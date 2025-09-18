תיק אישי
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

קרנות פנסיה, תשואות אוגוסט 2025 - מיטב ומנורה מבטחים מתחלקות בהובלה במסלולי ליגת FUNDER פנסיה

מנורה מבטחים מנצחת במסלול עד גיל 50 ובמסלול מניות | להבדיל מההשתלמות ומהגמל תשואה חיובית במסלול מחקה S&P500 | כל המסלולים עוקפים את מסלול המחקה S&P500 בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה | ליגת FUNDER לקרנות הפנסיה באוגוסט – מסלולים תלויי גיל, מסלול מניות ומסלול S&P500

 

 
קרנות פנסיה / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstimeקרנות פנסיה / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
 
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
18/09/2025

מימין למעלה: יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, צילום: יח״צ; ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר; יאיר לפידות, מנכ״ל משותף, ילין לפידות, צילום: רמי זרנגר. באמצע מימין: יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: ניקולה וסטפהל; גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ. מימין למטה: מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ; אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ; רו״ח אמיר אייל, יו״ר קבוצת אינפיניטי-אילים, צילום: יח״צ
 

כמו בכל חודש, FUNDER מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

אנחנו מציגים גם את מסלול המניות, וגם את המסלול המחקה S&P500.


תובנות עיקריות

1. מסלול מחקה S&P500 בתשואה חיובית החודש בניגוד לאפיקי ההשקעה האחרים.

2. כל המסלולים השונים מנצחים את מסלול ה-S&P500 בחתכים של מתחילת השנה ובשנה האחרונה.

3. כל המסלולים מובילים על מסלול המחקה S&P500 בכל טווחי הזמנים – מתחילת השנה, בשנה האחרונה אבל עדיין מפגרים בתשואה ל-3 שנים מול המסלול המחקה.

4. שינוי בהובלה מתחילת השנה  במסלול מעל גיל 60.


תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מור חזרו להוביל בתשואה מתחילת השנה

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.12% לעומת 1.28% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.02% (הפניקס) ל-1.28% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-10.37%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 15.96%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים עלתה ל-39.28%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-64.75%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 1.28%, מיטב במקום שני עם 1.22%. מור (1.12% החודש) עדיין מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 11.08%. הפניקס מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 17.45%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 73.67%. מור מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 49.36%.
 

קרנות פנסיה עד גיל 50

שם קופה

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

1.28%

10.77%

16.56%

38.37%

69.77%

12,608

2184

מיטב

1.22%

10.28%

16.52%

40.52%

68.01%

27,513

2155

הראל

1.14%

9.48%

14.31%

32.56%

57.71%

39,584

9823

אלטשולר שחם

1.12%

10.09%

14.56%

40.94%

53.36%

18,659

9757

מור

1.12%

11.08%

16.68%

49.36%

---

5,014

13909

כלל

1.04%

10.62%

16.02%

35.69%

67.93%

35,267

9654

מגדל

1.04%

10.18%

15.60%

37.14%

62.82%

32,744

8801

הפניקס

1.02%

10.44%

17.45%

39.67%

73.67%

56,335

9974

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

0.52%

10.21%

17.32%

39.58%

---

 

14037

ממוצע

1.12%

10.37%

15.96%

39.28%

64.75%

 

 


תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מיטב מנצחים במסלול

המסלול של גילאי 50-60 מנהל היקף נמוך משמעותית, וברמת סיכון בינונית. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.07% לעומת 1.12% בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 0.95% (מגדל) ל-1.22% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-9.31%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 14.38%. תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים עלתה ל-36.17%. התשואה המצטברת הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-57.68%.

מיטב מנצחים החודש במסלול עם 1.22%, מנורה מבטחים במקום שני עם 1.15%. הפניקס (0.96% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 9.71%, וגם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.91%. מור (1.12% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 44.93% החודש). מיטב מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 64.51%.
 

קרנות פנסיה גילאי 50-60

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

1.22%

9.43%

15.03%

37.13%

64.51%

11,425

9967

מנורה מבטחים

1.15%

9.44%

14.52%

34.05%

61.95%

18,201

2015

מור

1.12%

9.70%

14.80%

44.93%

---

2,409

13910

אלטשולר שחם

1.11%

9.19%

13.27%

38.24%

47.41%

5,034

9758

הראל

1.08%

8.39%

12.75%

30.45%

51.97%

12,507

9827

כלל

0.97%

9.46%

14.54%

32.95%

59.73%

16,021

9655

הפניקס

0.96%

9.71%

15.91%

37.27%

62.49%

12,979

9975

מגדל

0.95%

9.17%

14.21%

34.31%

55.67%

13,221

8802

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

0.64%

8.59%

14.66%

36.47%

---

140

14038

ממוצע

1.07%

9.31%

14.38%

36.17%

57.68%

 

 


תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – מיטב עברו להוביל מתחילת השנה

מסלול מעל גיל 60, הסולידי מבין המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.93% לעומת 0.79% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.84% (מגדל) ל-1.12% (מיטב). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עלתה ל-7.04%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 10.93%. התשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-3 השנים האחרונות דומה לחודש שעבר על 27.68%, והתשואה המצטברת בממוצע בין הגופים השונים ב-5 השנים האחרונות דומה לחודש שעבר על 42.61%.

מיטב מנצחים החודש עם 1.12%, מנורה מבטחים אחריהם במקום שני עם 0.94%. מיטב עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 7.52% על חשבון הפניקס (0.89% החודש). הפניקס עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 11.92%. מור (0.88% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 34.19%. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 48.62%.
 

קרנות פנסיה מעל גיל 60

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

1.12%

7.52%

11.84%

30.03%

45.03%

5,157

9968

מנורה מבטחים

0.94%

7.13%

11.05%

26.72%

48.62%

9,660

2013

הראל

0.93%

6.82%

10.30%

23.38%

38.43%

5,607

9829

כלל

0.93%

7.27%

11.11%

25.26%

44.87%

6,317

9656

אלטשולר שחם

0.93%

6.10%

9.24%

27.42%

34.53%

2,246

9759

הפניקס

0.89%

7.48%

11.92%

28.26%

45.13%

5,398

9976

מור

0.88%

7.07%

11.27%

34.19%

---

792

13911

מגדל

0.84%

6.91%

10.73%

26.16%

41.65%

6,117

8803

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי (*)

0.75%

7.53%

12.15%

27.87%

---

94

14039

ממוצע

0.93%

7.04%

10.93%

27.68%

42.61%

 

 


תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים מנצחים במסלול

כצפוי המסלול נמצא בסיכון גבוה יותר, ולכן התשואות בהתאם, הפערים בין הגופים השונים גדול יותר, כשהפערים בתשואה מתבטאים באופן המשמעותי ביותר בטווחים הארוכים.

התשואה הממוצעת החודש במסלול המניות עומדת על 1.13% לעומת 1.63% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.01% (מור), ל-1.44% (מנורה מבטחים). מתחילת השנה, התשואה הממוצעת בין הגופים עלתה ל-11.98%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה דומה לחודש שעבר על 18.7%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-45.93%, והתשואה המצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-75.79%.

מנורה מבטחים מנצחים החודש במסלול עם 1.44%, הראל במקום השני עם 1.23%. מור (1.01% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 13.27%, וגם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 56.5%. הפניקס (1.14% החודש) מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 20.9%. מנורה מבטחים מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 83.69%.
 

קרנות פנסיה מסלול מניות

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מנורה מבטחים

1.44%

12.13%

19.02%

46.26%

83.69%

8,889

2063

הראל

1.23%

11.45%

18.05%

42.75%

74.49%

10,851

2175

הפניקס

1.14%

12.41%

20.09%

43.46%

80.63%

12,431

2187

מיטב

1.09%

11.96%

19.19%

45.97%

76.99%

2,754

2105

כלל

1.06%

11.63%

18.20%

39.62%

74.82%

8,118

9647

אלטשולר שחם

1.03%

11.20%

16.31%

47.25%

64.08%

3,981

12419

מגדל

1.02%

11.83%

18.96%

45.63%

75.83%

10,550

2142

מור

1.01%

13.27%

19.80%

56.50%

---

3,257

13912

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

1.13%

11.98%

18.70%

45.93%

75.79%

 

 


תשואות מסלול S&P500 מיטב מנצחים במסלול

אנחנו מסקרים גם את קופות הגמל במסלול מחקה S&P500, מכמה סיבות. ראשית, העניין הגובר סביב מסלולים אלה; שנית, השוואה שתמיד מעניינת בין המסלול הזה למסלולים האחרים (בעיקר מסלול עד גיל 50, שנחשב לכללי יותר); ושלישית, כדי להשוות בתשואה בין הגופים השונים, למרות שמדובר במסלול מחקה מדד.

התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.18% לעומת 2.79% בחודש שעבר. מתחילת השנה התשואה עלתה ל-2.11%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עלתה ל-6.53%. התשואה ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-55.61%.

מיטב מנצחים החודש עם 0.35%, אחריהם הפניקס עם 0.34%. מיטב מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.36%. מיטב גם עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה עם 6.82% על חשבון מגדל. הפניקס עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 55.97% מגדל. אף גוף לא מציג תשואה ל-5 שנים במסלול.
 

קרנות פנסיה מסלול S&P500

שם קרן

תשואה אוגוסט

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מיטב

0.35%

2.36%

6.82%

54.88%

---

8,393

13260

הפניקס

0.34%

2.28%

6.20%

55.97%

---

21,057

13335

מנורה מבטחים

0.28%

2.21%

6.76%

---

---

16,753

13887

הראל

0.16%

2.02%

6.47%

55.67%

---

29,859

13415

מגדל

0.06%

1.98%

6.74%

55.94%

---

19,835

13572

כלל

0.06%

1.92%

6.27%

55.58%

---

16,400

13347

אלטשולר שחם

0.01%

1.99%

6.44%

---

---

2,153

14850

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

0.18%

2.11%

6.53%

55.61%

---

 

 

(*) קופות/קרנות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder מהגופים השונים, אין ל-Funder אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) Funder מזכירים למשקיעים כי נתוני התשואה המופיעים בכתבה הם לפני ניכוי דמי ניהול.

 


תמונה: Dreamstime

x