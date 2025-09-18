פרופדו וקבוצת מידר בשותפות אסטרטגית ענקית להתחדשות עירונית

הסכם שותפות אסטרטגי לייזום התחדשות עירונית ברחבי הארץ בין פרופדו הציבורית לקבוצת מידר
בהודעה הבוקר לבורסה, דיווחה פרופדו כי היא תשקיע במידר התחדשות עירונית, חברה בת של מידר, ותחזיק ב-49% מהון המניות.
קבוצת מידר תנהל את צבר הפרויקטים הקיים ותוסיף ליזום פרויקטים חדשים בפלטפורמה המשותפת.
בנוסף, החברה המשותפת מקבלת בלעדיות על פעילות הפיתוח העסקי של מידר.
אודות הפעילות הנרכשת:
7 פרויקטים חתומים ברוב נדרש.
כ-4,500 יח"ד לבניה מתוכן כ-3,600 יח"ד לשיווק.
ההכנסות החזויות מהצבר עומדות על כ-7.7 מיליארד ₪.
הרווח הגולמי החזוי מן הפרויקטים עומד על כ-1.2 מיליארד ₪.
הפרויקטים ממוקמים בירושלים, רחובות, חיפה, קרית ביאליק וקרית אתא.
היקף ההון העצמי הנדרש בפרוייקטי הקבוצה מוערך בעד כ-950 מיליון ש"ח.
פרויקט הדגל של החברה מצוי בשלב הפקדה בוועדה המחוזית י-ם, במסגרתו צפויות להיבנות כ-880 יח"ד בשכונת ארמון הנציב, מתוכן כ-700 יח"ד לשיווק. ההכנסות מפרויקט זה לבדו מוערכות בכ-2 מיליארד ₪ (לפני מע"מ) עם רווח גולמי חזוי של כ-415 מ' ₪. הקמת הפרויקט צפויה להתחיל ב-2028.
חברת מידר נוסדה בשנת 2020 ומאז פועלת בצורה ממוקדת ליצירת פעילות ייזום רחבה בשוק הנדל"ן בישראל. פעילות מידר מאופיינת בייזום הן במרכזי ערי המרכז והן בפריפריה: מהקריות בצפון ועד אזור השפלה. החברה מצטיינת בנגישותה לכלל סוגי האוכלוסייה במדינת ישראל. החברה נוסדה ע"י יחיאל פרוש (מנכ"ל), זאב גרינברג (סמנכ"ל), שמריהו איידלמן (סמנכ"ל) ודורון שניידר (יו"ר) ומשרדיה בירושלים. מיזמי ההתחדשות העירונית של מידר מקודמים ע"י חברת הבת, מידר התחדשות עירונית.
פרופדו יותר ממכפילה את צבר הפרויקטים בעסקה אחת וחותמת עסקת מיזוגים ורכישות שישית בתוך כשנתיים
גידול מכ-3,200 יח"ד לשיווק לכ-7,000 יח"ד לשיווק.
זינוק בהכנסות החזויות מכ-7.7 מיליארד ש"ח לכ-16.3 מיליארד ש"ח.
זינוק בעודפים החזויים מכ-1.6 מיליארד ₪ לכ-3 מיליארד ₪ (חלק פרופדו בהנחת מימוש אופציות).
רווח גולמי חזוי עולה מכ-1.3 מיליארד ₪ לכ-3.1 מיליארד ₪ (חלק פרופדו בהנחת מימוש אופציות).
מנכ"ל פרופדו, פלג דודוביץ:
"עם הצטרפותה של מידר התחדשות, פרופדו צומחת ומתחזקת כחברה מרכזית בענף ההתחדשות העירונית, וממשיכה להרחיב את פעילותה בהיקפים משמעותיים.
מידר התחדשות היא חברה מובילה, עם רוח יזמית, חשיבה מחוץ לקופסה והון אנושי מעולה ולא מפתיע שבפרק זמן קצר יחסית הגיעה להישגים מרשימים למדי בתחום תחרותי מאין כמוהו.
עסקה זו מעמיקה את מערך עסקאות המתחמים (פינוי בינוי) בקבוצת פרופדו, עם יציאה מחוץ למרכז הארץ, אל ירושלים, הקריות, וישובים נוספים ברחבי הארץ.
פרופדו ממשיכה את מהלך המיזוגים והרכישות העצים ומבצעת עסקה שישית בתוך פרק זמן של שנתיים.
בראייה קדימה פרופדו מתכוונת להמשיך להעמיק את אחיזתה בשוק ההתחדשות העירונית, באמצעות כניסה לפרויקטים חדשים בכל אחת מחברות הקבוצה וייזום עסקאות מיזוגים ורכישות נוספות.
אנחנו מאחלים הצלחה רבה לחברים היקרים ממידר, העובדים והשותפים, מאמינים בהם, וסמוכים ובטוחים שצפויה שותפות נהדרת."
זאב גרינברג, סמנכ"ל ומייסד משותף, מידר התחדשות עירונית:
החיבור עם פרופדו מהווה עבורנו קפיצת מדרגה אסטרטגית.
יחד נוכל להביא לידי ביטוי את הידע, הניסיון והקשרים שצברנו בשנים האחרונות, ולממש פוטנציאל אדיר של מאות ואלפי יחידות דיור חדשות שיתרמו להתחדשות פני הערים בישראל.
אנחנו מאמינים בפרופדו ובאנשים המובילים אותה ובטוחים שבעזרת ה' השותפות הזו תצמיח את מידר ותעניק ערך משמעותי לדיירים, לשותפים העסקיים ולענף כולו.