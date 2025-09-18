קרנות פנסיה, תשואות אוגוסט 2025 - מיטב ומנורה מבטחים מתחלקות בהובלה במסלולי ליגת FUNDER פנסיה

מימין למעלה: יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר. באמצע מימין: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; רו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ



כמו בכל חודש, FUNDER מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

אנחנו מציגים גם את מסלול המניות, וגם את המסלול המחקה S&P500.



תובנות עיקריות

1. מסלול מחקה S&P500 בתשואה חיובית החודש בניגוד לאפיקי ההשקעה האחרים.

2. כל המסלולים השונים מנצחים את מסלול ה-S&P500 בחתכים של מתחילת השנה ובשנה האחרונה.

3. כל המסלולים מובילים על מסלול המחקה S&P500 בכל טווחי הזמנים – מתחילת השנה, בשנה האחרונה אבל עדיין מפגרים בתשואה ל-3 שנים מול המסלול המחקה.

4. שינוי בהובלה מתחילת השנה במסלול מעל גיל 60.



תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מור חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.12% לעומת 1.28% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.02% (הפניקס) ל-1.28% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-10.37%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15.96%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים עלתה ל-39.28%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-64.75%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.28%, מיטב במקום שני עם 1.22%. מור (1.12% החודש) עדיין מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 11.08%. הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 17.45%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 73.67%. מור מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 49.36%.



קרנות פנסיה עד גיל 50 שם קופה תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 1.28% 10.77% 16.56% 38.37% 69.77% 12,608 2184 מיטב 1.22% 10.28% 16.52% 40.52% 68.01% 27,513 2155 הראל 1.14% 9.48% 14.31% 32.56% 57.71% 39,584 9823 אלטשולר שחם 1.12% 10.09% 14.56% 40.94% 53.36% 18,659 9757 מור 1.12% 11.08% 16.68% 49.36% --- 5,014 13909 כלל 1.04% 10.62% 16.02% 35.69% 67.93% 35,267 9654 מגדל 1.04% 10.18% 15.60% 37.14% 62.82% 32,744 8801 הפניקס 1.02% 10.44% 17.45% 39.67% 73.67% 56,335 9974 אינפיניטי (*) 0.52% 10.21% 17.32% 39.58% --- 14037 ממוצע 1.12% 10.37% 15.96% 39.28% 64.75%



תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מנצחים במסלול

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.07% לעומת 1.12% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 0.95% (מגדל) ל-1.22% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-9.31%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.38%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-36.17%. התשואה המצטברת הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-57.68%.

מיטב מנצחים החודש במסלול עם 1.22%, מנורה מבטחים במקום שני עם 1.15%. הפניקס (0.96% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.71%, וגם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.91%. מור (1.12% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 44.93% החודש). מיטב מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 64.51%.



קרנות פנסיה גילאי 50-60 שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 1.22% 9.43% 15.03% 37.13% 64.51% 11,425 9967 מנורה מבטחים 1.15% 9.44% 14.52% 34.05% 61.95% 18,201 2015 מור 1.12% 9.70% 14.80% 44.93% --- 2,409 13910 אלטשולר שחם 1.11% 9.19% 13.27% 38.24% 47.41% 5,034 9758 הראל 1.08% 8.39% 12.75% 30.45% 51.97% 12,507 9827 כלל 0.97% 9.46% 14.54% 32.95% 59.73% 16,021 9655 הפניקס 0.96% 9.71% 15.91% 37.27% 62.49% 12,979 9975 מגדל 0.95% 9.17% 14.21% 34.31% 55.67% 13,221 8802 אינפיניטי (*) 0.64% 8.59% 14.66% 36.47% --- 140 14038 ממוצע 1.07% 9.31% 14.38% 36.17% 57.68%



תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב עברו להוביל מתחילת השנה

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.93% לעומת 0.79% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.84% (מגדל) ל-1.12% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-7.04%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 10.93%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-3 השנים האחרונות דומה לחודש שעבר על 27.68%, והתשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-5 השנים האחרונות דומה לחודש שעבר על 42.61%.

מיטב מנצחים החודש עם 1.12%, מנורה מבטחים אחריהם במקום שני עם 0.94%. מיטב עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 7.52% על חשבון הפניקס (0.89% החודש). הפניקס עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 11.92%. מור (0.88% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 34.19%. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 48.62%.



קרנות פנסיה מעל גיל 60 שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 1.12% 7.52% 11.84% 30.03% 45.03% 5,157 9968 מנורה מבטחים 0.94% 7.13% 11.05% 26.72% 48.62% 9,660 2013 הראל 0.93% 6.82% 10.30% 23.38% 38.43% 5,607 9829 כלל 0.93% 7.27% 11.11% 25.26% 44.87% 6,317 9656 אלטשולר שחם 0.93% 6.10% 9.24% 27.42% 34.53% 2,246 9759 הפניקס 0.89% 7.48% 11.92% 28.26% 45.13% 5,398 9976 מור 0.88% 7.07% 11.27% 34.19% --- 792 13911 מגדל 0.84% 6.91% 10.73% 26.16% 41.65% 6,117 8803 אינפיניטי (*) 0.75% 7.53% 12.15% 27.87% --- 94 14039 ממוצע 0.93% 7.04% 10.93% 27.68% 42.61%



תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

כצפוי המסלול נמצא בסיכון גבוה יותר, ולכן התשואות בהתאם, הפערים בין הגופים השונים גדול יותר, כשהפערים בתשואה מתבטאים באופן המשמעותי ביותר בטווחים הארוכים.

התשואה הממוצעת החודש במסלול המניות עומדת על 1.13% לעומת 1.63% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.01% (מור), ל-1.44% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת בין הגופים עלתה ל-11.98%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 18.7%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-45.93%, והתשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-75.79%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש במסלול עם 1.44%, הראל במקום השני עם 1.23%. מור (1.01% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 13.27%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 56.5%. הפניקס (1.14% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 20.9%. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 83.69%.



קרנות פנסיה מסלול מניות שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מנורה מבטחים 1.44% 12.13% 19.02% 46.26% 83.69% 8,889 2063 הראל 1.23% 11.45% 18.05% 42.75% 74.49% 10,851 2175 הפניקס 1.14% 12.41% 20.09% 43.46% 80.63% 12,431 2187 מיטב 1.09% 11.96% 19.19% 45.97% 76.99% 2,754 2105 כלל 1.06% 11.63% 18.20% 39.62% 74.82% 8,118 9647 אלטשולר שחם 1.03% 11.20% 16.31% 47.25% 64.08% 3,981 12419 מגדל 1.02% 11.83% 18.96% 45.63% 75.83% 10,550 2142 מור 1.01% 13.27% 19.80% 56.50% --- 3,257 13912 ממוצע 1.13% 11.98% 18.70% 45.93% 75.79%



תשואות מסלול S&P500 – מיטב מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.18% לעומת 2.79% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה עלתה ל-2.11%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-6.53%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-55.61%.

מיטב מנצחים החודש עם 0.35%, אחריהם הפניקס עם 0.34%. מיטב מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.36%. מיטב גם עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 6.82% על חשבון מגדל. הפניקס עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 55.97% מגדל. אף גוף לא מציג תשואה ל-5 שנים במסלול.



קרנות פנסיה מסלול S&P500 שם קרן תשואה אוגוסט מתחילת השנה 12 ח' אחרונים 36 ח' אחרונים 60 ח' אחרונים סך נכסים (מיל' שח) מספר קופה מיטב 0.35% 2.36% 6.82% 54.88% --- 8,393 13260 הפניקס 0.34% 2.28% 6.20% 55.97% --- 21,057 13335 מנורה מבטחים 0.28% 2.21% 6.76% --- --- 16,753 13887 הראל 0.16% 2.02% 6.47% 55.67% --- 29,859 13415 מגדל 0.06% 1.98% 6.74% 55.94% --- 19,835 13572 כלל 0.06% 1.92% 6.27% 55.58% --- 16,400 13347 אלטשולר שחם 0.01% 1.99% 6.44% --- --- 2,153 14850 ממוצע 0.18% 2.11% 6.53% 55.61% ---

(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.



