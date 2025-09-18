טופ גאם חונכת מפעל חדש – המפעל הראשון שהוקם בעוטף מאז ה-7.10

טופ גאם הישראלית היא מהחברות המובילות בעולם בייצור תוספי תזונה בצורת סוכריות גומי, שוק שהוערך בשנה שעברה בכ-26 מיליארד דולר;

המפעל החדש שהוקם בהשקעה של כ-60 מיליון דולר, משתרע על פני 7,000 מ"ר. זהו המפעל השני של החברה בשדרות, ונחשב לאחד מהמתקדמים מסוגו בעולם;

המפעל יכפיל את כושר הייצור של החברה בישראל, ויסייע לה להיכנס לשווקים חדשים – כחלק מתהליך הצמיחה המואצת של החברה שצופה השנה קצב הכנסות שנתי של כ- 100 מיליון דולר;

המפעל החדש צפוי להוסיף עשרות משרות לתושבי הנגב המערבי בכלל ולתושבי כפר הקליטה הסמוך 'איבים' בפרט, בו משתכנים עולים חדשים וותיקים מאתיופיה;

טופ גאם הנסחרת בתל-אביב בשווי של כמיליארד שקלים השלימה מוקדם יותר השנה רכישה של מפעל ייצור מתקדם בקנדה, בדרך להשגת דריסת רגל תפעולית משמעותית בצפון אמריקה;

חברת טופ גאם, מהחברות המובילות בעולם בייצור תוספי תזונה בצורת סוכריות גומי, חונכת היום את מפעלה החדש והמתקדם בשדרות – שהוא גם המפעל התעשייתי הראשון שנחנך באזור הנגב המערבי מאז אירועי ה-7 באוקטובר. המפעל, בו הושקעו כ-60 מיליוני דולרים ומשתרע על פני כ-7,000 מ"ר, נחשב לאחד המתקדמים מסוגו בעולם והוא יכפיל את כושר הייצור של החברה הצומחת בישראל.

"המפעל החדש הוא חלק מרכזי בתכנית האסטרטגית הרב-שנתית שלנו, שהולכת ורוקמת עור וגידים עם הצמיחה המואצת שאנו חווים", אומר אייל שוחט, מנכ"ל טופ גאם. "בשנתיים האחרונות הכפלנו את הכנסותינו וכעת אנו בדרך להגיע לקצב מכירות שנתי של מעל 100 מיליון דולר, ובציפיה להמשך צמיחה מואצת גם בשנים הקרובות. יחד עם המפעל המתקדם שרכשנו השנה בקנדה, אנחנו הופכים לשחקן גלובלי מוביל שמציב את טופ גאם על המפה העולמית של תעשיית תוספי התזונה. הנחישות והאמונה של צוות ההנהלה והעובדים, המשקיעים והבעלים, אפשרה לנו להשלים את הפרויקט המורכב הזה ולהמשיך במימוש החזון של הפיכת טופ גאם לשחקן גלובלי מוביל".

לאחר הרצות מוצלחות שהחלו באפריל 2025, נכנס כעת המפעל החדש לפעילות מסחרית מלאה עם יכולות ייצור טכנולוגיות ייחודיות ומתקדמות, לרבות אוטומציה ומערכות מיקרו-אנקפסולציה מתקדמות לקיפסול רכיבים פעילים בהיקפים מסחריים; קווי הייצור נבנו כך שיתאימו לייצור מוצרים מותאמים אישית ללקוחות החברה בכלל וללקוחותיה האסטרטגיים בפרט; המפעל החדש הומתקדם כבר קיבל את אישור משרד הבריאות הישראלי, כמו גם אישור NSF ו- FDA. בנוסף, ולראשונה, תוכל החברה לייצר סוכריות גומי המכילות מלטונין – החומר הפעיל המוביל בשוק תוספי השינה, מה שפותח בפניה שוק ענק בשווי של מעל מיליארד דולר בארה"ב בלבד – קטגוריה בה החברה לא הייתה פעילה עד כה.

"חנוכת המפעל היום היא רגע של קורת רוח בשעה קשה עבור תושבי העוטף שהוכיחו חוסן ועוצמה", אומר חגי שטדלר, יו"ר טופ גאם. "המפעל החדש מציב את טופ גאם בליגת העל של יצרני תוספי מזון בצורת מתן של סוכריות גומי עם יכולות ייצור חדשניות שלא קיימות במפעלים אחרים. הטכנולוגיות המתקדמות שהטמענו כאן - ממערכות המיקרו-אנקפסולציה ועד לקווי הייצור האוטומטיים - יאפשרו לנו לפתח ולייצר מוצרים פורצי דרך, בצורה יעילה ותחרותית. אני רוצה להודות לגופים המוסדיים – הפניקס, מגדל, מור וילין לפידות שהשקיעו בחברה בהנפקה ולכלל ומנורה שהצטרפו במהלך הדרך – על האמונה והתמיכה בחברה, בימים הטובים ובימים שפחות. יש אתגרים בפנינו, והזדמנויות גדולות, עם נחישות ואמונה של הנהלת החברה ועובדיה , ב"ה היא תמשיך להצליח".

בשורה לאזור

המפעל מהווה מנוע צמיחה משמעותי לכלכלת הנגב המערבי. זהו המפעל השני של החברה בשדרות, המצטרף למפעל הקיים. החברה מעסיקה כיום מעל ל- 200 עובדים מהאזור, כאשר כרבע מהם הם תושבי כפר הקליטה איבים – עולים חדשים וותיקים מאתיופיה. עם הפעלת המפעל החדש במלוא הקיבולת, צפויה החברה להגדיל את מצבת העובדים בעשרות עובדים נוספים.

המפעל קיבל את אישור הרשות להשקעות במסגרת מסלול מענקים וצפוי להיות זכאי לעד 18.8 מיליון שקלים בתוספת של 9.4 מיליון שקלים נוספים בגין "מענק נגב", ובסך הכל כ-28 מליון שקלים.

השלמת בניית המפעל מגיעה לאחר תקופת הקמה מאתגרת במיוחד על רקע המלחמה המתמשכת. החברה נאלצה להתמודד עם סירוב ספקי ציוד בינלאומיים לשלוח טכנאים לישראל, מה שהוביל לעיכובים בלוחות הזמנים המתוכננים.

חברה בצמיחה מואצת

טופ גאם, הנסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של כמיליארד שקל, מייצאת כ-80% מתוצרתה לשווקים בינלאומיים. החברה דיווחה לאחרונה על הכנסות שיא רבעוניות של 22.6 מיליון דולר, גידול של 51% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, עם צבר הזמנות של 41 מיליון דולר בתחום תוספי התזונה בלבד.מוקדם יותר השנה השלימה החברה את רכישת פעילותIsland Abbey בקנדה (פעילות מובילה בתחום תוספי התזונה בצורת סוכריות גומי), במהלך אסטרטגי שמיצב את החברה כשחקן גלובלי מרכזי. המפעל המתקדם של החברה בקנדה, שבו הושקעו עשרות מיליוני דולרים בשנים האחרונות, מביא עמו בסיס לקוחות אסטרטגי הכולל מספר לקוחות Tier-1 בצפון אמריקה שלא היו חלק מלקוחות טופ גאם קודם לכן. בנוסף, הרכישה מאפשרת לטופ גאם לתת מענה מקומי לצרכי הביקבוק ושרשרת האספקה של לקוחותיה בצפון אמריקה, תוך הפחתה משמעותית בעלויות הייצור ושיפור שיעורי הרווחיות.

השילוב של המפעלים – בשדרות ובקנדה – יוצר יכולת ייצור גלובלית שמאפשרת לחברה להגיע ליעד של קצב מכירות שנתי של מעל 100 מיליון דולר, כאשר כ-80% מההכנסות צפויות להגיע מתחום תוספי התזונה.