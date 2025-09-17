סקטור קמעונאות המזון: האם העליות יימשכו?

אחרי שנה של עליות משמעותיות, מי נותרה אטרקטיבית להשקעה?

חמש השנים האחרונות היו תקופת מפנה משמעותית בענף קמעונאות המזון, שהתאפיינה בשינויים ניכרים בדפוסי הצריכה. עד פרוץ מגפת הקורונה, הענף התאפיין ביציבות יחסית במחירים ואילו תקופת הקורונה סימנה נקודת שינוי דרמטית: הגידול בגודל הסל הממוצע אשר נבע בין היתר מהימנעות מיציאות לבילויים ולמסעדות, הגברת הצריכה במכולות השכונתיות, וצמצום ניכר ביציאה לחו"ל. בהמשך, עם עליית האינפלציה, נאלצו גם הספקים וגם הקמעונאים לגלגל את הגידול בעלויות לצרכן ולהעלות מחירים. שנת 2024 הייתה שנת ביקושים חזקה לקמעונאיות המזון שהציגו ביצועים חזקים מאוד הדומים ואף טובים יותר מתקופות השיא בקורונה במרבית הפרמטרים. הצמיחה החלה ברבעון הרביעי של 2023 כתוצאה מהצטיידות מוגברת של מזון בקרב האוכלוסייה בישראל בהשפעת המלחמה ונמשכה בשנת 2024 במהלכה ראינו ירידה משמעותית במספר הטסים לחו"ל, גידול בהכנסה הפנויה לרכישת מזון אשר נבע, בין היתר, מהסטת תקציבי צריכה - בעקבות תגמול מוגבר למשרתי מילואים, לצד ירידה בהוצאות על בילויים, מסעדות וחופשות. במקביל, קצב צמיחה חיובי באוכלוסייה ועליות מחירים שנמשכו, ביקושים חזקים ושיפור המרווחים הביאו לעליות חדות במניות הענף זאת בנוסף לגורם משמעותי נוסף -רכישת השליטה של האחים אמיר בשופרסל - המניה שהובילה את העליות בענף.

שנה מאתגרת המאלצת להציג מהלכי התייעלות בשורת ההוצאות בכדי לשמור על השורה התחתונה

שנת 2025 נפתחה עם ציפייה לחזרה הדרגתית לשגרה בצל התמתנות הלחימה בעזה אך עם הבשורה על הגזירות הכלכליות, בגינן הציבור נדרש להתמודד מחדש עם יוקר המחיה שחזר לעמוד במרכז השיח הציבורי. לפי הלמ"ס, במחצית הראשונה של השנה, ניתן לראות כי היציאות לחו"ל גדלו בהשוואה לתקופה המקבילה וניכר גידול בהוצאות על חופשות ומנגד קיטון בהוצאות על מסעדות אשר עשוי לשקף את השפעתן של הגזירות הכלכליות על הרגלי הצריכה. הגזירות פוגשות גם את הקמעונאיות עצמן בצד התשומות כתוספת לבעיית המחסור בכוח אדם בענף והן נדרשות לחפש אחר פתרונות המאפשרים התייעלות ושמירה על המרווחים. לצד הגזירות הכלכליות, מתחילת השנה היו מספר סבבים משמעותיים של העלאות מחירים מצד הספקיות הגדולות בטענת עליית חומרי הגלם אשר ככל הנראה יגולגלו לצרכן. לאור זאת, אנו מאמינים כי למרות הציפייה למידת גמישות מוגבלת בהעלאות המחירים בהשוואה לזו שהייתה בשלוש שנים האחרונות באופן שימנע נטישה של לקוחות והקטנת סלי קנייה, לרשתות לא תהיה ברירה אלא לעלות מחירים לפחות בשיעור העלאה מצד הספקים ואף יותר על מנת לשפר את הגולמי, שיתמוך באיזון הגידול בשיעור הוצאות תפעול.

אצל רשתות הדיסקאונט נראה חולשה פחותה יותר?

לאור הקיטון בהכנסה הפנויה והתייקרות מוצרי הצריכה, הצרכן הישראלי יחפש אחר סל הקניות הזול ביותר כך שהציפייה היא שנראה מעבר נרחב לרכישות ברשתות הדיסקאונט וצמצום הרכישות בפורמט העירוני, וגם בהן נראה רכישות מבוקרות יותר - חיפוש אחר חלופות זולות יותר כדוגמת המותג הפרטי. אבל, לא רק. בלתי נמנע להתעלם מהמגמה ההולכת והגוברת של ביקוש למוצרים איכותיים, כאשר חווית הקנייה עצמה הפכה לגורם משמעותי המשפיע על בחירת המקום בו הצרכן ירכוש.

בשורה התחתונה

למרות העליות המשמעותיות של הענף בשנה האחרונה, הקמעונאיות ממשיכות להתרחב באמצעות פתיחת סניפים, ייעול פעילות האונליין, כניסה לתחומי פעילות חדשים כדוגמת נדל"ן להשקעה, סטוק, פארם וגיוון היצע המוצרים למשיכת לקוחות חדשים (מוצרי חשמל) – כל אלה תומכים באופן חיובי בשורת ההכנסות. גם בצד ההוצאות - המהלכים שעושים האחים האמיר מוכיחים לנו את מידת הפוטנציאל בשיפור המרווחים כאשר גם בטיב טעם אנו רואים שיפור מהותי במרווח הגולמי. לכן, עדיין יש הצדקה להחזקת הסקטור במשקל יתר.

