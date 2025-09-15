ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בכנס אגף החשב הכללי: "נהפוך את ישראל לסופר-ספרטה"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בכנס אגף החשב הכללי לדורותיו:

״אנחנו נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה בדברים מסוימים שיש לסממנים אוטרקים. המילה הכי שנואה עליי. אני חסיד השוק החופשי, אני עבדתי עם כמה מכם פה, לא רואה אתכם בקהל אבל אתם פה, לעשות, להוביל את ישראל למהפכת השוק החופשי שהביאה לצמיחה הפנטסטית שראינו, ועדיין אנחנו נהנים מנה. אבל אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב, קודם כל בתעשיות הנשק שלנו, ואני בכלל בכוונה אומר תעשיות הנשק שלנו, ולא רק המו״פ, שבו נהיה חסומים. ולמה אני אומר תעשיות? כי אנחנו נצטרך לפתח כאן תעשיות נשק. לא רק R&D, לא רק טכנולוגיה מעולה, אלא היכולת לייצר ולייצר בכמויות, בכל מדרגי הנשק את מה שאנחנו זקוקים לו. אנחנו אתונה וספרטה, אבל אנחנו הולכים להיות אתונה וסופר-ספרטה.

אין לנו ברירה, לפחות בשנים הקרובות שבהן אנחנו נדרש להתמודד מול ניסיונות הבידוד הללו, אנחנו קודם כל נצטרך לפתח את היכולות שלנו להגן על עצמנו ולתקוף את אויבינו. והדבר הזה מוביל אותי ישר עליכם. אני מסתכל עליך, יאל. אני מסתכל על כולכם. חשכ״לים, נכון? ישר עליכם. מה שעבד עד עכשיו לא יעבוד מעכשיו. אנחנו לא נוכל לאשר את הפרויקטים העצומים הללו, כולל מינהור ותת קרקע בהיקף עצום, וכולל בפיתוח מערכות נשק בבירוקרטיה הקיימת לא אצלכם ולא במשרד הביטחון. אין לנו אפשרות כזאת. אם אנחנו חפצי חיים. אנחנו צריכים לגלח את הבירוקרטיה בצורה דרקונית, נמרצת. ואני יודע שהדבר הזה ייתקל כרגיל בסירוב של הגורמים המשפטיים. אם אנחנו רוצים לחיות אנחנו יכולים להחליט שהחוק הוא יותר חשוב מהחיים. אני חשבתי תמיד שהחוק צריך לשרת את החיים ולא להיפך.״





על קצה המזלג, הנה סיפורם של הספרטנים:

ספרטה הייתה עיר-מדינה (פוליס) יוונית בדרום חצי האי הפלופונסי, שהתפרסמה בעיקר בזכות משטרה הצבאי, אורח חייה הספרטני הנוקשה, וצבאה החזק והמאורגן. בעוד ערי מדינה אחרות כמו אתונה דגלו בתרבות, דמוקרטיה וסחר, ספרטה הייתה אוליגרכיה שעמדה על יסודות של משמעת צבאית, נאמנות למדינה, ודיכוי עצמי. בנים ספרטנים נלקחו מביתם בגיל 7 והחלו לעבור חינוך צבאי קפדני בשם אגוגה. מגיל צעיר לימדו אותם לשרוד בתנאים קשים, להילחם, ולציית ללא עוררין. הגברים הספרטנים היו לוחמים כל חייהם, והנשים – שדווקא נהנו ממעמד גבוה יחסית – עודדו את ילדיהן ובעליהן למות בכבוד בשדה הקרב. אחד הרגעים ההיסטוריים המפורסמים ביותר של ספרטה הוא קרב תרמופילאי בשנת 480 לפנה"ס, בו מלך ספרטה ליאונידס ו-300 לוחמיו נלחמו בגבורה מול צבא פרסי עצום, והפכו לסמל של הקרבה ונחישות. למרות עוצמתה הצבאית, ספרטה הלכה ונחלשה לאחר שניצחה את אתונה במלחמה הפלופונסית. בהמשך איבדה מחשיבותה ונכנעה לממלכות הלניסטיות ואז לרומא.