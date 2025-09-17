דוחות גלובליים: הורדות ריבית בארה"ב, מכסים בשווייץ ותמריצים בסין

אור ירוק לחידוש מחזור הורדות הריבית בארה"ב

דייוויד קול, כלכלן ראשי, יוליוס בר

הסטגנציה בשוק העבודה האמריקאי ולחצי האינפלציה שמתאזנים כתוצאה מהתייקרות המכסים, מאפשרים לבנק הפדרלי לחדש השבוע את מחזור הורדות הריבית בישיבת הוועדה המוניטרית הפתוחה (FOMC), לאחר שהוקפא מתחילת השנה. הכלכלה האמריקאית התקררה במידה ניכרת השנה, אך ההתאוששות האחרונה במכירות הקמעונאיות הפיגה חששות על כך שהיא בדרך להתרסקות. ביקוש מקומי מתון אך עמיד בארצות הברית פירושו שהבנק הפדרלי יכול להקל בהדרגה את עמדתו המגבילה על ידי הפחתת טווח היעד של ריבית קרנות הפד ב־25 נקודות בסיס בכל ישיבת FOMC עד מרץ 2026. הדבר ישנה את המדיניות המוניטרית האמריקאית מעמדה מגבילה לעמדה נייטרלית.

שוק העבודה נחלש, עם תוספת של 22,000 משרות בלבד באוגוסט ועם תיקונים כלפי מטה לנתוני העבר. עם זאת, הביקוש לעובדים נותר חזק מספיק כדי למנוע עלייה משמעותית באבטלה, שתצדיק הורדות גדולות של 50 נקודות בסיס. אותו היגיון חל גם על הביקוש המקומי הנחלש, שעדיין רחוק מלראות קריסה בצריכה הפרטית. נתוני המכירות הקמעונאיות לאוגוסט התאוששו לאחר תוצאה חלשה ביולי וצריכה מתונה לאורך השנה. הרקע של ביקוש מקומי מתון בארצות הברית מחזק את ההנחה שלחץ האינפלציה שנובע מהתייקרות המכסים מתקזז על ידי ירידה בלחץ האינפלציה שנובע ממחירי השירותים המקומיים, בעיקר מחירי הדיור. נתון זה מעלה את ההסתברות שהעלייה הנוכחית באינפלציה תהיה זמנית. אנו מצפים שתמונת הצמיחה המאוזנת בארצות הברית תישמר בחודשים הקרובים, ותצדיק מעבר הדרגתי ממדיניות מוניטרית מגבילה לעמדה נייטרלית. אנו מצפים שהבנק הפדרלי יחדש את הורדות הריבית בישיבת ה־FOMC שתתקיים השבוע, יוריד את טווח היעד של ריבית קרנות הפד ב־25 נקודות בסיס, וימשיך לעשות זאת בכל ישיבת FOMC עד מרץ 2026.



אחרי הלם המכסים, ההזדמנות מסתתרת במניות השוויצריות

מת'יו ראצ'טר, ראש מחקר אסטרטגיית מניות, יוליוס בר

המכס האמריקאי הבלתי צפוי התקבל בעמידות מפתיעה מצד השווקים, מה שמדגיש את כושר ההסתגלות של החברות השווייצריות ואת הציפייה שהפחתה עתידית של המכס תשמור את הסיכונים ארוכי טווח בתחום מוגבל. המשקיעים צריכים לשמור על עמדה ניטרלית כלפי השוק השווייצרי הרחב, תוך העדפה לחברות קטנות ובינוניות גמישות שיכולות לנצל את העלייה המחזורית באירופה.

המניות השווייצריות ספגו טלטלה לא רצויה ביום החג הלאומי כאשר וושינגטון הטילה מכס הדדי של 39% על מוצרים שווייצריים, לאחר שכשלו שיחות הסחר ממש לפני מועד ה־1 באוגוסט. שוויץ נמצאת בעמדה מועדפת למו"מ עם ארה"ב לאחר שהוטל עליה שיעור המכס בין הגבוהים ביותר בכלכלות אירופה. אף שהצעדים אינם כוללים כרגע את מגזר התרופות, הנטל על תעשיות ייצוא מרכזיות ובהם שעונים, מכונות וכלי מדידה מדויקים, הינו משמעותי ביותר.

עם זאת, השווקים קיבלו את החדשות ברוגע. המשקיעים מצפים שהמכס יופחת לרמה של כ־15%, בדומה לרף האיחוד האירופי, לנוכח מאמצי ברן להסכם ולנוכח היסטוריית ההתמודדות החזקה של החברות השווייצריות עם זעזועים חיצוניים. יצרנים רבים כבר בוחנים פתרונות חלופיים: חלק מהמפיצים בארצות הברית עשויים לאבד חוזים כאשר היצרנים עוקפים מתווכים או מעבירים חלק מהייצור לארצות הברית תוך ייצוא מחדש לאזורים אחרים.

תגובת השוק המאופקת מדגישה את ההערכה שחרף הקושי, המהלך לא צפוי לפגוע במנוע הייצוא של שווייץ בטווח הבינוני. מנקודת מבט גלובלית אנו נותרים ניטרליים על מניות שווייץ בכללותן, בשל נטייתן ההגנתית והלחץ המתמשך על הרווחיות. מנהיגות השוק באירופה עברה באופן חד למגזרים ערכיים ומחזוריים מוכווני פנים שנהנים מצמיחה משופרת ומחבילת תמריצים פיסקליים רחבת היקף, תוך התמודדות עם פחות סיכוני מכס וסיכוני מטבע. בהקשר זה, בולטת החשיפה הסלקטיבית בשווייץ. חברות קטנות ובינוניות, שרגישותן למחזור העסקי האירופי גבוהה יותר ושיש להן קשרים הדוקים יותר להאצה הפיסקלית של גרמניה, מציעות שילוב אטרקטיבי יותר של איכות, צמיחה והערכה לעומת החברות הגדולות. הגמישות התפעולית וההכנסות המגוונות שלהן ממקמות אותן בעמדה טובה לניצול של היתרון מהסביבה המדינית התומכת, והופכות אותן לכיס מועדף למשקיעים המחפשים חשיפה למחזוריות מבלי לוותר על האיכות השווייצרית.



בסין צפויים צעדי תימרוץ נוספים לנוכח ההאטה החדה בפעילות הכלכלית

מגדלנה טאו, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר

תשואת אג"ח ממשלת סין ל־10 שנים ירדה שוב לאחר שהגיעה לשיא מאז מרץ בשבוע שעבר, בעקבות נתוני אוגוסט שהראו שמכירות קמעונאיות וצמיחת הייצור התעשייתי היו מתחת לציפיות. בנוסף, מחירי הדיור המשיכו לרדת בעוד האבטלה עלתה. לאור האתגרים החיצוניים כמו עליית הפרוטקציוניזם, אנו רואים אפשרות להטלת צעדים תומכים נוספים, במיוחד תימרוצי צריכה, שייושמו בחודשים הנותרים של השנה כדי לעזור לממשלה להשיג את יעד הצמיחה של כ־5%.

לפי נתוני הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה (NBS), המכירות הקמעונאיות בסין עלו ב־3.4% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת באוגוסט, בעוד התפוקה התעשייתית גדלה ב־5.2% לעומת התקופה המקבילה. המספרים הנמוכים יותר לעומת יולי משקפים האטה חדה בפעילות הכלכלית, אך נובעים גם מהבסיס הגבוה בשנה שעברה, אז הממשלה הציגה תוכניות לשדרוג ציוד בקנה מידה גדול ולתמריצי "טרייד-אין" למוצרי צריכה. ההשקעה בנכסים קבועים (FAI) עלתה ב־0.5% בלבד בשמונת החודשים הראשונים של השנה, לעומת 1.6% בינואר–יולי. זהו גם הנתון הגרוע ביותר לתקופה זו, למעט במהלך מגפת 2020. מחירי הבתים החדשים המשיכו לרדת באוגוסט, במיוחד מחוץ לערי הדרגה הראשונה (Tier 1), בעוד בשוק הדרגה השנייה הירידות היו חדות יותר. ההאטה בפעילות הכלכלית מאז יולי מגיעה לאחר מחצית ראשונה חזקה ב־2025, שבה היצוא פרח בשל הקדמת המשלוחים לקראת כניסת מכסים גבוהים לתוקף ותמריצי "טרייד-אין" שניתנו לצרכנים. שיעור האבטלה העירוני הנמדד עמד על 5.3% באוגוסט, עלייה של 0.1 נקודת אחוז לעומת החודש הקודם.

בשבוע שעבר נתוני מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים ליצרן היו שניהם שליליים, אם כי המדד ליצרן מצביע על ירידה מתונה יותר. עם זאת, בשוק המניות, מדד ההאנג סנג ומדד שנחאי קומפוזיט זינקו למרות ההאטה בפעילות הכלכלית. פריחת שוק המניות ושינויים בכללי המס על קופונים לאג"ח חדשות הובילו לפדיון שיא של קרנות אג"ח ולזרימת כספים לשוק המניות. תשואות האג"ח ירדו השבוע כאשר נתוני אוגוסט העלו את ציפיות השוק לכך שקובעי המדיניות עשויים להטיל צעדי תימרוץ נוספים כדי לנטרל את הלחץ כלפי מטה, בעוד לחצי הדפלציה נמשכים והקושי הכלכלי מעמיק. צעדי התימרוץ עשויים להגיע בצורת הורדות ריבית, תמריצים פיסקליים ומאמצים נוספים לייצוב שוק הנדל"ן. סין שמרה על יעד הצמיחה הכלכלית שלה לשנה זו על 5% גם לנוכח האתגרים הרבים. התוצר המקומי הגולמי של סין צמח ב־5.3% לעומת התקופה המקבילה במחצית הראשונה של 2025. במקביל, ארצות הברית קראה לבעלות בריתה להטיל מכסים על סין בשל הסחר שלה בנפט עם רוסיה. מקסיקו הציעה להטיל מכסים של עד 50% על יבוא מסין.