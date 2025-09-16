תיק אישי
לפני ביטוח נט - תשואות ביטוח מנורה מבטחים - אוגוסט 2025

תשואות ביטוח מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstimeתשואות ביטוח מנורה מבטחים / תמונה: Dreamstime
 
נטלי גרין
16/09/2025

תשואות מנורה ביטוח לחודש אוגוסט 2025

שם הקופה

תשואה חודשית אוגוסט 2025

תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד 31.08.2025

תשואה מצטברת ל 12 חודשים המסתיימים ב-31.08.2025

תשואה מצטברת ל 3 שנים המסתיימות ב - 31.08.25

תשואה מצטברת ל 5 שנים המסתיימות ב-31.08.25

יתרת נכסים ליום 31.08.25 באלפי ש''ח

 

 

 

 

 

 

 

קרן ט'

1.23%

9.86%

15.02%

34.52%

54.31%

              586,118

קרן י'

1.14%

8.93%

14.21%

29.37%

47.04%

         13,544,494

קרן י' החדשה

1.14%

8.93%

14.21%

29.37%

47.04%

         10,580,144

מנורה ביטוח מניות

1.73%

14.92%

22.94%

49.52%

88.72%

              769,189

מנורה ביטוח מט"ח

0.65%

2.23%

1.60%

26.51%

21.29%

                65,305

מנורה ביטוח אג"ח

0.68%

3.64%

6.47%

13.19%

14.71%

              793,716

מנורה ביטוח שקלי טווח קצר

0.37%

2.94%

4.45%

12.12%

11.50%

              165,340

מנורה ביטוח מניות בחו"ל

1.42%

6.46%

8.34%

60.66%

74.55%

              627,449

מנורה-לבני 60 ומעלה

0.92%

6.62%

10.41%

20.61%

32.29%

           1,183,425

מנורה-לבני 50 ומטה

1.27%

10.26%

15.56%

33.29%

53.41%

           1,272,071

מנורה-לבני 50-60

1.18%

9.20%

14.22%

29.47%

47.47%

           1,084,785

מנורה ביטוח מסלול מחקה מדד S&P500

0.09%

0.89%

הוקם ב- 4.24

הוקם ב- 4.24

הוקם ב- 4.24

              343,475

             

התשואה המחושבת הינה ברוטו נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

(*) המסלול נפתח בחודש אפריל, 24
