לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח מנורה מבטחים - אוגוסט 2025

תשואות מנורה ביטוח לחודש אוגוסט 2025
|
שם הקופה
|
תשואה חודשית אוגוסט 2025
|
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 31.08.2025
|
תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים ב-31.08.2025
|
תשואה מצטברת ל 3 שנים המסתיימות ב - 31.08.25
|
תשואה מצטברת ל 5 שנים המסתיימות ב-31.08.25
|
יתרת נכסים ליום 31.08.25 באלפי ש''ח
|
|
|
|
|
|
|
|
קרן ט'
|
1.23%
|
9.86%
|
15.02%
|
34.52%
|
54.31%
|
586,118
|
קרן י'
|
1.14%
|
8.93%
|
14.21%
|
29.37%
|
47.04%
|
13,544,494
|
קרן י' החדשה
|
1.14%
|
8.93%
|
14.21%
|
29.37%
|
47.04%
|
10,580,144
|
מנורה ביטוח מניות
|
1.73%
|
14.92%
|
22.94%
|
49.52%
|
88.72%
|
769,189
|
מנורה ביטוח מט"ח
|
0.65%
|
2.23%
|
1.60%
|
26.51%
|
21.29%
|
65,305
|
מנורה ביטוח אג"ח
|
0.68%
|
3.64%
|
6.47%
|
13.19%
|
14.71%
|
793,716
|
מנורה ביטוח שקלי טווח קצר
|
0.37%
|
2.94%
|
4.45%
|
12.12%
|
11.50%
|
165,340
|
מנורה ביטוח מניות בחו"ל
|
1.42%
|
6.46%
|
8.34%
|
60.66%
|
74.55%
|
627,449
|
מנורה-לבני 60 ומעלה
|
0.92%
|
6.62%
|
10.41%
|
20.61%
|
32.29%
|
1,183,425
|
מנורה-לבני 50 ומטה
|
1.27%
|
10.26%
|
15.56%
|
33.29%
|
53.41%
|
1,272,071
|
מנורה-לבני 50-60
|
1.18%
|
9.20%
|
14.22%
|
29.47%
|
47.47%
|
1,084,785
|
מנורה ביטוח מסלול מחקה מדד S&P500
|
0.09%
|
0.89%
|
הוקם ב- 4.24
|
הוקם ב- 4.24
|
הוקם ב- 4.24
|
343,475
|
התשואה המחושבת הינה ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.
|
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
|
(*) המסלול נפתח בחודש אפריל, 24