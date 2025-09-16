כנפיים אחזקות: השלמת עסקת רכישת חברת אלבטרוס מכלולים תעופתיים בתחום הייצור התעשייתי-בטחוני

כנפיים אחזקות בע"מ ("כנפיים", ת"א: כנפים; KNFM), חברת החזקות בתחום התעופה, הודיעה היום, בהמשך לדיווח מיום 1 בספטמבר 2025, על השלמת העסקה לרכישת חברת אלבטרוס א.ד מכלולים תעופתיים בע"מ ("אלבטרוס"), העוסקת בתחום הייצור התעשייתי-ביטחוני, באמצעות כנפי תחזוקה (שותפות מוגבלת, 100% בבעלות כנפיים), זאת לאחר התקיימות התנאים המתלים.
במועד השלמת העסקה רכשה כנפי תחזוקה את מלוא הון המניות של אלבטרוס ממר דורי ששון, המשמש גם כמנכ"ל אלבטרוס ("המוכר") וכנפיים העמידה לאלבטרוס הלוואת בעלים בסך של 5 מיליון ש"ח, אשר שימשו לפירעון החלק הארי של יתרת הלוואות הבעלים הקיימות באלבטרוס.
בנוסף, עפ"י ההסכם, לכנפי תחזוקה התחייבות לשלם למוכר סך כולל של 5.4 מיליון ש"ח בארבעה תשלומים שנתיים שווים (הצמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן), החל משנה לאחר מועד השלמת העסקה, כאשר כנפיים תהא ערבה כלפי המוכר לקיום התחייבויות כנפי תחזוקה על פי ההסכם.
כמו כן, עם השלמת העסקה נחתם הסכם שירותי ניהול בין אלבטרוס לבין המוכר, המסדיר את תנאי כהונתו כמנכ"ל אלבטרוס.