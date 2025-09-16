ג׳ין טכנולוגיות מתרחבת גלובלית: מומחית AI ממיקרוסופט תוביל את הפעילות בארה"ב

חברת ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), שפיתחה פלטפורמה מאובטחת להטעמת יישומים מבוססי AI עבור מגזרים שונים, ממשיכה בפיתוח מואץ של פעילותה בחו"ל, במקביל להמשך ביסוס מעמדה כשחקנית מרכזית בתחום פעילותה בישראל. החברה מעדכנת היום על מינויה של פיונה ליו (Fionne Liu), מנהלת טכנולוגיה מנוסה, שבשנים האחרונות כיהנה בתפקיד בכיר במיקרוסופט העולמית, כמנהלת פעילות החברה בארה"ב, שוק יעד מרכזי של החברה.
ליו מביאה עימה ניסיון עשיר בהובלת יוזמות בתחום הבינה המלאכותית ובהרחבת שווקים בינלאומיים בתחומי הפעילות של החברה. בשנים האחרונות, במסגרת תפקידה במיקרוסופט העולמית, היא הובילה שותפויות אסטרטגיות פורצות דרך בבינה מלאכותית, בתקופה קריטית שבה עברה הבינה המלאכותית הגנרטיבית ממעבדות המחקר ליישומים בארגונים. ליו עבדה עם יחידות מוצר, אסטרטגיה תאגידית וארגון ההשקעות, כדי לעצב את אסטרטגיית ה-AI של מיקרוסופט, לפתח מודלי חדירה לשוק, לבנות שיתופי פעולה בתוך האקוסיסטם ולסייע לארגונים מהגדולים בעולם להתחיל במסע האימוץ של הטכנולוגיה בשלביו הראשוניים. בתחילת דרכה המקצועית כיהנה ליו בתפקידים מרכזיים ב- Baidu, DiDi, ו- General Motors, שם הובילה את תהליכי המסחור והסקיילינג של טכנולוגיות נהיגה אוטונומית – תחום AI פורץ גבולות נוסף, שבדומה ל- AI גנרטיבי כיום, עבר מהתנסות ראשונית לשינוי עולמי.
בג’ין, ליו תוביל את התרחבות החברה בארה"ב, עם דגש על השגת לקוחות אסטרטגיים ראשונים ובניית רשת שותפים להפצה. המינוי הבכיר הזה מחזק משמעותית את יכולתה של ג’ין לתפוס נתח שוק במגזר ה- AI הארגוני הצומח במהירות. מהלך זה הוא חלק מהתרחבותה הגלובלית של החברה. לאחרונה החברה מינתה את סטפן קו (Stephen Ko) לעמוד בראש המרכז בסינגפור ולנהל את פעילותה באסיה-פסיפיק. קו מביא עימו ניסיון רב בניהול פרויקטים טכנולוגיים מתקדמים, לאחר שכיהן ב-AWS כראש תחום שותפויות והתרחבות באזור אסיה-פסיפיק.
בכל מרכז חדש החברה תפעל באמצעות הערוצים הבאים: הקמת רשת שותפי הפצה מקומיים (אינטגרטור, דאטה ו-BI, חברות ייעוץ), מכירה ישירה ללקוחות אסטרטגיים, והתאמת המוצר לשוק המקומי. המרכזים החדשים ישמשו כבסיס לוגיסטי ותפעולי, תוך מתן שירותי תמיכה טכנית ולקוחות מתקדמים ויתמכו בהמשך הרחבת הפעילות העסקית של החברה בזירות הבינלאומיות המרכזיות.
לדברי עודד טהורי, מנכ"ל ג'ין טכנולוגיות: "ההשקעות הגוברות של ארגונים בטכנולוגיות AI מייצרות עבורנו הזדמנות חסרת תקדים. בשנה האחרונה שוק הAI- הארגוני חווה האצה חסרת תקדים – הן בהיקפי השקעות והן בקצב האימוץ על ידי ארגונים בכל המגזרים, ואנו רואים בכך מנוע צמיחה מרכזי לשנים הקרובות. הבחירה להקים מרכזי פעילות בארצות הברית, באירופה ובאסיה-פסיפיק נובעת מחשיבותם כשלושת שווקי המפתח בעולם – כל אחד מהם מציב צרכים ייחודיים, קצב אימוץ שונה והזדמנויות מגוונות לשיתופי פעולה עם לקוחות ושותפים. הקמת המרכזים תאפשר לנו להעמיק את הקשר עם לקוחותינו בכל אחד מהאזורים, לספק מענה מותאם ומהיר לשווקים המקומיים, ולבסס את מעמדנו כשחקן בינלאומי מוביל בתחום הבינה המלאכותית. הצטרפותה של פיונה ליו, המביאה איתה ניסיון עשיר ומוניטין מקצועי בהובלת כניסת החברה לשוק האמריקאי, מראה על הבאת אמון בצוות ובטכנולוגיית החברה והבנת הפוטנציאל שלה לפרוץ. פיונה תסייע לנו לספק פתרונות בעלי ערך מוסף אמיתי לעסקים ולזרז את הצמיחה הגלובלית של החברה".
החברה מוכרת כיום את מוצריה החדשניים בתחום הבינה המלאכותית לעשרות חברות וארגונים בשוק הישראלי בתחומי התשתיות, התעשיות הביטחוניות, הפיננסים ועוד. בין לקוחות החברה נמנים התעשייה האווירית, ישראכרט, ביטוח ישיר, אמדוקס, שפיר, מכללת רייכמן, אוניברסיטת בן גוריון, קבוצת דלק ועוד.