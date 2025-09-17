קופות גמל, תשואות אוגוסט 2025 לפני גמל נט - מיטב מנצחים ב-3 מסלולים כולל S&P500

מימין למעלה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.



נתוני FUNDER, לתשואות בגופים השונים. מודל קופות הגמל מתנהל בהתאם לחתך הגילאים (מה שמכונה המודל הצ'יליאני), ומיושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.



תובנות ונתונים כלליים

1. פער של כמעט פי-2 בתשואה בין המקום הראשון לאחרון במסלול 50-60.

2. פערים משמעותיים בתשואות במסלול המניות.

3. מרבית הגופים במסלול המחקה S&P500 בתשואה שלילית, למרות תשואות חיוביות במדד עצמו.

4. תשואה ממוצעת של פחות מ-1% במסלול המחקה S&P500 לעומת תשואה ממוצעת של מעל 14% במסלול המניות.

5. גם בתשואה בשנה האחרונה, כל המסלולים – עד גיל 50, בין 50-60, מעל גיל 60 ומסלול המניות בתשואה גבוהה יותר ממסלול המחקה את מדד ה-S&P500.

6. מסלול ה-S&P500 מוביל עדיין בתשואה ל-3 שנים על המסלולים השונים.

7. מיטב מציגים תשואה ל-5 שנים במסלול המחקה S&P500, ישנם שלושה גופים שהתשואה שהם מציגים במסלול המניות גבוהה יותר מהתשואה הזו.

8. כמות הגופים בתשואה מעל 100% במסלול המניות, ירדה ל-2 גופים.



תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

במסלול לגילאי 50 ומטה, המסלול החשוף יותר לסיכון, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.16% לעומת 1.16% בחודש שעבר. טווח התשואות נע החודש בין 0.87% (מור) ל-1.33% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 10.02%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15.86%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים ל-3 שנים עלתה ל-34.64%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 שנים ירדה ל-54.33%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.33%. מיטב במקום השני עם 1.29%. אנליסט (1.13% החודש) עברו להוביל מתחילת השנה עם 10.86% על חשבון מור (0.87% החודש). אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 18.82%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 41.86%. מור מובילים בתשואה ל-5 שנים.



קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 1.33% 10.25% 15.83% 33.27% 52.40% 4,175 9793 מיטב 1.29% 10.13% 16.46% 36.36% 57.23% 3,883 7215 הפניקס 1.23% 10.46% 17.71% 33.52% 58.62% 9,680 9916 הראל 1.22% 9.27% 14.07% 29.56% 49.37% 2,353 9744 אלטשולר שחם 1.19% 9.52% 13.76% 33.28% 40.22% 5,133 9950 אנליסט 1.13% 10.86% 18.82% 41.86% 60.61% 5,802 9730 כלל 1.08% 10.29% 16.01% 30.56% 54.31% 2,379 9651 מגדל 0.98% 9.83% 15.48% 33.97% 52.79% 1,861 9779 ילין לפידות 0.95% 8.85% 13.77% 37.77% 55.47% 4,259 9939 מור 0.87% 10.71% 16.67% 36.27% 62.27% 6,440 12532 אינפיניטי (*) 0.33% 9.53% 16.76% 37.40% 56.66% 100 7231 ממוצע 1.13% 10.02% 15.86% 34.64% 54.33%



תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מנצחים החודש במסלול

במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים המשמעותיים יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1% לעומת 0.99% בחודש שעבר. טווח התשואות החודש נע בין 0.69% (מור) ל-1.22% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-8.65%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 13.67%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-30.19%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-46.98%.

מיטב הם המנצחים החודש עם 1.22%, אלטשולר שחם במקום שני עם 1.19%. כלל (1% החודש) עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 9.08% על חשבון מור 0.69% החודש). הפניקס (0.92% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.51%. ילין לפידות (0.88% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 30.42%. מיטב מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 53.8%. ראוי לשים לב לתשואה ל-5 שנים של אינפיניטי במסלול, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.



קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60 שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 1.22% 8.99% 14.60% 33.26% 53.80% 18,377 103 אלטשולר שחם 1.19% 8.15% 11.92% 27.29% 34.97% 28,954 9951 הראל 1.14% 7.94% 12.36% 26.36% 45.15% 6,305 9742 מנורה מבטחים 1.14% 8.49% 13.10% 27.84% 45.51% 4,579 9792 כלל 1.00% 9.08% 14.42% 28.04% 46.59% 3,824 9652 מגדל 0.96% 8.72% 13.72% 30.06% 47.25% 3,684 9780 הפניקס 0.92% 9.06% 15.51% 31.86% 49.27% 6,305 9529 ילין לפידות 0.88% 8.21% 12.63% 33.42% 49.23% 13,570 9940 אנליסט 0.85% 8.84% 14.73% 32.85% 46.91% 6,222 9731 מור 0.69% 8.99% 13.70% 30.88% 51.12% 16,038 12533 אינפיניטי (*) 0.58% 8.90% 14.97% 36.08% 54.89% 321 7232 ממוצע 1.00% 8.65% 13.67% 30.19% 46.98%



תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב מנצחים החודש במסלול

קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.89% מול 0.62% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 0.7% (מור) ל-1.11% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-6.36%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 10.06%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-22.04%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-31.28%.

מיטב מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.11%. מנורה מבטחים במקום שני עם 1.01%. מיטב עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 6.91% על חשבון הפניקס (0.92% החודש). הפניקס עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 11.73%. מיטב מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 24.82%, וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 37.89%. גם במסלול זה ראוי לשים לב לתשואה של אינפיניטי בחתכי הזמן השונים, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.



קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 1.11% 6.91% 11.16% 24.82% 37.89% 13,829 551 מנורה מבטחים 1.01% 6.59% 10.57% 21.65% 28.95% 2,823 9794 אלטשולר שחם 0.93% 5.70% 8.33% 20.22% 24.36% 11,289 9952 הראל 0.93% 5.57% 8.74% 17.76% 27.96% 13,555 9745 הפניקס 0.92% 6.88% 11.73% 23.37% 36.22% 9,090 401 מגדל 0.87% 6.52% 10.43% 22.42% 30.92% 2,241 9781 כלל 0.87% 6.48% 10.49% 19.64% 32.32% 11,186 9653 אנליסט 0.79% 6.74% 10.84% 23.46% 28.81% 1,977 9732 ילין לפידות 0.72% 6.23% 9.15% 23.44% 29.66% 7,708 9941 מור 0.70% 5.99% 9.23% 23.57% 35.66% 10,153 12534 אינפיניטי (*) 0.56% 7.68% 13.25% 26.88% 37.21% 131 7233 ממוצע 0.89% 6.36% 10.06% 22.04% 31.28%



תשואות מסלול מניות –מנורה מבטחים מנצחים במסלול

מסלול המניות, המסלול שצובר לאחרונה תאוצה בקרב המשקיעים, ובמקביל חווה גידול בהיקף הנכסים. התשואה מן הסתם במסלול תנודתית מחודש לחודש. התשואה החודשית הממוצעת עומדת על 1.14% לעומת 1.93% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 0.17% (אינפיניטי) ל-1.87% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-14.22%. ממוצע התשואה השנתית דומה לחודש שעבר על 22.95%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-54.87%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-88.46%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.87%. הראל במקום שני עם 1.52%. מור (0.87% החודש) מובילים מתחילת השנה עם 15.6%. הפניקס עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 25.34% על חשבון אינפיניטי, שעדיין מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן, 3 ו-5 שנים.



קופות גמל מסלול מניות שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 1.87% 14.89% 23.02% 51.06% 88.60% 407 1364 הראל 1.52% 14.36% 22.53% 47.21% 84.54% 1,208 761 מיטב 1.31% 14.96% 24.64% 53.14% 88.44% 2,149 877 כלל 1.26% 14.93% 23.75% 43.80% 85.36% 1,057 127 מגדל 1.22% 14.59% 24.16% 53.06% 86.88% 878 863 הפניקס 1.17% 14.67% 25.34% 49.37% 92.88% 1,817 961 אלטשולר שחם 1.15% 13.11% 18.94% 50.94% 59.91% 3,155 1375 ילין לפידות 1.10% 12.60% 20.65% 57.73% 100.17% 5,962 1036 אנליסט 0.95% 11.91% 20.94% 57.59% 87.37% 6,225 814 מור 0.87% 15.60% 23.58% 49.66% 93.33% 5,177 12531 אינפיניטי 0.17% 14.83% 24.92% 90.05% 105.53% 462 1536 ממוצע 1.14% 14.22% 22.95% 54.87% 88.46%



תשואות מסלול מחקה S&P500 : מיטב מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. ראוי לשים לב להבדלים בין הגופים השונים למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. כמו-כן ראוי לשים לב לתנודתיות בין חודש לחודש. ראוי גם להשוות את תשואת הגופים לתשואת המדד עצמו.

התשואה הממוצעת בין הגופים השונים עומדת החודש על 0.08%- לעומת 3.25% בחודש שעבר. מתחילת השנה עומדת התשואה הממוצעת על 0.72%. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-5.88%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-67.18%. מיטב היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים.

מיטב מנצחים החודש במסלול עם 0.18%, הפניקס במקום שני עם 0.17%. הפניקס עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 1% על חשבון אלטשולר שחם. מיטב מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 68.7%. רק מיטב מציגים תשואה ל-5 שנים במסלול.



קופות גמל מסלול מחקה S&P500 שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 0.18% 0.94% 6.21% 66.90% 93.30% 2,316 13246 הפניקס 0.17% 1.00% 6.01% 68.70% --- 6,006 13263 מנורה מבטחים 0.08% 0.85% 6.08% 66.02% --- 923 13946 הראל -0.06% 0.64% 5.78% 67.31% --- 3,446 13501 כלל -0.20% 0.48% 5.65% 66.66% --- 1,849 13343 מגדל -0.21% 0.56% 5.75% 67.49% --- 1,926 13565 אנליסט -0.26% 0.65% 5.75% --- --- 711 13855 אלטשולר שחם -0.32% 0.66% 5.79% --- --- 584 14858 ממוצע -0.08% 0.72% 5.88% 67.18% ---

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.





