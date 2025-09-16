קבוצת תדיראן נכנסת לתחום קירור חוות השרתים

קבוצת תדיראן מדווחת כי החברה הבת, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ, התקשרה עם חברת שניידר אלקטריק ישראל בע"מ, בהסכם לתקופה של 5 שנים, על פיו תשמש תדיראן כמפיצה ומשווקת מורשית בישראל ובמדינות האזור הכלכלי האירופי (EEA) ובשווייץ, של מערכות קירור ייעודיות לחוות שרתים.
שניידר אלקטריק ישראל משמשת כסניף הישראלי של שניידר אלקטריק (Schneider Electric), קונצרן גלובאלי בפריסה בינ"ל רחבה הפועל ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם אשר נסחר בבורסת פאריס ומהווה חלק ממדד CAC40. ליבת הפעילות של שניידר אלקטריק הינה בתחומי ניהול אנרגיה ואוטומציה תעשייתית בתחומים שונים ובכלל זה, פיתוח וייצור מגוון פתרונות לחוות שרתים לרבות מערכות קירור, תשתיות חשמל, מערכות ניטור ובקרה, מערכות אל-פסק (UPS) וכיו"ב. תאגיד שניידר אלקטריק נחשב לאחד המובילים בעולם בתחום קירור חוות השרתים ומחזיק בנתח שוק משמעותי מהשוק הגלובלי בתחום זה.
מערכות הקירור הינן רכיב קריטי בחוות השרתים. למיטב ידיעת החברה, שוק חוות השרתים בישראל חווה צמיחה משמעותית. מגמה זו מונעת, בין היתר, מהביקוש הגובר למחשוב ענן וליישומים מבוססי בינה מלאכותית.
ההתקשרות בהסכם עולה בקנה אחד עם אחד מיעדיה העסקיים של תדיראן להרחבת סל המוצרים של מוצרי מיזוג אוויר לתחומים נוספים לרבות תחום חוות השרתים. בכוונת החברה להיכנס לפעילות זו על בסיס הידע והניסיון שלה בתחום אספקת מערכות מיזוג אוויר לשוק המסחרי תעשייתי וכן בהתבסס על יכולות ומערך השירות שלה, תוך הכשרת כוח אדם ייעודי.