עלייה של כ-34% במכירת דירות חדשות ודירות יד שנייה בחודש יולי לעומת יוני 25

דו"ח הלמ"ס האחרון לחודש יולי ומאי- יולי 25, משקף התאוששות לעומת החודש הקודם, אך הסיבה כנראה בעובדה שבחודש יוני פרצה מלחמת "עם כלביא", ששיתקה את הפעילות.
שוק דירות היד שנייה ממשיך לגלות יציבות ופעילות ערה, בוודאי מול שוק הדירות החדשות, שבחודשים האחרונים הפעילות שם ירדה בעשרות אחוזים.
דירות בעסקאות נדל"ן מאי -יולי 2025
66% מהדירות שנמכרו במאי-יולי יד שנייה, כפול מדירות חדשות
בשלושת החודשים האחרונים, מאי-יולי 2025, נמכרו כ-21,640 דירות, ירידה של 6.0% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (פברואר-אפריל 2025), ובניכוי עונתיות נצפתה ירידה בשיעור של 12.6%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (מאי-יולי 2024) נצפתה ירידה של 19.6%, ובניכוי עונתיות – ירידה של 23.0%,( עונתיות = ניטרול השפעה קבועה).
34.3% מסך הדירות שנמכרו הן דירות חדשות, כ-7,430 דירות, כ-26.3% מהן בסבסוד ממשלתי. בדירות החדשות שנמכרו נרשמה ירידה של 15.4% לעומת שלושת החודשים הקודמים (פברואר-אפריל 2025), ובניכוי עונתיות – ירידה של 17.9%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (מאי-יולי 2024) ירידה של 36.4%, ובניכוי עונתיות - ירידה של 37.6%.
65.7% מסך הדירות שנמכרו בחודשים מאי-יולי 2025 הן דירות יד שנייה, כ-14,210 דירות. בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים נשמרה יציבות יחסית (ירידה קלה של 0.1% בלבד), ובניכוי עונתיות – ירידה משמעותית יותר של 9.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (מאי-יולי 2024) נרשמה ירידות הן בנתון המקורי והן בנתון מנוכה העונתיות – 6.8% ו-11.4%, בהתאמה.
גם בחודש יולי דירות היד שנייה הובילו את המכירות, כפול מהדירות החדשות
בחודש יולי 2025 נמכרו 8,140 דירות, עלייה של 33.7% לעומת החודש הקודם (יוני 2025), ובניכוי עונתיות – עלייה מתונה יותר של 21.8%. בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, יולי 2024, נצפתה ירידה בשיעור של 15.9% ובניכוי עונתיות ירידה בשיעור של 21.5%.
2,750 מהדירות שנמכרו בחודש זה הן דירות חדשות, עלייה של 34.1% לעומת יוני 2025, ואילו בניכוי עונתיות – עלייה של 33.3%. בהשוואה ליולי 2024, נצפתה מגמה הפוכה, ירידות חדות הן בנתון המקורי והן בנתון מנוכה העונתיות – 31.2% ו-33.9%, בהתאמה.
5,390 מהדירות שנמכרו ביולי 2025 הן דירות יד שנייה, עלייה של 33.5% לעומת יוני 2025, ואילו בניכוי עונתיות נרשמה עלייה מתונה יותר של 15.9%. בהשוואה לחודש המקביל אשתקד, יולי 2024, בנתונים המקוריים נרשמה ירידה בשיעור של 5.1% ובניכוי עונתיות – בשיעור של 11.7%. (תרשים1- למ"ס).
מסימני המשבר, עיר גדולה פי 11 מהעיר השנייה, מוכרת פחות דירות
אופקים ותל אביב-יפו מובילות במספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים מאי-יולי 2025 עם יותר מ-500 דירות .
להזכירכם, אופקים עיר עם כ-42,000 תושבים מכרה 535 דירות, תל אביב עם כ- 462,000 תושבים, מוכרת פחות דירות 516 בלבד.
אחת הסיבות העיקריות לתופעה המוזרה והנדירה הזאת, היא העובדה שבתל אביב מלאי דירות חדשות ענק של מעל 10,000 דירות שלא נמכרו.
בדירות יד שנייה שנמכרו באותה תקופה, מובילות ירושלים, חיפה ובאר שבע עם יותר מ-700 דירות. (תרשים למ"ס).
העיר השיאנית במספר הדירות שנותרו למכירה, תל אביב
בערים הגדולות המונות יותר מ-100 אלף תושבים, ממשיכה להוביל תל אביב-יפו עם כ-10,210 דירות שנותרו למכירה, ואחריה ירושלים עם כ-8,030 דירות שנותרו למכירה.
מבין הערים שאינן נמנות על הערים הגדולות, הערים המובילות במספר הדירות החדשות שנותרו למכירה הן: באר יעקב (2,200), לוד (1,990), קריית אונו (1,450), רעננה (1,360), קריית ביאליק (1,200), אופקים (1,200), אור יהודה (1,110), נתיבות (1,050) וטבריה (1,010), (תרשים למ"ס 4).