התוכנית ׳הרחבה מזרחית מזכרת בתיה׳ אושרה למתן תוקף בוועדה המחוזית לתכנון ובניה-מחוז מרכז

התוכנית, ביוזמת רשות מקרקעי ישראל, כוללת פיתוח שכונת מגורים איכותית ומגוונת בעיר אשר תיתן מענה לביקוש למגורים עם תשתיות מותאמות לתושבים. שטח התוכנית מתפרש על כ-1,191 דונם בחלקה המזרחי של מזכרת בתיה וגבולותיה בשטח הפתוח שבין הישוב הקיים במערב, נחל השלושה בדרום, נחל עקרון בצפון ומסילת הרכבת ת"א-ב"ש במזרח.
השכונה החדשה כוללת תוספת של כ-3,427 יח"ד בצפיפות ממוצעת של כ-21 יח"ד לדונם נטו בתמהיל דיור מגוון הכולל כ-272 דירות קטנות וכ-300 יח"ד לדיור מוגן. תמהיל הבינוי כולל בנייה רוויה של מבני מגורים בגובה של 6-9 קומות בממוצע עם חזית מסחרית/מוסדות ציבור בקומות הקרקע.
תכנון השכונה כולל מערכת תנועה היקפית המתחברת למערכת הכבישים הקיימת במזכרת בתיה ליצירת קישור למרקם האורבני הקיים של העיר. בנוסף, גני ילדים וביה"ס המתוכננים בשכונה מוקמו בהתאמה לתוכנית ולמבני ציבור. התוכנית מאפשרת העתקת קו מתח העליון החוצה את שטחה מדרום לצפון אל ממזרח למסילת הרכבת -תת"ל 79 (תחום רצועת החשמל המתוכננת נמצא בתחום השיפוט של מ.א. גזר).
במסגרת התוכנית, השכונה כוללת שטחים למוסדות ומבני ציבור (כ-106,000 מ"ר), מסחר (כ-8,500 מ"ר), תעסוקה (כ-115,000 מ"ר), תשתית דרכים (כ-162,500 מ"ר), שטחים פתוחים (כ-79,400 מ"ר) ושטחים ציבוריים פתוחים (כ-87,400 מ"ר).
התוכנית תוכננה על ידי צוות בהובלתם של אדריכלים אלי ארמון ומיכאל יניב ממשרד "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ".
עינב רינגלר, מנהלת אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל בירכה על ההחלטה לאשר את התוכנית וציינה כי "מזכרת בתיה זוכה לביקוש גבוה ומבורך למגורים. במסגרת זו תוקם שכונת מגורים חדשה המוסיפה כ-3,427 יחידות דיור ומרחיבה את הישוב מזרחה, בתמהיל מגוון הכולל דירות קטנות ודיור מוגן, וכן מבני ציבור, שטחי מסחר ותעסוקה וכן שטחים פתוחים. השכונה החדשה מהווה הרחבה צמודת דופן לישוב הקיים ולתחנת הרכבת הקיימת המייצרת עוגן תחבורתי חשוב ומקשר לישוב, ותקושר בעזרת מערכת דרכים נרחבת לטובת עידוד הליכתיות ושימוש בשבילי אופניים, תנועות רכות ותחבורה ציבורית. התוכנית מספקת מענה לצורך הקיים בישוב ובאזור כולו לדיור איכותי, מגוון ובר קיימא."
גילי נועה טסלר , מתכננת מרחב מרכז: "תכנית זו מהווה נדבך חשוב בפיתוחה של העיר מזכרת בתיה. מערכת הקשרים התנועתיים והולכי הרגל , כמו גם מגוון הבינוי מבטיחים את הצלחתה של השכונה. רשות מקרקעי ישראל ומרחב מרכז רמ"י בפרט מקדם תכנון לבנייה למגורים ושימושים נוספים כמענה לביקושים ההולכים וגוברים למחוז מגוון זה."
הדמיות תוכנית הרחבה מזרחית-מזכרת בתיה, קרדיט: "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ"