וול סטריט - הפתעה בנתוני המכירות הקמעונאיות - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום ירידות נוסף הכה את הבורסה התל-אביבית, וקרנות הנאמנות משקפות את השוני בסקטורים השונים: חיוב יומי: ביטוח בבלעדיות, חיוב חודשי: מניות טכנולוגיה בבלעדיות, חיוב שנתי: אין שינוי עם בנקים וקצת ביטוח... בצד השלילי של המצב נמצא: רמה יומית: ת"א 90 ודולר-שקל, רמה חודשית: ביטוח בבלעדיות, ורמה שנתית: דולר ואג"ח דולרי.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם הקרנות שגייסו הכי הרבה בחודש הדיווח האחרון (יולי-2025):

כאמור, השבוע אנו מסתכלים על הקטגוריה מצד הגיוסים והגדלים: הקרן שהצליחה לגייס הכי הרבה הייתה אנליסט 20/80, כאשר גודלה עומד על 1.179 מיליארדי דולר שהוא הגודל השני בהיקפו. ומה עשתה הקרן הגדולה ביותר (אילים 20/80 עם 2.677 מיליארדי שקלים)? היא עומדת במקום השלישי מבחינת הגיוסים עם 52.55 מיליוני שקלים. אוקי? אבל מה עם הביצועים? ברמה היומית, סיגמא אג"ח משלובת + 20% הניבה 0.04%- ובכך הייתה הקרן שירדה הכי פחות...

ברמה החודשית נציין את פינסה 20/80 שירדה 0.01%- כאשר מתחילת השנה נמצא את אי-בי-אי 20/80 עם 8.99% מול ממוצע קטגוריה של 7.05. אותה הקרן מובילה שנתית עם 16.12% מול ממוצע של 13.41% כאשר בטווח הארוך של שלוש שנים נציין את ב.אלטרנטיב 20/80 עם 32.48% מול ממוצע של 23.64%. הקרן של סיגמא הינה היקרה ביותר עם דמי ניהול שנתיים של 0.85% כאשר קרן אחת (אנליסט) מעוכבת עדכון בגלל אופי הנכסים שבה.

הבורסות

ארה"ב: מחכים ליום רביעי: החלטת הריבית. למרות שידוע שתהיה כזו, ובגובה של 0.25%, המתח נמצא ב-Statement שילווה את ההורדה ובנאום של ג" פאול אחרי זה. בקיצור: האם יהיה המשך או שמדובר בהורדה חד פעמית! מעבר לכך, היום התקבלו נתוני המכירות הקמעונאיות והן יצאו הרבה מעבר לצפוי: גידול של 0.7% מול צפי של 0.4% בנתונן הגרעיני ו-0.6% מול צפי של 0.2% בנתון הכללי.

הפתעה חיובית מאוד כאשר אנו חיים כבר כמה חודשים תחת הרושם שמתקיים מיתון זוחל בארה"ב... העניין הוא שהנתונים לא התקבלו בשמחה גדולה אלא באדישות. מדוע? כי קיבלנו עוד נתון מעניין: מחירי הייבוא עלו ב-0.3% מול צפי לירידה של 0.2%-. וזה אומר שחוזרים ל"שד" של האינפלציה הנובעת מן המכסים... אגב, בתחום הנדל"ן יציבות שלילית קטנה. בסה"כ, וול-סטריט "פיהקה" היום עם התוצאה הבאה:





תל-אביב: נאום ה"צמצום חיינו בטווח הקצר", המכונה נאום "ספרטה", שבר ביום שני את הבורסה בשעה 16:00 והמשיכה את השפעתו עליה גם בתחילת היום הסוער של יום שלישי (16-09). אבל, לכל אורך אורכו של יום המסחר המלא, המדדים והסקטורים חזרו וניסו לסגור את הפער שנוצר בתחילת היום. בסופו של דבר קיבלנו עדיין יום של ירידות לא חדות במיוחד (היו שסבלו יותר כמו הנדל"ן...) אבל רוב הנזק הראשוני נעלם.

האם ההסבר הממשלתי מצד ראש הממשלה עשה את שלו? האם היה זה מקרה של טעות בהערכה מצד קובעי המדיניות ביחס לאפקט הדברים? בכל מקרה, נראה שרוב הסבל הכרוך באירוע הזה כבר התקבל ונחווה. מעניין יהיה לראות אם זה נכון מחר. אגב, היציבות השלילית בוול-סטריט לא עזרה או הזיקה... סיום היום מצא את ת"א 35 בירידה של 0.13%- ואת ת"א 90 עם ירידה של 1.11%- כאשר הנדל"ן "חטף" 1.3%-, המניות הקטנות חטפו 1.26%-, מול הבנקים שסבלו ירידה קטנה בלבד של 0.06%-.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-15-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני ראינו קיטון נוסף של היקף הפעילות במניות המאכלסות את מדד ת"א 35: מחזור כללי של 1.386 מיליארדי שקלים בלבד, כאשר הנורמה מדברת על 1.5-1.7. במוסדיים, ממשיכים להיות באווירת החג המתקרבת: קניות: 306.8, מכירות: 343.1 => נטו: 36.3-. בסה"כ, יום רגוע למרות ה"שבירה" התוך יומית שהייתה. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את לאומי (18.0-) ואת נייס (20.5-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו הפניקס (10.3) ושופרסל (15.0).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



