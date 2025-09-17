EFG: הורדת ריבית צפויה בבריטניה לפני סוף השנה, אך לא לפני הרבעון הרביעי

האינפלציה בבריטניה נותרה יציבה באוגוסט עם עלייה של 0.4% בחודש לעומת חודש קודם, מה שמוביל לאינפלציה שנתית של 3.8%, שלא השתנתה לעומת יולי. עם זאת, בבנק של אנגליה שמים לב לסימנים חיוביים בשינויים הסקטוריאליים, במיוחד בתחום השירותים. למרות שמחירי הסחורות האיצו מ-0.2% ביולי ל-0.4% באוגוסט, מה שהוביל לעלייה קטנה באינפלציה ב-12 החודשים, אינפלציית השירותים הראתה תמונה אופטימית יותר.

אינפלציית השירותים, שהייתה נתון מפתח שמעקב אחריו נשקל באופן משמעותי על ידי חברי ה-MPC בבנק של אנגליה, הציגה האטה מ-0.4% ביולי ל-0.2% באוגוסט, מה שמוביל להאטה באינפלציה בתחום זה ל-4.7% משנה לשנה. למרות שההאטה הזו מחזירה את אינפלציית השירותים לרמות שראינו במאי ויוני 2025, זהו סימן מבורך.

בין המרכיבים הספציפיים, הירידה באינפלציית השירותים מיוחסת לירידה בפריטי פנאי ותרבות ותחבורה, במיוחד בכרטיסי טיסה. למרות שהנתונים הללו מתקבלים בברכה, לא סביר כי הם יובילו את ה-MPC להוריד את הריבית בשבוע הקרוב. יש צורך בהתקדמות נוספת באינפלציה ובשוק העבודה כדי להצדיק הורדת ריבית נוספת.

לגבי מחירי המזון, הם ממשיכים להוות את אחד האתגרים הגדולים ביותר, כאשר הצפי הוא לעלייה חדה נוספת במחירים, דבר שצפוי להוות אתגר משמעותי לשמירה על יציבות האינפלציה הכללית.

אנו ממשיכים לצפות להורדת ריבית אחת נוספת לפני סוף השנה, אך לא לפני הרבעון הרביעי.

