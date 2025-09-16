הורדת הדירוג חושפת משבר כלכלי חריף וכאוס פוליטי

בלילה שבין יום שישי ליום שבת, ה-13 בספטמבר, הורידה סוכנות הדירוג Fitch את דירוג האשראי של צרפת מדירוג של AA- לדירוג A +. ההחלטה משקפת את העובדה שהמדינה מתמודדת עם אתגרים פוליטיים וכלכליים עמוקים, הערכות בשווקים מעידות על כך שביחס למציאות הכלכלית בשטח, יתכנו הורדות דירוג נוספות בשנה הבאה.

צרפת נושאת חוב ציבורי עצום, מהגבוהים באירופה של כ - 113% מהתוצר וגירעון תקציבי של 5.8%. לפי התחזיות, עד שנת 2027 יחס החוב צפוי לעלות לכדי 121%.

בשונה ממשברים זמניים הנובעים מגורמים פוליטיים או אקסוגניים (כגון מגפת הקורונה) בתקציב ממשלת צרפת ישנו גירעון כרוני מובנה שמייצר חוב נוסף מדי שנה ומצמצם את יכולתה לבצע שינויים פיסקליים מהותיים.

לצרפת כיום אין מספיק רזרבות או גמישות תקציבית והיא נאלצת להנפיק אג"ח כדי לממן את הגירעון, שמעלה את הרגישות לשינויים בדירוג האשראי ובתשואות השוק.

הסערה הפוליטית החלה בקיץ 2024 בהחלטת הנשיא עמנואל מקרון לפזר את האספה הלאומית, לאחר התבוסה בבחירות לפרלמנט האירופי. מאז, הוקמו ונפלו ארבע ממשלות תוך פחות משנה. בשבוע שעבר ב-8 בספטמבר נפלה הממשלה בראשות פרנסואה ביירו בהצבעת אי-אמון בפרלמנט.

שר הכלכלה היוצא, אריק לומברד, אמנם הכיר בהחלטת Fitch אך הדגיש את "החוסן של הכלכלה הצרפתית". לעומתו ראש הממשלה לשעבר פרנסואה ביירו התריע כי רמות החוב כבר הגיעו ל"גבול בלתי נסבל". האזהרה הזו מתיישבת היטב עם המתרחש בשווקים: תשואת אג"ח ממשלת צרפת ל - 10 שנים עלתה לכדי 3.5% כמעט זהה לזו של איטליה, אחת הכלכלות החלשות בגוש האירו. עלייה בתשואות פירושה עלות מימון גבוהה יותר למדינה וכתוצאה מכך נטל כבד אף יותר על תקציב שכבר נמצא במתח.

בשוק ההון מעריכים כי הורדת הדירוג כבר תומחרה ולכן לא צפויה טלטלה מיידית במחירי החוב, יחד עם זאת, העלייה בתשואות לצד רמות חוב גבוהות מצביעה על כיוון ברור:

המשקיעים דורשים כיום תשואה גבוהה יותר על החוב הממשלתי של צרפת, מה שמבטא באופן ישיר את העלייה בפרמיית הסיכון של המדינה. הדבר מציב אתגר כפול לממשלה לא רק לבצע קיצוץ בהוצאות או העלאת מיסים, אלא גם לשכנע את השווקים שהיא מסוגלת ליישם את המהלכים בפועל.

השילוב בין חוב כבד, גירעון כרוני, מערכת פוליטית מעורערת ואתגרי דמוגרפיה המאפיינים את מערב אירופה. צרפת הופכת לשחקנית פחות אטרקטיבית בשוק החוב מכפי שמשתקף בדירוג הנוכחי. דירוג ברמה של A+ אינו משקף כראוי את רמת הסיכון, ובמציאות הנוכחית צרפת קרובה הרבה יותר לקטגוריה שמתאימה למדינות עם פרמיית סיכון גבוהה כמו פולין במזרח. עבור משקיעים מוסדיים זהו איתות ברור לדרוש תשואה גבוהה יותר ולבחון מחדש את רמת החשיפה לאג"ח ממשלת צרפת. מציאות כלכלית ופוליטית מעורערת צפויה לדרדר את כלכלת צרפת במדרון חלקלק, יתכן ונראה עדכוני דירוג שלילים של S&P ו- Moody's בעתיד הנראה לעין.

