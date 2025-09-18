שווקים פיננסיים: זהב וכסף נחלשים זמנית, גרמניה משנה תקציב, והנדל"ן בסין נחלש

סחורות

זהב וכסף:

קרסטן מנקה, ראש תחום מחקר הדור הבא, Julius Baer

שוקי הזהב והכסף הגיבו בשלילה להורדת הריבית הצפויה של הבנק הפדרלי האמריקאי, במה שנראה כסיטואציה קלאסית של “Buy the rumour, sell the fact”. ככל הנראה מדובר במימוש רווחים מצד סוחרים ספקולטיביים וקצרי טווח, ואין לראות בכך שינוי בתמונה הפונדמנטלית. כלכלה אמריקאית מתקררת, ריביות נמוכות יותר ודולר חלש צפויים להמשיך ולמשוך משקיעים לזהב ולכסף, תוך חידוש רכישות הזהב מצד בנקים מרכזיים. אנו חוזרים על עמדתנו החיובית (Constructive) כלפי שני המתכות.

הבנק הפדרלי הוריד את הריבית כצפוי ואף אותת על הורדות נוספות. למרות זאת, מחירי הזהב והכסף ירדו ב־1% וב־1.8% בהתאמה. להערכתנו, מדובר במקרה קלאסי של “Buy the rumour, sell the fact”, שכן הציפייה להורדת ריבית הייתה רחבה מאוד. מדובר במימוש רווחים בריא, ואין לפרשו כעדות לשינוי מגמה. התמונה הכוללת נותרה חיובית לזהב ולכסף: הכלכלה האמריקאית מאותתת על התקררות, הריביות יורדות, הדולר נחלש – וכל אלה צפויים להמשיך להזרים השקעות. כמו כן, לאחר ירידה עונתית, בנקים מרכזיים ישובו לרכוש זהב. צמצום זמני ברכישותיהם אינו מעיד על הקלה במתחים גיאו־פוליטיים – בסדר עולמי רב־קוטבי הם צפויים להמשיך ולגוון רזרבות, להפחית תלות בדולר ובמקרים קיצוניים אף בחשיפה לסנקציות אמריקאיות.

לכן אנו חוזרים על עמדתנו החיובית כלפי זהב, וגם כלפי כסף שנע ב"שובל הזהב". עם זאת, למחירי הכסף הגבוהים יש גם סיכון: הם עלולים לפגוע בביקוש התעשייתי, כפי שקרה במשבר הספקולטיבי של 2010/2011 שהוביל לעשור של קיפאון בביקוש התעשייתי. בסיכום: זהב עדיף מכסף ביחס סיכון/תשואה ובגיוון תיק ההשקעות, בעוד כסף מתאים יותר לספקולציה בזכות התנודתיות הגבוהה.



מחקר הדור הבא

מבנים ותשתיות: תחנת המיתוג של גרמניה

קרסטן מנקה, ראש תחום מחקר הדור הבא, Julius Baer

תקציב גרמניה לשנה זו יעלה להצבעה השבוע, אך שר האוצר כבר הציג טיוטה לשנה הבאה ותכנית רב־שנתית. ניכר כי מדיניות ההוצאה הרחבה ממשיכה להעסיק את מקבלי ההחלטות. הוצאות התשתית צפויות לעלות משמעותית בשנים הקרובות, אך הטיוטה מצביעה על כך ש"תחנת המיתוג" (shunting station) מתממשת: פרויקטים שכבר תוכננו מועברים מהתקציב הרגיל לקרן המיוחדת ("Sondervermögen").

המשמעות: הוצאות ליבה על תשתיות ירדו מ־63 מיליארד אירו ב־2025 ל־46.5 מיליארד ב־2029, בעוד שהקרן תוסיף כ־70 מיליארד אירו בשנה בין 2026–2029. בפועל, זהו מהלך של העברת פרויקטים קיימים לקרן כדי לפנות משאבים להוצאות צרכניות כמו רווחה חברתית. ברמה הפדרלית, למשל, מדובר בכבישים ורכבות; ברמה המדינתית והמוניציפלית – מצוקת התקציב אף חמורה יותר. בעשור האחרון רבות מהרשויות המקומיות נאלצו לדחות השקעות תשתית, מה שהביא את ההשקעה נטו כמעט לאפס.

ובכל זאת, גם עם "תחנת המיתוג", השקעות התשתית צפויות לעלות משמעותית – מהלך חיוני לנוכח מצבן הירוד של כבישים, מסילות וגשרים, כמו גם פערי תשתית דיגיטלית.

מעבר לגרמניה, הוצאות ממשלתיות על תשתיות חוזרות להיות מוקד השקעה במדינות רבות, הן בתשתיות פיזיות והן בדיגיטליות. הלקח מהניסיון הגרמני: יש לעגן בחוק את העקרון שהקרנות הנוספות הן אכן "תוספתיות", ולייעדן לשימושים מוגדרים עם הצמדה לאינפלציה. בנוסף, יש צורך בשיקום מבני מגורים מזדקנים, במיוחד באירופה. אנו שבים ומחזקים את עמדתנו החיובית כלפי תחום מבנים ותשתיות.



מניות

הונג קונג: ללא הפתעות מנאום המדיניות

ריצ'רד טאנג, אנליסט מחקר מניות אסיה, Julius Baer

המדיניות בתחום הנדל"ן תואמת ברובה את הציפיות. מוצעות גמישויות חדשות ליזמים לקידום פרויקטים במטרופולין הצפוני. הורדת הרף בתכנית ההשקעות (CIES) צפויה לתמוך בשוק היוקרה. בסך הכול נראים סימני התייצבות ראשוניים בשוק הדיור בהונג קונג.

ראש הרשות המבצעת, ג'ון לי, נשא את נאום המדיניות ביום רביעי. הדגש המרכזי: האצת פיתוח המטרופולין הצפוני. כעת יאומץ מודל "שלם על מה שאתה בונה": יזמים ישלמו רק על השטח הבנוי בפועל ולא על המקסימום המותר, ויוכלו לשלם פרמיות קרקע בשלבים. המטרה – הפחתת עלויות ויצירת תמריץ להשקעות. בנוסף, סף ההשקעה בתכנית CIES יורד מ־50 ל־30 מיליון דולר הונג קונגי – מהלך התומך בפלח שוק היוקרה (1% מהעסקאות במחצית הראשונה של 2025, שהיוו 6% מהערך).

בצד ההיצע: יעד הדיור הציבורי לחמש השנים הקרובות נותר על 189 אלף יחידות, ויעד הדיור הפרטי לעשור הקרוב ירד ל־126 אלף (מ־132 אלף באוקטובר 2024). כמו כן, הוגדל שיעור הדיירים הציבוריים/לשעבר בתכנית בעלות ל־60% (מ־50%). מבחינת שוק ההון, רשות ני"ע תקדם את חיבור ה־REIT, אך – כצפוי – לא הוצעה הפחתת מס בולים או תכנית property connect. בסך הכול: נאום המדיניות לא הפתיע.



אג"ח

נדל"ן בסין: ציפיות למדיניות נוספות עולות על רקע נתונים חלשים

סוק יין יונג, אנליסטית אג"ח אסיה, Julius Baer

נתוני נדל"ן אוגוסט שפורסמו ע"י הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה (NBS) היו חלשים כצפוי, על רקע האטה בביקוש וקיפאון במכירות. ללא סיוע נוסף, מומנטום המכירות בספטמבר צפוי להישאר חלש. ההאטה הכללית והחולשה המתמשכת בענף מחדדים את הציפיות להתערבות מדיניות משמעותית יותר לשם עצירת הירידה וייצוב השוק.

מכירות דירות חדשות ירדו ב־14% בערך וב־10% בנפח, למרות הקלות נוספות ברגולציה בערים גדולות. מחירי דירות חדשות ב־70 ערים ירדו ב־0.3% חודשי, עם ירידות בערים מדרג ראשון (מלבד שנגחאי). מחירי שוק שניוני ירדו בקצב מואץ של 0.6%. השקעות נדל"ן למגורים נפלו ב־19% – הירידה החדה ביותר מאז נובמבר 2022.

עסקאות קרקע ב־300 ערים ירדו ב־30% בערך וב־24% בנפח, לאחר עלייה מוקדמת השנה.

סנטימנט הקונים נותר חלש בשל תחזיות מחירים שליליות, עודף היצע ודאגות תעסוקה. גם מכירותיהם של 100 החברות הגדולות ירדו ב־22% – עם ביצועים טובים יותר לחברות ממשלתיות. להערכתנו, ללא צעדים נוספים, ספטמבר ימשיך להיות חלש יחסית (שנתי), אם כי עשוי להשתפר חודשי בשל עונתיות.

בישיבת מועצת המדינה באוגוסט, ראש הממשלה לי צ'יאנג הדגיש את הצורך ב"צעדים חזקים" לייצוב השוק ולעידוד שדרוגי דיור. המסר חזר גם בתדרוך ה־NBS. לפיכך, אנו מעריכים כי בחודשים הקרובים הממשלה תגביר את התמיכה כדי לעמוד ביעד הצמיחה של כ־5% לשנת 2025