבירו את הלחצים האינפלציוניים.

מסקנה: התקציב הקרוב צריך להימנע מצעדים מדיניים שיחבלו במאמצי הבנק המרכזי להוריד את שיעורי האינפלציה.

יפן: ישיבת הבנק המרכזי במוקד

הבנק המרכזי של יפן (BoJ) יקיים השבוע את ישיבת המדיניות המוניטרית שלו. בחודשים האחרונים גוברים לחצי האינפלציה ביפן, בעיקר בשל עליית מחירי החקלאות. מדד המחירים לצרכן האחרון הצביע על אינפלציה של 3.1%, מעל יעד ה-BoJ שעומד על 2%. אינפלציית הליבה אף נותרה מעל 3% במשך יותר מחצי שנה. למרות שקיימים נימוקים חזקים להעלאת ריבית, הבנק עשוי להותיר את הריבית ללא שינוי בישיבה הקרובה. תחזית היצוא של יפן עדיין לא ודאית בשל מכסים אמריקאיים, והפחתת ריבית אפשרית מצד הפד השבוע עלולה להגביר תנודתיות בשוק. לכן סביר שה-BoJ יעדיף להמתין עוד לפני העלאת הריבית הבאה, שאנו מעריכים שתתרחש מאוחר יותר השנה. בסך הכול, אנו צופים שתי העלאות ריבית ב-12 החודשים הקרובים, שיעלו את הריבית מ-0.5% כיום ל-1% עד ספטמבר 2026.

מסקנה: בשנה האחרונה העלאות הריבית של ה-BoJ גרמו לתנודתיות חדה בשוקי המניות, האג"ח והמט"ח ביפן. לכן הבנק עשוי לנקוט זהירות ולבחור עיתוי מתאים יותר למהלך הבא. במניות, אנו אופטימיים לגבי הבנקים היפניים שכן העלאות ריבית צפויות לתמוך ברווחיהם

