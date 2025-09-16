הועידה ה-10 לאנרגיה ולכלכלה בסימן תחרות וצמיחה

שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן: "כל עוד אני השר – מחיר הגז לא יעלה בסנט אחד! אני אומר זאת לחברות הגז ולציבור בישראל".

הועידה ה-10 לאנרגיה ולכלכלה נפתחה היום במתחם אווניו באיירפורט סיטי, עם דבריו של שר האנרגיה והתשתיות – אלי כהן, הליכוד, ערב תחילת פעילות קרקעית של צה"ל בעיר עזה ולאחר שנתיים של מלחמה במספר חזיתות. הוועידה עסקה בתחומים רבים, החל ממושב מימון ושוק הון, מושב אנרגיות מתחדשות, דרך מושב ייצור חשמל פרטי מגז טבעי, מושב אגירת אנרגיה ועד מושב אספקת חשמל.

אל מול למעלה מ-500 משתתפים, במספר מושבים שכללו אנשי מקצוע בכירים בשוק הפרטי לצד משרדי הממשלה והרשויות הממשלתיות פתח בדבריו שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, וציין; "כל מי שהיה מעורב ב-7.10 אנחנו נגיע אליו ונבוא איתו חשבון. אנחנו מתקדמים לעיר עזה אבל יכולים לעצור מחר, אם החמאס יניח את נשקו ויחזיר את חטופינו הביתה. דבר אחד בטוח, חמאס לא יהיה עוד."

בהתייחסותו לתחום אחריותו, ציין השר, כי; "אנחנו משתמשים בגז ככלי מדיני ומייצאים למצרים וירדן. אנחנו ברורים מאוד שבתמורה לגז תהיה שמירה על הסכמי השלום."

בתחום האנרגיות המתחדשות, ציין השר כי: "לא עצרנו עם פרויקטים רבים בתענכים, בבורות צין ועוד. אנחנו נעמוד ביעד של המדינה – 2030 עם 30% אנרגיות מתחדשות. הדבר היחידי שעוצר אותנו כעת היא רשת ההולכה שעד 2028 היא כבר תדע לעמוד ביעד הזה.

חברת החשמל סיימה את השנה עם רווח והוא כולו יגיע להרחבת משק החשמל והשקעה בתשתיות. מטרתנו לשחרר כמה שיותר חסמים."

פעילות משק האנרגיה בחירום

השר כהן סיפר שבמהלך המבצע מול איראן והפגיעות במוקדי אנרגיה המדינה עמדה ביעדים. "למרות שהיו פגיעות בבז"ן, שאסדות הגז היו מושבתות ופגיעה באתרים ותחנות כוח, לא היה חסר במדינת ישראל גז, דלק, מים וחשמל אפילו לא לרגע אחד. אני באופן אישי מאוד התרגשתי, הפעילות של כל החברות האנרגיה שהתגייסו ועמדו באתגרי משק האנרגיה לאורך התקופה האחרונה. על שעמדתם באתגר ונתתם ביטחון אנרגטי לתושבי מדינת ישראל. כך גם בגל החום, נפרץ השיא בביקוש שעבר את ה-17 אלף ג'יגה צריכה בשיא – ועמדנו גם בזה."

הרפורמה במשק החשמל

"לפני כחודש ציינו שנה לרפורמת החשמל. אני רוצה להודות לרשות החשמל, לאמיר והצוות על קידום והובלת הרפורמה. אני אומר שהתחרות עוד בתחילתה ואנחנו עובדים על המשכה והרחבתה. השנה, עד סוף השנה נעבור את 2 מיליון הלקוחות שמאפשרות חיסכון של 5%-10%."

יו״ר רשות החשמל אמיר שביט, הוסיף: "אם נסתכל על התקופה האחרונה בה עברנו את "עם כלביא" ואת שיא הביקוש בגל החום לפני כמה שבועות אנחנו נראה שמשק החשמל נוהל בהצלחה רבה על ידי נגה וכלל הגורמים, גם במצבים של פגיעה חברת החשמל התייצבה ותיקנה במהירות את אספקת החשמל.

תוצאות 2024 מראות על הצלחת הרפורמה שהוחלטה במשק החשמל: הפרטה משמעותית והקטנת כושר הייצור בחברת חשמל, השקעות משמעותיות ברשת והפחתה משמעותית בדקות אספקה, ובתחילת 2025 גם הפחתת הפליטות באורות רבין חדרה. את הנתונים המלאים נפרסם בשבועות הקרובים בדו"ח מצב המשק."

עוד הוסיף; "יש כאן דיבורים על תקיעות ותלונות אבל אני רואה כאן משק אחר - אני רואה צעד קדימה את המשק ברמה אסטרטגית- עד לסוף העשור ואפילו כבר בשנה הבאה בכניסה המסחרית של יחידה 80 ועוד לפחות 4 תחנות גז יעילות, והיקפי סולארי ואגירה גדולים ונראה שיפור דרמטי בפליטות ובאמינות המשק. רק כדי לסבר את האוזן בתוכנית נגה ב-2022 דובר על כ-3,000 מגה ואט אגירה והיום אנחנו חילקנו תשובות חיוביות למעלה מ-7,000 מגה ואט. הרשות ועובדיה ימשיכו להוביל את המשק להיות אמין, יעיל ונקי."





קרדיט צילום: שאולי לנדנר, סטודיו ארט



שיקי פישר, מנכל בפועל נגה, ציין: "האנרגיות המתחדשות הן אתגר גדול עבורנו כמנהל המערכת. אתן דוגמה, עוד לא נמצאה מערכת ה-ai או כל מערכת אחרת שיכולה לצפות את כמות הייצור של המתחדשות ביום קדימה ותוך כדי עקב אובך או עננות מעל הפאנלים. מה שקרה ב-28.4.25 בחצי האי האיברי זה את אשר יגורנו, בא לנו. אבל, אם תסתכלו ב-10 השנים האחרונות, כמות הייצור במתחדשות עולה וכמות השימוש בפחם יורדת. בשנת 2024 הגענו ל-14% מתחדשות ו-14% פחם. בשנת 2025 למרות המלחמה וגל החום אני מעריך שהמתחדשות ייצרו יותר מפחם. אז חשוב לי להגיד שנגה רוצה להבטיח את האיזונים הנכונים של משק החשמל, צמצום פליטות, קידום מתחדשות תוך כדי אבטחה ושמירת הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל"

איתן פרנס – מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל, הוסיף כי: "ישראל נמצאת במצב גרועה כבר שנתיים. אנו חייבים לצאת ממנו ולתכנן קדימה עתיד טוב יותר. משק האנרגיה הירוקה מתקדמת. 15% מהצריכה בישראל מגיעה היום מאנרגיות מתחדשות וזה לא פחות מנס! מתוך חשש וצער, הגענו לתקרת זכוכיות להכניס עוד אנרגיות לרשת החשמל. אין לנו אפשרות לחבר עוד פרויקטים לרשת. ועדות התכנון עוצרות את ההתרחבות והפיתוח.

אני אומר ליושב ראש חברת חשמל – איפה התכנון, איפה העמידה בזמנים? מתי נדע לנהל מתקני אגירה? משק החשמל לא עומד ביעדים ולא מנוהל.

לאמיר שביט – אני אומר שהצלחנו לשכלל את משק החשמל. הדיאלוג עם השוק הפרטי הוא חובה והשחקנים החדשים מסתכלים עליך לקידום השוק."

מריאן כהן, יו"ר מועצת התאחדות התעשיינים ונשיר קבוצת MER בפתח הוועידה ה-10 לאנרגיה וכלכלה: "כל מפעל שמתייעל תורם לרשת ותורם לחוסן האנרגטי של כולנו. יש לנו חזון משותף – מדינה מתקדמת עם תעשייה מתקדמת. אנחנו יכולים לבחור האם להסתכל על התעשייה כצרכן שצריך להשגיח עליו או כשותף. אני קורא לממשלה והרשויות להרחיב את משק החשמל ולהכניס עוד תחנות כוח נוספות."

קרן ברק, יו"ר פורום יצרני החשמל הפרטי מגז טבעי ומימן אמרה במושב ייצור חשמל פרטי מגז טבעי בוועידה ה-9 לאנרגיה ולכלכלה, כי: "שמחתי לשמוע את אמיר שביט שאמר שרשת ההולכה טובה יותר כיום וזה מאפשר לנו להעביר יותר אנרגיה. אני ממליצה שחברת חשמל תתמקד בהולכה ואנחנו ביצור. הרפורמה הצליחה וייצור החשמל עבר להיות זול יותר, זמין ובפיתוח קצר כאשר זה עבר ליצרנים הפרטיים ולא חברת החשמל. אנחנו רוצים את השוק הכי יעיל, הכי משוכלל והכי מתקדם. היצרניות הפרטיות השקיעו 30 מיליארד שקל לסגירת חובות של חברת החשמל אבל גם השקיעו בזמן חירום ביצור חשמל שמנעו קשיים ביצור חשמל."





קרדיט צילום: שאולי לנדנר, סטודיו ארט