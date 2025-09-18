חברת אמפא משלימה גיוס אג"ח ענק בהיקף 1.75 מיליארד ש"ח

חברת אמפא, מהחברות המובילות בישראל בתחום הנדל"ן והמימון, הודיעה היום על השלמת גיוס אג"ח בהיקף של כ-1.75 מיליארד ₪, בסדרה אחת בדירוג AA, עם ביקושים של כ-2.2 מיליארד ₪. שיעור הריבית השנתית שנקבעה בגיוס עומדת על 3.32%. בכוונת החברה להשתמש בכספים שגייסה לפירעון הלוואות שנטלה תוך חיסכון ניכר בעלויות המימון. באמפא רואים בביקושים הגבוהים הבעת אמון בחברה שהונפקה רק בחודש יולי האחרון, ובחוסנה הפיננסי. כזכור, החברה גייסה כ-600 מיליון ₪ לפי שווי חברה של כ-3 מיליארד ₪, באחת ההנפקות הגדולות בבורסה בשנים האחרונות.

על פי הדיווח שהוציאה החברה, אמפא גייסה סדרה אחת של אג"ח, בדירוג AA, ללא שיעבודים, במח"מ של 5.3 שנים ובהיקף של כ-1.75 מיליארד ₪. בגיוס השתתפו מרבית הגופים המוסדיים הגדולים בארץ ובכללם כלל, הפניקס, מגדל, ילין לפידות, מיטב, מור, מנורה, הראל, אלטשולר, אי.בי.אי., איילון, אנליסט ואחרים. באמפא אומרים כי הסכום שגוייס ישמש ברובו לפירעון הלוואות קיימות של החברה שניטלו כנגד נכסי הנדל"ן המניב שבבעלות החברה. המפיצים בהנפקה היו לידר הנפקות (1993) בע"מ, אקטיב חיתום ומנורה מבטחים חיתום וניהול בע״מ.

שלומי פוגל, יו"ר אמפא: "כמו שאמרנו לאחר ההנפקה, אנו מאמינים בכלכלה הישראלית ובפעילות במשק המקומי. כך האמנו באמפא מאז ומתמיד ובכך אנו ממוקדים. הביקושים הגדולים מהווים הבעת אמון של השוק באמפא ובחוסנה הפיננסי ויסייעו להמשך התפתחות החברה בשנים הקרובות."

זהר לוי, מנכ"ל אמפא: "הביקושים החזקים והעובדה שמרבית הגופים המוסדיים המובילים בארץ הגישו בקשות להשתתפות בהנפקת האג"ח מהווים עדות חזקה לאמון השוק בחברה ומנהליה. הסכום שיגויס ישמש אותנו בעיקר לפירעון הלוואות קיימות, ובכך נחסוך בעלויות מימון משמעותיות, מה שישפר את הביצועים הכספיים של החברה ויאפשר לנו להמשיך ולפתח פעילויות קיימות וחדשות."

אמפא נמצאת בשליטה משותפת (בחלקים שווים) של קבוצת פוגל (שלומי פוגל, שוקי וולף ותולי צדר) ומשפחת נקש. החברה הוקמה בשנת 1937 ופעלה בעיקר בתחום התעשיה. בשנת 1998, עם רכישת השליטה בחברה, גיבשה הנהלת אמפא אסטרטגיה חדשה במסגרתה נמכרו תעשיות המוצרים הלבנים והשטחים שהתפנו נוצלו להקמת פרויקטי נדל"ן. מאז רכישתה, אמפא ביססה את מעמדה כחברה מובילה בענף הנדל"ן בישראל, והקימה זרוע פעילות פיננסית של מימון, זאת לצד פעילויות נוספות. החברה נהנית מצוות ניהולי בכיר בעל עשרות שנות ניסיון, מהשקעה בפורטפוליו מגוון המייצר תזרים יציב וצומח, מאיתנות פיננסית כמדיניות וכתשתית למימוש האסטרטגיה של הקבוצה ומפוטנציאל הצפת ערך משמעותי בכל הסקטורים. כיו"ר החברה מכהן שלומי פוגל וכמנכ"ל החברה מכהן זהר לוי.

תחומי הפעילות של החברה:

נדל"ן

בסקטור הנדל"ן, אמפא פועלת במגוון תחומי פעילות ובכללם נדל"ן מניב (אמפא מניבים), נדל"ן למגורים (אמפא ישראל) ומתחמי עבודה משותפים (WeWork).

אמפא מניבים – זרוע הנדל"ן המניב של הקבוצה מנהלת למעלה מ-250,000 מ"ר של משרדים ושטחי מסחר בת"א והרצליה, לרבות מגדל אלקטרה ת"א, בית אמפא ת"א ובית אמפא הרצליה. בנוסף לחברה כ-25,000 מ"ר של מבנים תעשייתיים ולוגיסטיים, כ-100,000 מ"ר של שטחי חניה ואחסון, כ-25,000 מ"ר של מבני חינוך ומעונות סטודנטים ברופין וכן בזכויות בקרקע בחוף דור בה מתכננת החברה הקמת מלון חדש.

WeWork Israel – אמפא הינה בעלת הזיכיון של WeWork העולמית להפעלת מתחמי חללי עבודה בישראל. לחברה 14 מתחמים בת"א, חיפה, ירושלים, ב"ש ועוד בהיקף כולל של למעלה מ-100,000 מ"ר.

אמפא ישראל – זרוע המגורים של הקבוצה שמתמחה בייזום פרויקטים למגורים, בהתחדשות עירונית, עסקאות קומבינציה ופרויקטים במגזר החקלאי והרחבות קיבוצים. לחברה מלאי של כ-1,800 יח"ד בשלבי תכנון וביצוע שונים.

פיננסים – אמפא קפיטל

אמפא מחזיקה ב-50.85% באמפא קפיטל בה היא שותפה עם מנורה מבטחים. אמפא קפיטל הינה אחת מחברות המימון הוותיקות בישראל הנהנית מגב פיננסי של בעלי מניותיה והנהלה מקצועית ומנוסה. החברה פועלת בתחומי אשראי לעסקים, נדל"ן וציוד והיסעים. בתחום הנדל"ן החברה מציעה מגוון פתרונות מימון לרבות ליווי פרויקטים, השלמות הון וחילוץ עודפים ליזמי נדל"ן ומימון לטווח בינוני וארוך כנגד שעבוד נכסי נדל"ן. לאמפא קפיטל הון עצמי של כ-500 מיליון ש"ח ותיק אשראי לקוחות של כ-3 מיליארד ש"ח. הרווח הנקי של אמפא קפיטל עמד בשנת 2024 על כ-60 מיליון ש"ח ועל כ-37 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2025.

תחומי פעילות נוספים

החברה מחזיקה 55% בחברת אמרז אשר מתמחה בייצור אריזות פלסטיק ומוצרים מוגמרים ממגוון רחב של חומרי גלם תרמופלסטיים. בתחום החקלאות אמפא מחזיקה בחברת אגרקסקו ועוסקת בגידול ומסחר בתוצרת חקלאית, בעיקר פירות יער איכותיים (כמו אוכמניות) אשר משווקים תחת המותג המוערך "כרמל Carmel". בתחום האנרגיה המתחדשת, החברה שותפה עם חברת אלומיי בפרויקט אגירה שאובה בצוק מנרה ושותפה בחברת דוראל אורבן המתמחה בפרויקטים של אגירת אנרגיה.

מנועי צמיחה

לאמפא שורה ארוכה של מנועי צמיחה. בתחום הנדל"ן המניב, לקבוצה זכויות בניה מאושרות, בנכסי החברה, העומדות על כ-235 אלף מ"ר (חלק החברה), בעיקר באזורי הביקוש בת"א והרצליה, אותן החברה מתכוונת לממש בהתאם לביקושים. בנוסף, בכוונת החברה להמשיך להגדיל את היקפי הפעילות בתחום הנדל"ן למגורים בכלל וההתחדשות העירונית בפרט, בפריסה ארצית רחבה. בתחום הפיננסים, אמפא קפיטל פועלת להגדלת היקפי פעילותה בדגש על אשראי לעסקים, מימון אמצעי שליטה, ליווי בניה, מימון הון נדל"ן וערבויות ומימון ציוד. במקביל, בכוונת אמפא לנצל הזדמנויות למיזוגים ורכישות של חברות בתחומי הפעילות של החברה.