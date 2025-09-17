תיק אישי
קופות גמל, תשואות אוגוסט 2025 לפני גמל נט - מיטב מנצחים ב-3 מסלולים כולל S&P500

תשואות קופות גמל - אוגוסט 2025 | מנורה מבטחים מנצחים במסלול תלוי גיל נוסף וגם במסלול המניות | אכזבה במסלול ה-S&P500 החודש | כל המסלולים עוקפים את מסלול ה-S&P500 בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה | רק שני גופים במסלול המניות עם תשואה מעל 100% | ליגת FUNDER לקופות הגמל בחתך המסלולים השונים

 

 
מיטב מנצחים ב-2 מסלולים תלויי גיל / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime מיטב מנצחים ב-2 מסלולים תלויי גיל / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
17/09/2025

מימין למעלה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, צילום: יח״צ; איציק שנידובסקי, מנכ״ל אנליסט השקעות, צילום: יח״צ; יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי.
 

נתוני FUNDER, לתשואות בגופים השונים. מודל קופות הגמל מתנהל בהתאם לחתך הגילאים (מה שמכונה המודל הצ'יליאני), ומיושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.


תובנות ונתונים כלליים

1. פער של כמעט פי-2 בתשואה בין המקום הראשון לאחרון במסלול 50-60.

2. פערים משמעותיים בתשואות במסלול המניות.

3. מרבית הגופים במסלול המחקה S&P500 בתשואה שלילית, למרות תשואות חיוביות במדד עצמו.

4. תשואה ממוצעת של פחות מ-1% במסלול המחקה S&P500 לעומת תשואה ממוצעת של מעל 14% במסלול המניות.

5. גם בתשואה בשנה האחרונה, כל המסלולים – עד גיל 50, בין 50-60, מעל גיל 60 ומסלול המניות בתשואה גבוהה יותר ממסלול המחקה את מדד ה-S&P500.

6. מסלול ה-S&P500 מוביל עדיין בתשואה ל-3 שנים על המסלולים השונים.

7. מיטב מציגים תשואה ל-5 שנים במסלול המחקה S&P500, ישנם שלושה גופים שהתשואה שהם מציגים במסלול המניות גבוהה יותר מהתשואה הזו.

8. כמות הגופים בתשואה מעל 100% במסלול המניות, ירדה ל-2 גופים.
 

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

במסלול לגילאי 50 ומטה, המסלול החשוף יותר לסיכון, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.16% לעומת 1.16% בחודש שעבר. טווח התשואות נע החודש בין 0.87% (מור) ל-1.33% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 10.02%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15.86%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים ל-3 שנים עלתה ל-34.64%, והתשואה הממוצעת בין הגופים במצטבר ל-5 שנים ירדה ל-54.33%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.33%. מיטב במקום השני עם 1.29%. אנליסט (1.13% החודש) עברו להוביל מתחילת השנה עם 10.86% על חשבון מור (0.87% החודש). אנליסט מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 18.82%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 41.86%. מור מובילים בתשואה ל-5 שנים.
 

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

שם קופה

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

1.33%

10.25%

15.83%

33.27%

52.40%

4,175

9793

מיטב

1.29%

10.13%

16.46%

36.36%

57.23%

3,883

7215

הפניקס

1.23%

10.46%

17.71%

33.52%

58.62%

9,680

9916

הראל

1.22%

9.27%

14.07%

29.56%

49.37%

2,353

9744

אלטשולר שחם

1.19%

9.52%

13.76%

33.28%

40.22%

5,133

9950

אנליסט

1.13%

10.86%

18.82%

41.86%

60.61%

5,802

9730

כלל

1.08%

10.29%

16.01%

30.56%

54.31%

2,379

9651

מגדל

0.98%

9.83%

15.48%

33.97%

52.79%

1,861

9779

ילין לפידות

0.95%

8.85%

13.77%

37.77%

55.47%

4,259

9939

מור

0.87%

10.71%

16.67%

36.27%

62.27%

6,440

12532

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

0.33%

9.53%

16.76%

37.40%

56.66%

100

7231

ממוצע

1.13%

10.02%

15.86%

34.64%

54.33%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מנצחים החודש במסלול

במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים המשמעותיים יותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1% לעומת 0.99% בחודש שעבר. טווח התשואות החודש נע בין 0.69% (מור) ל-1.22% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-8.65%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 13.67%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-30.19%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-46.98%.

מיטב הם המנצחים החודש עם 1.22%, אלטשולר שחם במקום שני עם 1.19%. כלל (1% החודש) עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 9.08% על חשבון מור 0.69% החודש). הפניקס (0.92% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.51%. ילין לפידות (0.88% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 30.42%. מיטב מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 53.8%. ראוי לשים לב לתשואה ל-5 שנים של אינפיניטי במסלול, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.
 

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

שם קופה

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

1.22%

8.99%

14.60%

33.26%

53.80%

18,377

103

אלטשולר שחם

1.19%

8.15%

11.92%

27.29%

34.97%

28,954

9951

הראל

1.14%

7.94%

12.36%

26.36%

45.15%

6,305

9742

מנורה מבטחים

1.14%

8.49%

13.10%

27.84%

45.51%

4,579

9792

כלל

1.00%

9.08%

14.42%

28.04%

46.59%

3,824

9652

מגדל

0.96%

8.72%

13.72%

30.06%

47.25%

3,684

9780

הפניקס

0.92%

9.06%

15.51%

31.86%

49.27%

6,305

9529

ילין לפידות

0.88%

8.21%

12.63%

33.42%

49.23%

13,570

9940

אנליסט

0.85%

8.84%

14.73%

32.85%

46.91%

6,222

9731

מור

0.69%

8.99%

13.70%

30.88%

51.12%

16,038

12533

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

0.58%

8.90%

14.97%

36.08%

54.89%

321

7232

ממוצע

1.00%

8.65%

13.67%

30.19%

46.98%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב מנצחים החודש במסלול

קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.89% מול 0.62% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 0.7% (מור) ל-1.11% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-6.36%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 10.06%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-22.04%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-31.28%.

מיטב מנצחים החודש גם במסלול זה עם 1.11%. מנורה מבטחים במקום שני עם 1.01%. מיטב עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 6.91% על חשבון הפניקס (0.92% החודש). הפניקס עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 11.73%. מיטב מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 24.82%, וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 37.89%. גם במסלול זה ראוי לשים לב לתשואה של אינפיניטי בחתכי הזמן השונים, אולם הם לא נכללו בטבלה הכללית.
 

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

שם קופה

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

1.11%

6.91%

11.16%

24.82%

37.89%

13,829

551

מנורה מבטחים

1.01%

6.59%

10.57%

21.65%

28.95%

2,823

9794

אלטשולר שחם

0.93%

5.70%

8.33%

20.22%

24.36%

11,289

9952

הראל

0.93%

5.57%

8.74%

17.76%

27.96%

13,555

9745

הפניקס

0.92%

6.88%

11.73%

23.37%

36.22%

9,090

401

מגדל

0.87%

6.52%

10.43%

22.42%

30.92%

2,241

9781

כלל

0.87%

6.48%

10.49%

19.64%

32.32%

11,186

9653

אנליסט

0.79%

6.74%

10.84%

23.46%

28.81%

1,977

9732

ילין לפידות

0.72%

6.23%

9.15%

23.44%

29.66%

7,708

9941

מור

0.70%

5.99%

9.23%

23.57%

35.66%

10,153

12534

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

0.56%

7.68%

13.25%

26.88%

37.21%

131

7233

ממוצע

0.89%

6.36%

10.06%

22.04%

31.28%

 

 


תשואות מסלול מניות –מנורה מבטחים מנצחים במסלול

מסלול המניות, המסלול שצובר לאחרונה תאוצה בקרב המשקיעים, ובמקביל חווה גידול בהיקף הנכסים. התשואה מן הסתם במסלול תנודתית מחודש לחודש. התשואה החודשית הממוצעת עומדת על 1.14% לעומת 1.93% בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 0.17% (אינפיניטי) ל-1.87% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-14.22%. ממוצע התשואה השנתית דומה לחודש שעבר על 22.95%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-54.87%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-88.46%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.87%. הראל במקום שני עם 1.52%. מור (0.87% החודש) מובילים מתחילת השנה עם 15.6%. הפניקס עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 25.34% על חשבון אינפיניטי, שעדיין מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן, 3 ו-5 שנים.
 

קופות גמל מסלול מניות

שם קופה

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

1.87%

14.89%

23.02%

51.06%

88.60%

407

1364

הראל

1.52%

14.36%

22.53%

47.21%

84.54%

1,208

761

מיטב

1.31%

14.96%

24.64%

53.14%

88.44%

2,149

877

כלל

1.26%

14.93%

23.75%

43.80%

85.36%

1,057

127

מגדל

1.22%

14.59%

24.16%

53.06%

86.88%

878

863

הפניקס

1.17%

14.67%

25.34%

49.37%

92.88%

1,817

961

אלטשולר שחם

1.15%

13.11%

18.94%

50.94%

59.91%

3,155

1375

ילין לפידות

1.10%

12.60%

20.65%

57.73%

100.17%

5,962

1036

אנליסט

0.95%

11.91%

20.94%

57.59%

87.37%

6,225

814

מור

0.87%

15.60%

23.58%

49.66%

93.33%

5,177

12531

אינפיניטי

0.17%

14.83%

24.92%

90.05%

105.53%

462

1536

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.14%

14.22%

22.95%

54.87%

88.46%

 

 


תשואות מסלול מחקה S&P500  : מיטב מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. ראוי לשים לב להבדלים בין הגופים השונים למרות שמדובר במסלול מחקה מדד. כמו-כן ראוי לשים לב לתנודתיות בין חודש לחודש. ראוי גם להשוות את תשואת הגופים לתשואת המדד עצמו.

התשואה הממוצעת בין הגופים השונים עומדת החודש על 0.08%- לעומת 3.25% בחודש שעבר. מתחילת השנה עומדת התשואה הממוצעת על 0.72%. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-5.88%. תשואה מצטברת ממוצעת בין הגופים ב-3 השנים האחרונות עלתה ל-67.18%. מיטב היחידים שמציגים תשואה ל-5 שנים.

מיטב מנצחים החודש במסלול עם 0.18%, הפניקס במקום שני עם 0.17%. הפניקס עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 1% על חשבון אלטשולר שחם. מיטב מובילים בתשואה ב-3 השנים האחרונות עם 68.7%. רק מיטב מציגים תשואה ל-5 שנים במסלול.
 

קופות גמל מסלול מחקה S&P500

שם קופה

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

0.18%

0.94%

6.21%

66.90%

93.30%

2,316

13246

הפניקס

0.17%

1.00%

6.01%

68.70%

---

6,006

13263

מנורה מבטחים

0.08%

0.85%

6.08%

66.02%

---

923

13946

הראל

-0.06%

0.64%

5.78%

67.31%

---

3,446

13501

כלל

-0.20%

0.48%

5.65%

66.66%

---

1,849

13343

מגדל

-0.21%

0.56%

5.75%

67.49%

---

1,926

13565

אנליסט

-0.26%

0.65%

5.75%

---

---

711

13855

אלטשולר שחם

-0.32%

0.66%

5.79%

---

---

584

14858

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.08%

0.72%

5.88%

67.18%

---

 

 

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.



x