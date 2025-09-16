שווקים: אופטימיות יתר ב-AI ולקראת הורדת ריבית, בנקים מרכזיים מזהירים ומרגיעים

גולדמן :
AI Mania
הקניות נטו בשבוע שעבר בסקטור הטכנולוגיה העולמית הייתה הגדולה ביותר בשבעת החודשים האחרונים, ומדורגת באחוזון ה-99 בהשוואה לחמש השנים האחרונות.
AI נמצא בטריטוריה הכי overbought מאז יולי 2024, ממש לפני ההתפרקות של קיץ שנה שעברה.
BNP:
מניות בארה״ב נמצאות ברמות שיא לקראת החלטת הפד הקרובה, עם סימנים של אופטימיות מופרזת סביב ההפחתה הצפויה הראשונה בריבית. התמונה מזכירה את שנת 2019, אז היו ההפחתות חיוביות בטווח הארוך, אך הובילו לירידה בשוק בסוף ספטמבר, על רקע גורמים עונתיים.
DB:
חלק ניכר מהאתגרים הנוכחיים בשווקים נובעים ממדיניות, אך משמעות הדבר גם היא שלקובעי המדיניות יש אפשרות לבצע התאמות במקרה של ירידות חדות כפי שראינו, למשל, בהארכת המכסים ב-90 יום באפריל. הדבר רלוונטי במיוחד כיום בתחום המדיניות הפיסקלית, כאשר עליית התשואות בקצה הארוך של עקומת האג”ח מפעילה לחץ גובר על ממשלות. בנוסף, לבנקים המרכזיים עדיין יש מרחב נרחב להפחתת ריבית, ואנו עדיין רחוקים ממצב של מיתון בכלכלות המרכזיות. לכן, גם אם מתחילים להופיע סימני אזהרה באופק, אין מדובר בתרחיש של ירידה ממושכת בסיכון (risk-off). למעשה, מספר מהמורות במהלך המחזור הנוכחי התבררו זמניים בלבד, ולא כסיום של מגמת העלייה בשווקים. ראינו תרחיש דומה גם בקיץ שעבר, בסביבה שיש לה מאפיינים דומים מאוד להיום.