ניתוח נתוני מדדי המחירים לאוגוסט 2025 בישראל

מדדי המחירים לצרכן – אוגוסט 2025
מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7% בחודש אוגוסט 2025, בהשוואה לחודש יולי 2025 והגיע לרמת המדד של 104.2 נקודות (הבסיס: ממוצע 2024=100.0 נקודות). מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה מדד עלו אף הם ב-0.7% והגיעו לרמת המדד של 104.4 נקודות, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.6% והגיע לרמת המדד של 103.7 נקודות.
עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שעלה ב-2.9%, תחבורה ותקשורת שעלה ב-1.6%, ירקות טריים שעלו ב-1.5%, דיור שעלה ב-0.8% ותחזוקת הדירה שעלה ב-0.3%.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-2.7%, הלבשה והנעלה שירד ב-1.6% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%.
מתחילת השנה, מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-3.2%, כל אחד. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות עלה ב-3.3% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-3.0%.
בשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2025 לעומת אוגוסט 2024), מדד המחירים לצרכן עלה ב-2.9%. מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב-3.1%, כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-2.4%.
מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומגמה
בחודש אוגוסט 2025, מדד המחירים לצרכן מנוכה עונתיות ומדד המחירים לצרכן ללא דיור מנוכה עונתיות עלו ב-0.4%, כל אחד, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור מנוכה עונתיות עלה ב-0.3%.
על פי נתוני המגמה, לתקופה שבין מאי 2025 - אוגוסט 2025, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן, קצב העלייה השנתי מדד המחירים לצרכן ללא דיור וקצב העלייה השנתי מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיעו ל-3.0%, כל אחד. ?
מדד מחירי תשומות - אוגוסט-2025
עליה של 0.4% במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים אוגוסט 2025.
עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים אוגוסט 2025.
עליה של 0.3% במדד מחירי תשומה בסלילה וגישור אוגוסט 2025.
ירידה של 0.2% במדד מחירי תשומה בחקלאות אוגוסט 2025.
עליה של 0.5% במדד מחירי תשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסיה אוגוסט 2025.
עליה של %0.5 במדד מחירי תשומה באוטובוסים בקווים קבועים אוגוסט 2025.
עליה של %0.3 במדד מחירי תשומה באוטובוסים זעירים אוגוסט 2025.
מדד מחירי יצרן - אוגוסט-2025
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.2% בחודש אוגוסט 2025 בהשוואה לחודש יולי 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).
המדד ללא דלקים ירד ב-0.2% בחודש אוגוסט 2025 בהשוואה לחודש יולי 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0).
ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2025 לעומת אוגוסט 2024) ירד מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-2.0%, והמדד ללא דלקים ירד ב-0.4%.
מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה ב-0.9% בחודש אוגוסט 2025 בהשוואה לחודש יולי 2025 (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2025 לעומת אוגוסט 2024) ירד המדד ב-4.4%.
מדד מחירי היצוא בתעשייה, כרייה וחציבה ומדדי מחירים לענפי השירותים ברבעון שני 2025
מדד המחירים של היצוא התעשייתי (כולל כרייה וחציבה) ירד ב-1.3% ברבעון השני של 2025 והגיע לרמה של 118.2 נקודות לעומת 119.8 נקודות ברבעון הקודם (הבסיס: ממוצע 2021=100.0 נקודות).
ברבעון השני של 2025 עלו מחירי שירותי ניקיון ב-3.4%, שירותי שמירה, אבטחה וחקירה ב-1.3% ושירותי פרסום ב-1.0%. לעומת זאת, ירדו מחירי תכנות מחשבים, יעוץ בנושא מחשבים ושירותים נלווים ב-2.9%.?
שינוי במחירי שוק הדירות - אוגוסט-2025
1. מדד מחירי דירות הכולל דירות חדשות ויד שנייה (שינוי מחירים בניכוי איכות):
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2%[1].?
[1] הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.?
תמונה: Dreamstime