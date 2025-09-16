תרומה לשיקום מכון ויצמן: קרן מנדל נרתמת לעזרת המדע בישראל

קרן ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל הודיעה על תרומה בסך 26 מיליון דולר למכון ויצמן למדע ברחובות, מקרן המענקים ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל MSF, לשיקום המעבדות והציוד שנפגעו בעקבות מתקפת הטילים האיראנית ביוני האחרון. במתקפה נפגע קשות המכון לחקר הסרטן ונגרם נזק חמור למבנה כימיה למחקר של חומרים מתקדמים. מעל 50 מעבדות מחקר הושבתו, והיקף הנזקים נאמד בין 1.5 ל 2 מיליארד ש״ח.
התרומה תסייע למדעניות ולמדענים במכון להקים מחדש מעבדות, לרכוש ציוד חיוני ולהחזיר למסלול מחקר מדעי פורץ דרך בתחומים קריטיים לטובת מדינת ישראל והאנושות כולה.
נשיא קרן מנדל, פרופ’ יהודה ריינהרץ: "קרן מנדל פועלת מתוך מחויבות וחזון ציוני לתמוך במוסדות המובילים של העם היהודי ושל מדינת ישראל. ההרס שנגרם למכון ויצמן הוא מכה קשה עבור המדע בקנה מידה עולמי, הקשר של הקרן ומכון ויצמן מתבסס על שנים של ידידות ואנו גאים לעמוד לצד החוקרות והחוקרים בכדי לאפשר להם להמשיך בעבודתם החיונית לטובת האנושות."
פרופ’ אלון חן, נשיא מכון ויצמן למדע: ״אני מודה לקרן מנדל על נדיבותה ועל מחויבותה המתמשכת למכון ויצמן. בשנים האחרונות הקרן תמכה בחזון המשותף שלנו לקידום הדיאלוג הפורה שבין מדע לתרבות ולאמנות, וכעת היא נחלצת לעזרתנו בשעת מבחן, מתוך הבנה עמוקה בחשיבותו של המדע לחוסנה של החברה והמדינה. התרומה המשמעותית הזו מהווה עבורנו מקור כוח והשראה להמשיך ולשקם את חלקי המכון שנפגעו, לחזק את תשתיות המחקר, ולהבטיח שישראל תמשיך להיות ניצבת בחזית המדע העולמי.״
קרן ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל, מהקרנות הפילנתרופיות היהודיות הגדולות בעולם, תרמה בשנת המלחמה 210 מיליון שקלים כחלק ממאמץ החירום הלאומי של מדינת ישראל. תרומותיה של קרן מנדל למדינת ישראל מסתכמות עד כה בכ- 3 מיליארד שקלים.
קרן מנדל תרמה לאחרונה 55 מיליון שקלים לסיוע לבניית בתים חדשים ביישובי העוטף. תרומה זו הצטרפה לתרומות של הקרן שניתנו במהלך השנה, בסכום של 100 מיליון שקלים, לסיוע להתחדשות החקלאית בעוטף עזה, סיוע לעסקים קטנים, סיוע לסטודנטים במילואים, לכפרי סטודנטים של עמותת "איילים", למחשבים לילדים לצורך לימוד מרחוק, לסיוע לטיפול בטראומה, לקהילות שנפגעו במהלך מלחמת חרבות ברזל, ועוד. כמו כן, הקרן הודיעה על תרומה של 55 מיליון שקלים להתחדשות עמק הצבאים בירושלים.