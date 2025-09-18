מיכפל טכנולוגיות השלימה הנפקה ראשונית מוצלחת בבורסה

מנורה, קבוצת מגדל ביטוח ובית ההשקעות אנליסט יהפכו לבעלי עניין בחברה.
מיכפל הינה מהחברות המובילות בישראל בתחומים של מוצרי תוכנה לתחום השכר והמשאב האנושי ושל פתרונות טכנולוגיים לתהליכים עסקיים-פיננסיים.
חברת מיכפל טכנולוגיות, מקבוצת פורמולה, מהחברות המובילות בישראל במוצרי תוכנה לתחום השכר והמשאב האנושי, השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-420 מיליון שקל, מהם גייסה כ-300 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-28% ממניותיה. ההנפקה בוצעה לפי שווי של כ-1.07 מיליארד שקל לאחר הכסף. בין הגופים שהשתתפו בהנפקה נכללים מנורה, קבוצת מגדל ביטוח ובית ההשקעות אנליסט שהפכו לבעלי עניין בחברה. את ההנפקה הובילה חברת ווליו בייס חיתום.
תמי אוחנה קול, מנכ"לית מיכפל: "מיכפל מציינת היום אבן דרך משמעותית ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה, להתפתחותה וביסוסה כמובילה בענף בו היא פועלת. מיכפל נמצאת בשיאה של עשייה עם צמיחה טכנולוגית מואצת, בעיקר באמצעות עסקאות מיזוגים ורכישות, ומציעה ללקוחותיה בכל עת פתרונות לשכלול המציאות הדיגיטלית שלהן ואופטימיזציה של תהליכי עבודה דרך שילוב בינה מלאכותית ופתרונות ענן במטרה לייצר עבורם צמיחה והגדלת רווחיות. אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם בהנפקה, ורואים בכך הבעת אמון גדולה, בעיקר בעת הנוכחית, בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי הגלום בה בשנים הקרובות".