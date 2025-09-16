שיתוף פעולה טכנולוגי: אברא מטמיעה מערכות מיקרוסופט מתקדמות בפספורטכארד

אברא, מהחברות המובילות בישראל בתחום טכנולוגיות המידע (IT) המתמחה בין היתר בהטמעת מערכות ליבה מבוססות מיקרוסופט, זכתה בפרויקט להקמת תשתית מחשובית מתקדמת בפספורטכארד.

אברא ביצעה פרויקט רחב היקף להטמעת פתרונות CRM ו- ERP מתקדמים בענן של מיקרוסופט, אשר מהווים את הבסיס לניהול פיננסי-לוגיסטי ולניהול קשרי לקוחות ב PassportCard Pay - פעילותה החדשה של פספורטכארד, המציעה כרטיס תשלום בחו"ל ללקוחות ביטוח הנסיעות לחו"ל ללא עמלות המרת מט"ח.

במסגרת הפרויקט, שעלותו נאמדת במיליוני שקלים וארך כשנה, הוטמעו מערכות מסוגMicrosoft Dynamics 365 .

מערכת Microsoft Dynamics 365 CRM מנהלת את כל הקשר של PassportCard Pay עם הלקוחות והסוכנים, ותומכת בתהליכי השיווק, המכירה והשירות. המערכת מאפשרת שימוש בטכנולוגיות AI , אוטומציה בתהליכי שירות ותמיכה חכמה. מערכת ה- Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP מנהלת את כל ההיבטים הפיננסיים והחשבונאיים של החברה, לרבות הנהלת חשבונות, דוחות כספיים ודיווחים רגולטוריים, ומאפשרת אינטגרציה מלאה עם מערכות קיימות בפספורטכארד, לרבות מערכת ניהול הכרטיסים והמערכת הביטוחית. המשתמשים במערכות החדשות הם צוותי השירות, המכירות, השיווק, הנה"ח והכספים של החברה, שנהנים מיכולות זרימת מידע רציפה.

לדברי איציק אבקסיס, מנכ"ל PassportCard Pay: "כניסה לעולם חדש של השירותים הפיננסיים חייבה אותנו לבנות תשתית מחשובית חדשנית, מאובטחת וגמישה, שתוכל לגדול יחד עם החברה. בחירתנו באברא נבעה מהמומחיות שלה בהטמעת מערכות CRM ו- ERP של מיקרוסופט, מהיכולות האינטגרטיביות ומהניסיון הרב שלהם בפרויקטי ליבה מורכבים. הפרויקט הזה הוא אבן דרך משמעותית עבורנו. הצלחנו לשלב טכנולוגיה מתקדמת עם צורך אמיתי של לקוחותינו לתשלומים במטבע זר בעת שהייתם בחו"ל בצורה פשוטה, בטוחה ונגישה".

לדברי שפר אבלסון, מנכ"ל פספורטכארד Labs, החטיבה הטכנולוגית של פספורטכארד: "הקמת PassportCard Pay לוותה באתגרי פיתוח מורכבים, אך גם בהזדמנות לבנות מהיסוד פלטפורמה פיננסית גלובלית. ב-Labs, שמנו לעצמנו למטרה לייצר חוויית משתמש אינטואיטיבית ובטוחה, המבוססת על חדשנות טכנולוגית ומודלים של אוטומציה חכמה. השילוב בין מומחיות הפיתוח שלנו לבין המערכות הארגוניות המתקדמות של מיקרוסופט ואברא, מאפשר לנו לספק ללקוחות ערך אמיתי בדמות שירות פיננסי מהיר, אמין ונגיש בכל מקום בעולם."

לדברי רומן מיטשל, מנהל לקוחות אסטרטגיים בחטיבת מיקרוסופט באברא: "זהו פרויקט שממחיש את היכולת שלנו להוביל טרנספורמציה דיגיטלית אמיתית, תוך התאמה מלאה לצרכים העסקיים של הלקוח. אנו גאים להיות שותפים לחדשנות של פספורטכארד. הזכייה ויישום הפרויקט הם ביטוי נוסף למעמד של אברא כשותף אסטרטגי בתחום מערכות הליבה הארגוניות. בפרויקט ייחודי זה יצרנו אינטגרציה מלאה בין מערכות CRM ו ERP בענן של מיקרוסופט, תוך שמירה על המשכיות עסקית ואבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר. שילוב הטכנולוגיות המתקדמות של מיקרוסופט עם הידע והניסיון של אברא, מספקים ללקוח ערך מוסף תפעולי, פיננסי ושיווקי ופותחים את הדלת למימוש תהליכי אוטומציה ואינטגרציה מתקדמים".

לדברי מיטשל: "כחלק מן הפרויקט צפויים להיכנס לשימוש כלים מתקדמים נוספים מבוססי AI ואוטומציה עסקית, שישדרגו את התפעול הארגוני והקשר עם הלקוחות".

