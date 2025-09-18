תהליך הורדות הריבית בארה"ב צפוי להיות ממושך

לאחר שהפד הודיע אמש (ד') על הורדת הריבית בשוק האמריקאי ב-0.25% לטווח של 4.25%-4%, בהתאם לציפיות המוקדמות, עודד צוק, מנהל השקעות במגדל ניהול תיקי השקעות מעריך כי "תהליך הורדות הריבית צפוי להיות ממושך ולכלול עוד שתי הורדות ריבית השנה ושלוש הורדות ריבית נוספות במהלך שנת 2026".

על רקע צפי זה, צוק מסתכל על כיוון השוק האמריקאי בחיוב ואומר כי "למרות התימחור היקר יחסית של המדדים בארה"ב כיום ניתן להעריך כי תהליך הורדת הריבית שכאמור צפוי להיות ממושך, יתמוך בהמשך המגמה החיובית. זאת כשבמקביל החברות האמריקאיות, כמגמה, סיכמו את הרבעון השני של השנה עם תוצאות כספיות חיוביות וברמת המאקרו החששות ממיתון בארה"ב ירדו ועלתה הסבירות של 'נחיתה רכה' בכלכלה האמריקאית. כמו כן, עליית האינפלציה בהשפעת מלחמת המכסים של הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ, בינתיים מינורית".

בקשר לשוק המקומי צוק סבור כי "תהליך הורדת הריבית בישראל יתעכב מעט בין היתר בהשפעת חוסר הוודאות המלווה את השוק המקומי במישור הגיאו-פוליטי, אך המגמות יהיו זהות לאלו שבארה"ב".

בהתאם לתמונת המצב, באפיק האג"ח צוק ממליץ על מח"מ ארוך של כ-4.5 שנים בתיקי ההשקעות "ובהטיה קלה לאפיק השקלי, גם בשל רגיעה יחסית בסביבת האינפלציה וגם בשל סיכויים גבוהים יותר להפתעות שליליות במדד. כמו כן, אנו ממליצים על חשיפה גבוהה לאפיק הקונצרני בדירוג גבוה בשל מרווחי תשואות נמוכים שאינם מספקים באג"ח בדירוגים הנמוכים".

באפיק המנייתי צוק מעניק העדפה מסוימת לחו"ל ביחס לישראל ובשוק המקומי ענפי הפעילות המועדפים עליו הם הבנקים, הנפט והגז והנדל"ן למגורים של חברות "הפועלות בעיקר בפריפריה ושפעילותן אינה מתמקדת בתל-אביב, בגוש דן ובפלח מגורי היוקרה שחווים האטה ניכרת במכירות".



הדובר הינו בעל רישיון ניהול תיקים במגדל ניהול תיקי השקעות (1998) בע"מ, מקבוצת מגדל שוקי הון. אין באמור התחייבות להשגת תשואה/רווח ו/או למניעת הפסדים. האמור אינו תחליף לייעוץ/שיווק השקעות, המתחשב בצרכים המיוחדים לכל אדם. לקבוצת מגדל שוקי הון ו/או למי מטעמה עשוי להיות עניין אישי בנושא ו/או אחזקות בנכסים ו/או בסקטורים ו/או באפיקים ו/או במדינות שהוזכרו, והם מנהלים ו/או עשויים לנהל נכסים מהסוג שהוזכר ו/או מכשירי השקעה בסקטורים/אפיקים/מדינות אלה ו/או שהשקעותיהם עשויים לכלול נכסים המשתייכים לסקטורים/אפיקים/מדינות אלה. ההערכות בכתבה, מהוות מידע צופה פני עתיד ולכן התממשותן אינה וודאית, ואינה בשליטת קבוצת מגדל שוקי הון ו/או מי מטעמה.

